Главное Движение началось: как в стране прошло первое лето с Первыми

Григорий Гуров: Мы создаем возможности для каждого ребенка.

Российское движение детей и молодежи совсем юное - ему еще и года нет. Но развивается стремительно и, по задумке, скоро станет таким же массовым, как пионерия: увлечет в Движение 20 миллионов ребят от 6 до 18 лет по всей стране.

ВОВЛЕКЛИ ВСЕХ

- Григорий, давайте подведем главные итоги летнего сезона. Чем гордитесь как главный рулевой Движения?

- Задача стояла амбициозная - включиться в летнюю оздоровительную кампанию по всей стране в самых разных форматах. В лагерях, на каждой смене проходили Дни первых, на которых вожатые и наши ребята-активисты рассказывали о Движении, его миссии, ценностях. Проводили субботники, помогали пожилым, ухаживали за мемориалами, собирали книги для библиотек новых регионов, писали письма на фронт… Под знаком Первых прокатилась эстафета летних фестивалей федерального уровня ко Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню семьи. Провели более 20 тематических форумов для активистов. Вышли и на международный уровень - в конце августа в лагерь «Друзья» в столицу Республики Татарстан съехались больше 200 ребят из 10 стран. А всего в летних активностях Первых поучаствовало более 5 миллионов ребят.

- Ого, размах! Какие проекты получили наибольший отклик у детворы?

- Очень популярны профильные смены в оздоровительных лагерях. Тематика созвучна направлениям работы Движения: культура, туризм, волонтерство, спорт, экология, медиа, наука, технологии… То есть, помимо отдыха и развлечений ребята получали полезные знания и навыки, их нацеливали на осознанное лидерство, решение сложных задач и командную работу.

- Слышала, школьники рвутся и на «Университетские смены». Это что-то вроде Дней открытых дверей в вузах?

- Это намного интереснее! Летние лагеря на базе университетов, когда ребята приезжают и десять дней живут в общежитиях или кампусах, знакомятся с учебными программами, преподавателями, студенческой жизнью. Уникальный формат профориентации. За лето на сменах побывали около 15 тысяч ребят из разных регионов, включая новые регионы. Их принимали 60 вузов-партнеров из Москвы, Питера, Поволжья, Северного Кавказа, Дальнего Востока. Спасибо им!

- У вузов тут какой интерес?

- Получить увлеченных и целеустремленных абитуриентов. На днях смотрели статистику - из первых профильных смен примерно 10% участников поступили в те вузы, где побывали. Это немало, поскольку участвуют в сменах дети с 14 лет, а не только 11-классники. Проект реализуем совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежью, он долгосрочный, ждем новых участников!

У Первых все придумывают и делают дети, а взрослые помогают.

КАКИЕ ЕСТЬ БОНУСЫ

- Сложно ли попасть на смены с Первыми? Достижения важны?

- Доступность летних смен была одной из наших задач, и мы ее обеспечили в региональных лагерях и лагерях дневного пребывания. А вот на смены в федеральных центрах «Артек» и «Орленок» был большой конкурс, и достижения, конечно, учитывались. Но главное все-таки не дипломы - мы ценим активных ребят, которые не боятся заявлять о себе.

- Дает ли участие в Движении бонусы вроде допбаллов при поступлении?

- Некоторые проекты дают - например, «Большая перемена». Однако механика проектов строится не на мгновенной мотивации - мы даем каждому ребенку возможности самому выстроить социальные связи. Поучаствовал в проекте, съездил на профильную смену, проявляешь инициативу - не успеешь оглянуться, как тебя уже знают, приглашают. Плюс появляется опыт, насмотренность разных жизненных стратегий, приходит понимание, кем ты хочешь быть, как этого достичь и кто может помочь. Это ценнее допбаллов.

ЧТО ВЗЯЛИ ОТ ПИОНЕРИИ

- Много ли новеньких за лето добавилось?

