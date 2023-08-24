Павел Грудинин: Россия должна быть сильной, тогда у неё появится много союзников

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Главной интригой 15-го саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа стало расширение блока.

Пока в него входит пять стран-основательниц - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Но вот в среду, 23 августа, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию также пригласят присоединиться к объединению.

«А кто сейчас наши главные союзники?» Так звучит «Вопрос дня», ответы на который мы публикуем в номере «Комсомольской правды» на пятницу, 25 августа.

В числе тех, кто участвовал в формировании подборки - и директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин.

- Я бы ответил вам словами императора Александра III: «Лучшие союзники России — это армия и флот», - заметил Павел Николаевич, и продолжил. - Знаете, у каждого есть свои интересы…

Как-то один президент США сказал, что у Америки нет союзников, у неё есть интересы. И друзей, дескать, нет.

Что же касается нас, России… Наши союзники - это те, с кем у нас - общие цели, ценности.

Если мы боримся с гегемонией, глобализацией, то наши попутчики здесь - это те, кто с нами идут в этом же направлении.

Кто, как и мы, не считает, что мир должен быть однополярным.

Но, в то же время, надо «держать в уме»: у каждого государства, у каждого народа есть и свои - национальные интересы.

О которых ни в коем случае нельзя забывать, но - при этом учитывать интересы и других союзников.

А, вообще, страна должна быть сильной - во всех смыслах, тогда у неё появится много союзников.

Которые идут в союз не потому, что - слабые и ищут поддержку у сильного. А - именно потому, что заинтересованы в совместном решении общих проблем.

И главное здесь - взаимовыгодное сотрудничество.

И - не во благо какой-то там определённой кучке людей, а чтобы население было давольно.

Поэтому, я думаю что наши союзники - это те, кто вместе с нами хотят делать жизнь своих и наших граждан лучше, спокойнее, чтобы они жили в мирное время. Я так думаю.

- Спасибо!