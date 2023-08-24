Защитить женщин от пластических хирургов-мясников: Как последствия «Силиконового скандала» могут изменить бьюти-индустрию

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«Силиконовый скандал» со Славой, Любовью Успенской и звездным хирургом Тимуром Хайдаровым не утихает. Напомним, что месяц назад Слава публично заявила, что Хайдаров изуродовал ей грудь. К ней присоединилась Любовь Успенская. И на сегодняшний день насчитывается 72 человека, которые заявили, что недовольны результатом пластической операции у Тимура. Впрочем, на Хайдарове свет клином не сошелся. Он не единственный врач, который когда-либо допускал ошибки. Таких хирургов очень много! А еще больше косметологов, работающих «в черную» — они просто снимают кабинеты и делают без какой-либо лицензии уколы красоты, уродуя лица. Вспомните хотя бы случай Оксаны Пушкиной. Скандал с Тимуром Хайдаровым стал неким триггером, который заставил задуматься — а что вообще происходит в бьюти-индустрии? По этому случаю в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция под названием: «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?» Спикером стали адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина, адвокат Людмила Айвар и Александра Рашель, президент Ассоциации жертв пластической хирургии.

В Москве прошла пресс-конференция "Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов". Спикером стали адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина, адвокат Людмила Айвар и Александра Рашель, президент Ассоциации жертв пластической хирургии.

Дорогие операции и маленькие штрафы

Для начала стоит отметить, что Россия занимает третье место в мире по числу эстетических пластических операций.

«Ежегодно в нашей стране проводится порядка 600 тысяч операций. А раз направление такое востребованное, то должно быть более жесткое и четкое регулирование», — поделилась мнением Елена Сенина.

А Людмила Айвар добавила, что официальные цифры касаются только тех операций, которые проводятся в специальных клиниках при заключении договора и заполнении медицинской карты пациента и прочих документов.

«Но давайте не забывать, что есть еще пластические хирурги и косметологи, которые работают в черную. Ведь сейчас можно просто арендовать кабинет в офисном здании, выложить красивые картинки в соцсети, а также фото красивых девочек со словами: «Это моя работа». И люди, как оголтелые — причем, и женщины, и мужчины. Последние, кстати, в последние годы активизировались. Они готовы тратить деньги, чтобы выглядеть хорошо. И это нормально в наше время, когда продолжительность жизни увеличилась. И вот случаев с псевдоспециалистами намного больше. Но вытащить их из серой зоны мы сможем только в том случае, если люди будут их выявлять и обращаться с претензиями. Плюс надо заставлять их получать лицензию. Либо объединяться в какое-то СРО, чтобы наши граждане, делающие уколы красоты, от которых, кстати, можно умереть, были защищены», — рассказала Людмила Айвар.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

Тем временем, Елена Сенина отметила очень важный момент: жалуйся-не жалуйся, но при нынешних законах система штрафов не эффективная.

«Ну что такое штраф в размере 300 тысяч рублей для клиники, которая в год зарабатывает на этом миллиарды? Приведу пример. В 2019 году в феврале Арбитражным судом Москвы клиника GMT была подвергнута административному штрафу. За что? За то, что Тимур Хайдаров не имел подтверждения наличия образования на территории РФ — ординатуры. Имеется даже решение суда, в котором есть такая фраза, что он может подвергать жизни и здоровье граждан опасности. И при этом, на клинику наложили минимальный штраф — примерно от 100 до 300 тысяч рублей. Ну что это такое для клиники GMT, где делают операции стоимостью и 1,5 млн и 5 млн рублей!» — добавила Сенина.

«Изуродованный» Киркоров и серьезные люди, стоящие за Хайдаровым

Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель рассказала, что за 20 лет практики впервые сталкивается с таким случаем, как у Тимура Хайдарова — уж слишком много пострадавших. Александра даже вспомнила историю знакомой, матери троих детей, которая сделала пластику у Тимура, чтобы нравиться мужу. Но в результате женщина получила не только изуродованную фигуру и искалеченную психику, но и испортила отношения с мужем — он от нее ушел.