- Триста тысяч ребят. Всего в Движении сейчас больше миллиона участников. Это те, кто официально зарегистрирован на сайте.

- Первых уже знают-узнают? Сравнивают с пионерами?

- Нас знают везде. А с пионерами сравнивают люди постарше, которые сами были пионерами. Говорят в позитивном ключе: мол, хорошо, что возобновили системную работу с детьми в масштабе страны, благодарят Президента. И действительно ведется серьезная научно-методическая работа по организации воспитательной деятельности - тут нам очень помогает Российская академия образования. Да и мы себя позиционируем продолжателями традиций пионерии.

- Живы ли летние пионерские традиции - походы, костры, речовки, спевки…?

- Костер - обязательный атрибут любой лагерной смены. Это традиция, передающаяся из поколения в поколение. И походный туризм по-прежнему самый доступный вид путешествий и способ лучше узнать свою страну. Это одно из наших ключевых направлений, и мы активно его развиваем.

- Пионерский хит - «Взвейтесь кострами, синие ночи!». А у Первых появились свои песни? У костра, например, что поют?

- «Изгиб гитары желтой» поют обязательно. А свои песни появляются. Более двух тысяч собственных произведений ребята предложили в новый проект «Звучи» - там наверняка есть наш будущий хит, и не один.

До того, как возглавить Российское движение детей и молодежи, Григорий Гуров был замминистра образования и науки.

- Расскажите, пожалуйста, про атрибутику. Главный символ Движения Первых уже все видели - целеустремленная единичка. Фирменный цвет - красный. Может, еще что-то придумали или позаимствовали у пионеров, а мы не в курсе?

- Символы большой организации должны у каждого участника в сердце отзываться, вдохновлять - такие не рождаются по заказу. Потому к символам относимся аккуратно. Пробовали галстуки - не прижились. Раньше их носили на шее, а теперь и на руке, и на сумке - не то отношение. А вот значки, браслеты ребятам нравятся, к каждому проекту разные варианты придумывают. И речовки тоже. Из слоганов прижилось «Делаем вместе с детьми, а не вместо» - это один из принципов Движения. А еще «Будь Первым!». С одной стороны, это отсыл к цитате Чкалова «Если быть, то быть первым». С другой - есть шикарное стихотворение Роберта Рождественского «Если вы есть, будьте первыми». Ребята, к слову, сами о нем вспомнили, когда на Первом съезде разгорелась дискуссия по поводу названия новой организации. В итоге «Движение Первых» победило главного конкурента - «Пионеры».

- Заработал ли телеканал Первых «ДВИЖ», который недавно зарегистрировали? Какие еще медиаформаты развиваете? У пионеров были «Пионерская зорька», «Пионерская правда»…

- Начнем с онлайн-вещания, а дальше - как пойдет... В соцсетях сейчас выходят «Новости Первых», работает «Классное радио» Движения Первых». Контент для программ, темы, музыку - все производят сами подростки. Соавторство - наш принцип.

ДЕТИ - СОАВТОРЫ

- Григорий, вы раньше работали в Минобрнауки, сейчас оказались в водовороте детского движения - какие впечатления от подрастающего поколения? Взрослые часто ворчат: мол, подростки только в телефонах сидят и блогерами хотят быть, «живые» активности им не очень интересны. Наговаривают?

- В отношении детей работает много стереотипов. А чем увлечен ребенок, зависит от родителей. Моему старшему сыну 10, тоже любит компьютерные игры. На днях еле уговорил его вместе со мной поучаствовать в нашем проекте по безопасности езды на электросамокатах. Сын крутил носом: мол, зачем мне это? А когда прокатился на самокате, посмотрел, как все проходило, с ребятами пообщался - пришел в восторг. Детям нужно показать, что есть интересные события, где научишься новому, найдешь друзей. Срабатывает и перенос механики онлайн-игр в реал - мол, и там тоже есть победы, команды, награды. Так что не вижу проблем. А молодежь у нас очень крутая. Ребята активные, позитивные, интересующиеся. Летом на Камчатке проходил экологический форум. Было 89 участников со всей страны. Запомнился мальчик лет 12, юннат - очень интересно, прям захватывающе рассказывал, какие эндемики растут в их регионе. А какие проекты ребята представляли - уникальные! Например, как сделать из мусора или битого стекла экоматериалы.

