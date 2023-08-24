Центр «ВОИН» откроет филиалы во всех федеральных округах России в 2024 году

Фото: пресс-служба ЦРВСП «ВОИН»

Филиалы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» появятся в каждом федеральном округе в 2024. Об этом на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил член наблюдательного совета Центра «ВОИН», советник Министра МЧС России Даниил Мартынов.

«В мае первые филиалы Центра «ВОИН» начали работу в 12 регионах. Планируется, что в следующем году их число увеличится вдвое. В каждом федеральном округе откроются минимум одно-два подразделения. В связи с растущим спросом на наши образовательные программы сегодня проводится подготовка еще 40 новых инструкторов. Они уже прошли курс в Российском университете спецназа и в данный момент обучаются на базе МПГУ. В ближайшее время они приступят к работе с молодежью. Третий поток инструкторов начнет обучение в преддверии открытия филиалов Центра «ВОИН» в новых для нас регионах. В перспективе мы планируем расширяться на всю территорию России», – поделился планами Даниил Мартынов.

Член наблюдательного совета Центра «ВОИН», советник Министра МЧС России Даниил Мартынов. Фото: пресс-служба ЦРВСП «ВОИН»

В настоящее время работа по обучению молодых людей военно-прикладному делу проводится на площадках 12 региональных филиалов, которые открылись в Бурятии, Татарстане, Калмыкии, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, ЯНАО, Чеченской Республике и Донецкой Народной Республике.

Инициаторами проекта выступили сопредседатели Российского союза боевых искусств – первый Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В сентябре 2022 года идею поддержал Президент России Владимир Путин.

Этот проект, по сути, стал перезагрузкой системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Одна из отличительных особенностей организации – инструкторы-профессионалы, многие из которых имеют за плечами боевой опыт. Чтобы пополнить кадровый состав, кандидатам необходимо не только пройти жёсткий отбор, но и многоступенчатую подготовку, которая включает в себя военное дело, педагогику и психологию.

Современные образовательные программы – еще одна уникальная особенность Центра «ВОИН». Их презентация состоялась в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». На стенде организации можно было ознакомиться с оборудованием, которое используется в обучении, а также из первых уст узнать о том, как и чему учит Центр.

«Главный акцент в обучении мы делаем на практические занятия, – рассказал член наблюдательного совета Центра «ВОИН» Даниил Мартынов. – Весь тот широкий спектр навыков и умений, которые курсанты получают в Центре, должны укорениться у них на уровне подсознания. Например, умение оказать первую помощь. В критической ситуации счет идёт на секунды и вспоминать теорию просто нет времени. Поэтому всё должно быть отработано до автоматизма. И здесь наиважнейшую роль играет профессиональная подход инструкторов».

Фото: пресс-служба ЦРВСП «ВОИН»

Посетители стенда Центра «ВОИН» могли лично убедиться – при спасении жизни, действительно, дорого каждое мгновение. Под руководством специалистов на реалистичных симуляционных манекенах можно было отработать действия по оказанию первой помощи. Большой интерес к локации проявили, в том числе, представители силовых структур и учебных заведений Министерства обороны России.

«Как будущие офицеры мы понимаем, насколько важно знать приёмы тактической медицины. На стенде Центра «ВОИН» мы увидели современное оборудование, которое позволяет в совершенстве отрабатывать необходимые навыки, пообщались с инструкторами. Стало понятно, насколько высокий уровень подготовки здесь даётся. С удовольствием прошли бы такие курсы», – поделились мнением курсанты одного из военных училищ.

Представители силовых структур и курсанты военных училищ проявили большой интерес к работе с симуляционными манекенами по оказанию первой помощи. Фото: пресс-служба ЦРВСП «ВОИН»

В ходе занятий в филиалах Центра «ВОИН» курсанты приобретают важные военно-прикладные навыки по огневой, инженерной и тактической подготовке, учатся управлять БПЛА, оказывать первую помощь, организовывать связь, осваивают основы национальной безопасности страны. Обучение в Центре «ВОИН» проводится по трем образовательным программам. Первая – для ребят от 14 до 18 лет, курс рассчитан на 3 месяца. В первом наборе подготовку проходят 3000 человек. Вторая программа – военно-спортивные смены «Время героев» для подростков 14–17 лет – реализуется в период летних каникул на базе детских лагерей или профильных образовательных учреждений. В целом с июня по август сборы охватят более 8000 ребят. Уже после первой смены проект стал очень популярен как среди детей, так и у родителей. Третье направление обучения Центра «ВОИН» охватывает молодых людей от 18 до 35 лет, которые пребывают в запасе. В ходе теоретических занятий они освежают и совершенствуют имеющиеся навыки и знания, а также адаптируются к современным условиям службы в Вооруженных силах и силовых структурах.

В перспективе каждый филиал Центра «ВОИН» будет иметь свои полигоны. Это предоставить более широкие возможности для апробации различной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, отработки выполнения задач инженерного обеспечения, действий в различных условиях боевой обстановки. Практические занятия будут проводиться не только для курсантов. На полигонах также будет оттачивать свои профессиональные навыки инструкторский состав. Первый земельный участок площадью более 3 га, на котором разместится тактический городок со спортивной площадкой и полосой препятствий, выделен в Белгородской области.

Фото: пресс-служба ЦРВСП «ВОИН»

Еще одним важным этапом развития Центра «ВОИН» станет специализация региональных филиалов по направлениям, которые наиболее востребованы в ходе специальной военной операции – тактическая медицина, управление беспилотными летательными аппаратами, радиоэлектронная борьба, огневая подготовка.