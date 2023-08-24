«Летчики до последнего пытались посадить разрушавшееся в небе судно»: Как террористы взорвали одновременно два пассажирских самолета

Летчик Юрий Баичкин пытался посадить разрушенный самолет

24 августа 2004, почти 20 лет назад, в России произошел один из крупнейших терактов в истории страны. В небе над страной террористы взорвали одновременно сразу два пассажирских самолета, которые совершали рейсы «Москва-Волгоград» и «Москва-Сочи». В тот день погибли все пассажиры и члены экипажа – 89 человек, включая детей. Один из самолетов упал в Тульской области, второй – в Ростовской. «КП» поговорила с родственниками командиров тех рейсов и узнала, как летчики до последнего спасали жизни людей.

«ЕСЛИ БЫ НЕ ИНСУЛЬТ, ОН БЫ ПОСАДИЛ САМОЛЕТ»

Взорванный 24 августа самолет Ту-134 принадлежал авиакомпании «Волга-Авиакэкспресс». Судно направлялось из столицы в Волгоград. А за штурвалом самолета в тот день находился гендиректор этой авиакомпании – 44-летний командир корабля Юрий Баичкин. Тот день его вдова не может забыть до сих пор.

Юрий Баичкин мог посадить самолет на одном двигателе

- Мой муж в тот момент был очень опытный, - поделилась с «КП» вдова командира корабля Татьяна Баичкина. – Дело в том, что он сначала летал на планерах, когда был еще мальчишкой. Самолеты были для него мечтой с самого раннего детства. Он окончил училище с красным диплотом, летал заграницу. Осваивал заграничные чартерные перелеты. Мог летать в грозу и непогоду. Полтора года работал в ЮАР, где возил президента Южно-Африканской республики. Он был асом, который сажал самолет даже на одном двигателе в туман. Это был летчик от бога. Поэтому, когда мне позвонили ночью 24 августа и сказали, что он погиб, я сразу заявила сотрудникам ФСБ: «Это был теракт». Они спросили: «Откуда вы знаете?». Я ответила: «В любой другой ситуации, он бы самолет посадил».

Поначалу и вправду объявили в СМИ, что рассматривается версия ошибки пилотов, однако позже власти все же уточнили, что это теракт. Как выяснилось позже, в аэропорт сумели пройти две смертницы. На борт Баичкина прошла Аминат Нагаева, которая была родной сестрой Розы Нагаевой – ее убили через несколько дней во время штурма захваченной террористами школы в Беслане. Второй смертницей была Сацита Джебирханова.

К слову, в аэропорту Домодедово обе смертницы были задержаны еще до вылета самолетов. Однако капитан полиции отпустил их. Судя по всему, тогда они были еще без взрывчатки. После этого террористки купили билеты на самолет у спекулянта.

Взрывчатку, по одной из версий, они собрали уже на борту самолета. В обоих случаях взрыв произошел в хвосте самолета.

Так о трагедии в те года писала "Комсомольская правда"

- Мой муж мог не летать уже в то время, ему предложили должность гендиректора и сказали, что он может отказаться от полетов, - делится Татьяна. – Однако он этого не хотел. Тогда ему заявили, что если в этой должности он продолжит свое «хобби», то ему не будут платить за полеты. И он на это согласился. В тот день у него был первый полет после отпуска. Поэтому на борту был обязательный проверяющий, который тоже погиб. Сам же супруг спокойно ушел их дома. Он мне сказал: «Я быстренько слетаю, вернусь, а завтра мы будем устанавливать забор на дачном участке. У него вообще не было никаких мыслей. Единственное, я помню, что было незадолго до этого. Мы праздновали День воздушного флота на острове. И во время праздника он закопал себя в землю. Я ему тогда сказала: «Юра, что за мальчишество?». А он мне ответил: «Мне тут – в земле – хорошо, не знаешь как».

Сама Татьяна в день теракта была на дачном участке. Она видела, как летит тот самый самолет, которым управлял супруг.

- Я собирала клубнику и видела его взлет, - говорит вдова пилота. – Я тогда четко видела, что самолет мужа был охвачен огненным шаром. Это было еще до взрыва, просто у меня было такое видение. Этот шар преследовал самолет в зоне всей моей видимости. В тот момент у меня стало щемить сердце. Там человеческий фактор исключался, погода была отличная, а за штурвалом мой муж. Потом признали, что смертница подключила все провода, а взрывали самолет с земли.

Террористка была среди пассажиров

Пилоты до последнего пытались посадить самолет даже после взрыва.

- Когда хвост самолета оторвался, все, кто сидел на задних рядах, их вытянуло воздушным потоком, - делится Татьяна. - А экипаж какое-то время самолет пилотировал. Они пытались его посадить. Не зря же в свое время муж летал на планере, он пытался сесть на воздушном потоке. Так они и пилотировали, пока самолет распадался на кусочки. Однако там произошла разгерметизация, воздуха стало не хватать. Как мне сказали врачи, на этом фоне у супруга произошел инсульт. Если бы не он, я уверена, муж бы посадил этот самолет!

«УВОДИЛ СУДНО ОТ ПОСЕЛКОВ»

За штурвалом второго самолета - Ту-154Б-2, который выполнял рейс в Сочи, находился командир воздушного судна - 48-летний летчик Михаил Гурьев. Михаил в отличие от своего коллеги изначально был военным пилотом, долгие годы он работал на вооруженные силы. Жена пилота уже умерла, поэтому о нем «КП» рассказала его дочь.

- Папа был из военной семьи, у нас в роду все летчики. Дня него это был позыв души. Отец очень любил летать, ответственно подходил к своей работе. Он никогда не жалел о своем выборе, - рассказала «КП» дочь летчика Татьяна. – Отец работал на Чкаловском аэродроме, в дивизии особого назначения. Был замкомандира эскадрильи, пилотом министра обороны России. Возил высшее военное руководство. Выполнял рейсы в Афганистан, когда там была военные действия, в Чечню.

Летчик Михаил Гурьев был военным пилотом

В момент смерти отца Татьяне был 21 год. Она отдыхала на курорте с друзьями.

- Мама позвонила моим друзьям и попросила, чтобы они не пускали меня к телевизору. Это был ужасный день, - вспоминает Татьяна. – Взрыв в самолетах произошел в одно время. Даже были версии, что они собирались взорвать самолет в Сочи, потому что там был якобы Владимир Путин. Потом опубликовали расшифровку разговоров пилотов. Стало понятно, что все было штатно до момента взрыва. Когда произошла разгерметизация, летчики до конца не знали, что произошло. Они понимали, что были дикие перегрузки. Папа пытался выправить ситуацию, он уводил самолет от населенных пунктов, чтобы на земле никто не пострадал. Для меня удивительно, что человек в такой критической ситуации не поддался панике. Но шансов не было.

Летчик Михаил Гурьев с семьей

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дочери хотели пойти по стопам отца»

После терактов чеченский террорист Шамиль Басаев заявил, что именно подготовил смертниц для взрыва самолетов. Пилот Юрий Баичкин был награжден посмертно. Две его дочери пытались пойти по его стопам. Старшая из сестер сейчас работает в аэропорту координатором международных рейсов. До этого она пыталась стать бортпроводницей.

Младшая из сестер подавала документы в училище, чтобы стать летчиком. Но она была единственной девушкой, поэтому ей вежливо отказали.