Филипп Киркоров и пластический хирург Тимур Хайдаров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Конечно, были косяки и у других пластических хирургов, которых просто стирали с лица земли за какие-то незначительные проблемы, по сравнению с тем, что сделал Хайдаров. А Хайдаров как кремень, потому что за ним стоят серьезные люди. Он на всю страну объявляет, что маммопластику делает за 25 минут. Ну что это такое? Ни один врач в мире не делает грудь за 25 минут! Потому на сегодняшний день около 100 людей заявили, что пострадали от его рук. А еще сколько таких? Мы не знаем. И, дай Бог, здоровья Славе, что она подняла этот вопрос, и что он как-то выплыл наружу. В интервью одному журналисту он рассказывал, как делает ту или иную операцию: «Ну я вот тут взял, тут ножницами подравнял, там натянул и зашил». Это хирург? Откуда он взялся? Это ужас! Я уж не говорю про его блогерство. Такого ни в одной стране нет. Я видела видео с его операций: в одной руке телефон без перчатки, а второй он чего-то там делает. А потом тампончики кидает в баночку», — высказалась Александра Рашель.

Также президент Ассоциации жертв пластической хирургии уверена, что звезды тоже играют большую роль в продвижении подобных врачей, правда, наказать их или как-то привлечь за подобную рекламу, никак нельзя.

«Филипп Киркоров рекламирует его утром, днем и ночью. Простые люди это смотрят. Но если взять пластические операции господина Киркорова, он что ему красивые операции сделал? Да он изуродовал человека. Просто изуродовал. Но народ ведется. Поэтому такое количество клиентов», — добавила Рашель.

Мораторий на проверки и ужесточение санкций

Людмила Айвар, в свою очередь добавила, что Хайдаров — не единственный хирург, который допустил ошибку.

«У нас более 20 тысяч клиник в стране! Чтобы стать пластическим хирургом, можно просто повысить квалификацию. Хайдаров — такой не один. Вот у нас сегодня присутствует Ксения, которой хирург Александр Жуков сделал ринопластику, после которой девушка год не выходила из дома, ее даже посещали мысли о суициде», — рассказала Айвар.

Стоит ли рассказывать, что изуродованный нос Ксении пришлось переделывать, и сколько моральных сил, времени и денежных средств на это ушло… Вплоть до того, что клиника, которая взяла деньги за операцию наличными, пыталась обвинить девушку в том, что она не заплатила за операцию.

«Поэтому те меры и санкции, которые сейчас могут быть приняты — не релевантны. Ну пожурят Хайдарова, замечание ему сделают. Но мы же понимаем, сколько зарабатывается денег. Поэтому нужно ужесточать санкции, отзывать лицензии, приостанавливать деятельность. История с Хайдаровым стала неким триггером. Сейчас все наблюдают за тем, что будет — можно ли осуществлять деятельность аналогичную или нет? И от того, какие меры примут по Хайдарову и по тем историям, которые вышли в публичное пространство — вот по ним будут ориентироваться в будущем. Поэтому огромная ответственность лежит на тех, кто принимает решения о возбуждении уголовных дел, о приостановлении деятельности клиник и тд», — отметила Елена Сенина.

Также Сенина затронула еще один важный факт. Если до прошлого года в Росздравнадзор можно было обратиться по любому частному случаю, и представители федеральной службы могли без предупреждения явиться в ту или иную клинку для проверки, то с марта 2022-го ввели так называемый мораторий на проверки.

«В настоящее время Росздравнадзор может зайти в клинику с проверкой только с заключением прокуратуры на руках. Плюс, нужно собрать огромное количество документации, провести исследования и доказать, что была или имеется угроза жизни и здоровью. И вот тогда можно проверять деятельность клиники. Но это все занимает уйму времени. И мы прекрасно понимаем, что за это время клиники все «подчищают», — рассказала Сенина.

В результате все спикеры пришли к выводу, что для того, чтобы что-то поменять — необходимо обращаться в правительство РФ. У нас просто нет соответствующих законов.