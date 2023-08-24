Минобороны России нанесло точный удар по центру принятия решений ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

33-летнюю годовщину независимости Украины Минобороны России «отметило» групповым ударом высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил об успешном ведении наступательных действий штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск на Купянском направлении. Там наши штурмовики продолжили наступление, а также отразили пять контратак противника, в которых уничтожили до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три артиллерийские системы М777 производства США.

Конашенков также сообщил о потерях ВСУ на других участках боевого соприкосновения: в Работино и Успеновка на Запорожском направлении ВСУ в пяти атаках потеряли 110 украинских военнослужащих, на Донецком в шести атаках до 125 солдат, на Южно-Донецком до 230, на Краснолиманском до 80, а на Херсонском до 30.

Кроме 625 наемников киевского режима наши воины уничтожили за сутки склад с боеприпасами в Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, украинскую диверсионно-разведывательную группу, пять танков, семь бронемашин, восемь автомобилей, польскую самоходку «Krab», четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также много другой техники ВСУ советского образца.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Зеленый Гай Николаевской области ликвидирован пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а во Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской и Красногоровка Донецкой Народной Республики разбиты четыре склада боеприпасов. Артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили в небе Донбасса четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и 42 украинских беспилотника. Еще два дрона ВСУ сбиты над Брянской, а один над Калужской областью.

Всего с начала проведения специальной военной операции наши воины уничтожили более 6012 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

462 - самолета.

246 - вертолетов.

6012 - беспилотных летательных аппаратов.

433 - зенитных ракетных комплекса.

11476 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

6024 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12408 - единиц специальной военной автомобильной техники.