В Движении много проектов для творческих ребят.

- Какие инициативы ребят воплотились? Можете привести примеры?

- Стараемся все инициативы ребят превращать в проекты. Так появилась «Роботология», где ребят учат собирать и программировать роботов. Проект «Первая помощь» предложили ребята из школьного клуба спасателей. Делаем с Юнармией проект «Хранители истории»: дети берут шефство над мемориалами, ухаживают, восстанавливают.

- Поддерживают ли Движение родители? Учителя?

- Учителя разные. Есть такие, кто воспринимает помощь Движению как нагрузку. Другие, наоборот, готовы возиться с детворой хоть круглые сутки и бесплатно. Да, работа ненормированная, и это сложно, но, с другой стороны, когда видишь, как меняются дети, как у них вспыхивает интерес, - это очень радует. С родителями та же история. Есть пассивные, есть активные. Активные регистрируются в Движении вместе с детьми, становятся наставниками, помогают с проектами. Таких у нас уже больше 10 тысяч человек. Мы даже проводили летом родительскую смену. В октябре планируем большое собрание родителей Первых.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

- Как строится региональная сеть Движения? Кто сейчас в авангарде?

- Это масштабная работа, которая ведется одновременно во всех регионах. 89 субъектов, более 250 муниципалитетов. По динамике проектов самые активные Новосибирская область, Ростовская, Северная Осетия, Ингушетия, Челябинская область, Башкортостан, Краснодарский край, Дагестан, Татарстан. Нижний Новгород в этом году выиграл звание молодежной столицы в конкурсе Росмолодежи, и там проводили большое количество мероприятий федерального уровня. Свыше 50% финансирования идет в региональные отделения.

Патриотизм и историческая память - одно из ключевых направлений работы Первых.

- Новые регионы подключаются?

- Конечно. Донбасс - прародители пионерского и тимуровского движения, им все это близко. В новых регионах открылись свыше тысячи первичных организаций, в них более 20 тысяч участников, 250 сотрудников. Ребята активно участвуют в «Университетских сменах», в выездных школах актива. Все лето в стране проходила акция «Книга другу» - собирали и передавали художественную литературу в библиотеки новых регионов. Уже отвезли 150 тысяч книг, а потребность - 350 тысяч, так что продолжаем. А к 1 сентября все первоклассники ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - а это 30 тысяч ребятишек - получили в подарок от Первых рюкзаки со всем необходимым к школе.

- На носу новый учебный год. Каким он будет для Первых?

- С 1 сентября запускаем большой марафон - месяц активной работы первичных отделений. С 1 по 10 сентября проведем во всех регионах туристские походы с Первыми, посвященные Дню знаний. А в конце месяца - большой слет ко Дню туриста. Запускаем масштабную информационно-рекламную кампанию «Что делают Первые?» и много новых классных проектов. Осень будет еще насыщеннее, чем лето!

Желаю ребятам успешного и активного учебного года. Будьте в Движении! Будьте Первыми!

ДОСЬЕ

Григорию Гурову 37 лет. До того, как возглавить Российское движение детей и молодежи, был замминистра образования и науки. В ведомстве отвечал за реализацию государственной молодежной политики и совместные с Росмолодежью проекты, курировал работу проректоров вузов по воспитательной работе.

Родился в Ставрополе, там же окончил экономический факультет Северо-Кавказского гуманитарно-технического института. Кандидат экономических наук.

Государственный советник РФ 2-го класса. В 2020-м награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Годом раньше отмечен благодарностью Президента РФ «За заслуги в организации и проведении Года добровольца - волонтера в РФ».

Женат. Растит двоих сыновей 4 и 10 лет.