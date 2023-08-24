Иосифа Пригожина заменили на НТВ на новую скандальную звезду

Тимура Еремеева кто-то помнит как звезду сериала «Отель «Элеон». Фото — кадр сериала «Отель «Элеон».

С 27 августа в эфир НТВ после летнего отпуска возвращается программа «Звезды сошлись». Постоянная ведущая телепроекта Лера Кудрявцева, а вот ее соведущие чуть ли не каждый телесезон меняются. С сентября 2022 года по июнь 2023 года соведущим Кудрявцевой был муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. С сентября 2023 года на «телевахту» заступает актер театра и кино Тимур Еремеев. Говорят, что Пригожин ушел сам — попробовал, понравилось, но у него большая загруженность: с сентября Иосиф станет одним из наставников белорусского музыкального телешоу «Фактор.by». Музыкальная тематика, отбор талантов продюсеру ближе и интереснее.

У актера Тимура Еремеева есть опыт работы на телевидении. Два года (до февраля 2022 года) он вел скандально ток-шоу со звездами на Первом канале - «На самом деле», где сменил в роли ведущего Дмитрия Шепелева. Программу закрыли и Еремеев нашел новую работу на телевидении.

Кстати, впервые телевизионщики обратили внимание на Тимура после серии скандальных выпусков «Пусть говорят», где он был главным героем. Актер сериала «Кухня» Тимур Еремеев тогда рассказал и доказал, что он внебрачный сын звезды советского экрана, народного артиста Спартака Мишулина. Почти год выходили ток-шоу на данную тему: в одних – Тимур и артисты старой гвардии подтверждали версию о внебрачном ребенке Мишулина. В других – вдова и дочь Спартака Мишулина опровергали это. Прошло время, но примирения между дочерью Спартака Мишулина и Тимуром Еремеевым не случилось. Но после этого Тимур стал звездой телеэкрана.

Многие запомнили Тимура после серии ток-шоу, где он рассказал, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. Многие отмечали их внешнее сходство. Фото — кадр Первого канала.

Уже отсняты первые выпуски с Еремеевым, и он раздает комплименты новой коллеге: «Когда впервые встретились на съемочной площадке – Лера Кудрявцева, как мне показалось, сделала все, чтобы помочь мне. Она хороший человек, это понимаешь сразу. Я почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом: хочется привнести в программу частичку себя. Конечно, есть некоторые технические моменты, на которые я буду обращать внимание при подготовке к съёмкам, но импровизация и живой диалог – самое ценное в кадре».

Программа «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. В студии собираются звезды и обсуждают с ведущими актуальную проблему минувшей недели или своей жизни. Программа идет в записи. Самым первым соведущим Леры Кудрявцевой был Оскар Кучера. Но в 2020-м году Кучера ушел, так как артисту надоело копаться в скандальных историях. В интервью нам Оскар Кучера рассказал сразу после ухода: «Я просто больше не смог быть ретранслятором чужого мнения необходимого для рейтинга телесмотрения. При этом мне всегда казалось, что нашу передачу смотреть интересно еще и потому, что мы с Лерой интеллигентные люди, которые, несмотря на темы программы, всегда держались достойно».

Лера Кудрявцева и ее первый соведущий на «Звезды сошлись» — Оскар Кучера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кучеру сменил телеведущий Александр Колтовой, который трагически погиб в ноябре 2020 года. С января 2021 года соведущим Кудрявцевой стал Антон Привольнов, который покинул проект в 2022. Привольнов в реальной жизни был очень далек от тематики шоу. Минувший год компанию Кудрявцевой составлял Иосифом Пригожиным.