Роскачество назвало 20 марок опасного мёда: в нем нашли антибиотики, пестициды и ветеринарные препараты

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Аккурат в Медовый Спас мы написали про проверку меда на ярмарках. Параллельно с этим шла проверка 20 различных торговых марок, закупленных в магазинах. Что узнало Роскачество.

ТОЛЬКО ДВЕ МАРКИ ИДЕАЛЬНЫ

* «Берестов А.С. Мед каштановый Избранное» (ООО «Частные пасеки Берестова», Свердловской обл.)

* Гречишный мед «Лесные угодья» (ООО «Си-Продукт», Тверская обл.).

Они соответствуют всем требованиям действующих нормативов по качеству и безопасности.

НЕОПАСНЫЙ ОБМАН

1. 6 марок – фальсификация.

Неопасная для людей, но слегка обидная для профессионалов. То есть в баночке вовсе не дорогой сорт, а более дешевый.

Обман вскрыли у «Абрико», «Кедровый бор», «Медовая Долина», «Медовый край», «Пчельник», Spar.

2. Не соответствуют требованиям ГОСТа к натуральному меду.

7 марок – «Кедровый бор», «Каждый день», «Лента», «Маркет Перекресток», «Медовая Долина», «Частная пасека», Spar.

Что не так: в лаборатории нашли несоответствие по соотношению массовых долей фруктозы и глюкозы. Можно заподозрить, что пчел подкармливали сахарным сиропом или в мед добавлен фруктозный сироп.

Не опасно. Но уменьшает полезные свойства меда.

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БОЛЕЕ ОПАСНО

В меде могут встречаться следовые (то есть микроскопические следы) антибиотиков, которыми лечат пчел, пестицидов, которыми обрабатывают поля от вредителей. Но это все равно неприятный момент.

Как правило, мед не едят килограммами, а пара ложек при простуде навредит вряд ли. Но все же эксперты считают это нарушением.

Итак:

* В 9 образцах («Башкирская медовня», «Маркет Перекресток», «Мед Ополья», «Просто Азбука», «Пчельник», «Самокат», «Частная пасека», Globus Vita, Spar) было обнаружено превышение нормы по содержанию фурацилина. Это антибактериальный, противомикробный препарат, которым люди тоже полощут горло.

* В 2 образцах выявили следы энрофлоксацина – ветеринарный препарат для лечения различных инфекций. Его обнаружение не нарушение по законодательства, но все же на идеал такой мед не тянет.

* Еще в двух образцах обнаружили следы пестицидов.

ИЗ ХОРОШЕГО: НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЕД ИЗЪЯЛИ

Как рассказали в пресс-службе Роскачества, есть и положительные моменты: прежде, чем опубликовать результаты исследования, они были направлены всем сетям и производителям. Итого:

* Торговая сеть «Ашан» инициировала процесс снятия товара ТМ «Каждый день» с полки.

* Производитель меда ТМ Spar отозвал продукцию из торговой сети и проводит проверку и корректирующие мероприятия на предприятии. В настоящее время ТМ Spar (мед произведен ООО «Медовая долина» для «Спар Руссия Б.В.») уведомила Роскачество о решении подавать заявку на повторные испытания.

* Производитель продукции ТМ «Лента» направил в Роскачество план корректирующих мероприятий.

* Производитель меда ТМ «Башкирская медовня» уведомил о прекращении работы с поставщиком.

* Производитель меда «Маркет Перекресток» направил план корректирующих мероприятий, а также сообщил об утилизации остатков продукции данной партии.

* Производитель товара под маркой «Мед Ополья» принял меры по устранению выявленных в результате испытаний продукции несоответствий.

* Ozon.ru скрыл карточки проверенных товаров на сайте. Vprok.ru сообщил, что остатков партии на складах не осталось.