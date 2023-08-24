Похороны итальянского гения Тото Кутуньо: закрытый гроб, безутешные слезы родных и великая музыка

Гроб с телом артиста стоял в церкви закрытым Фото: EAST NEWS

В Милане в церкви Святых Нерея и Ахиллея прошло прощание с певцом и композитором Тото Кутуньо. Итальянский артист ушел из жизни на 81-м году жизни. У церкви собралось около 500 человек: когда выносили гроб толпа начала громко петь один из главных хитов Тото Кутуньо.

Итальянский артист ушел из жизни на 81-м году жизни Фото: REUTERS

Гроб с телом артиста стоял в церкви закрытым. К нему подходили друзья, поклонники с цветами – прощались. Были на церемонии известные итальянские певцы: 78-летний Джанни Моранди, 67-летний Пупо. Моранди не сдерживал слез: «Он был великим другом, великим человеком и великим артистом…»

У церкви собралось около 500 человек Фото: EAST NEWS

Самые близкие люди в жизни Тото Кутуньо были рядом на прощании с ним. Единственная жена маэстро Карла Кутуньо была с ним с 1967 года (поженились в 1971 году) и до последнего дня жизни: держала за руку в больнице, когда он уходил из жизни. Карла много лет назад потеряла ребенка от Кутуньо на позднем сроке беременности и не смогла больше родить. Потому женщина не стала скандалить, когда узнала, что у мужа в 1989 году родился сын на стороне – от любовницы молодой стюардессы. Карла посоветовала мужу почаще брать сына к ним в дом и участвовать в его воспитании. Тото Кутуньо был благодарен жене и за это, и за то, что не обращала внимание на его интрижки в молодые годы: «Карла - великая женщина. Многие хотели быть рядом с известным артистом Тото Кутуньо. А с Сальваторе (настоящее имя звезды – прим.) у которого не было ни громкого имени, ни денег - была только жена Карла. Она из богатой семьи: купила нам квартиру, оплачивала мои счета и любила меня. За это я ей очень благодарен. И сегодня наша любовь стала еще сильнее». Музыкант сознательно попросил молодую стюардессу родить ему сына, сообщив что не бросит жену никогда: «Когда же откровенно рассказал обо всем жене - это стало для нее ударом. Карла долго переживала. И ее боль стала для меня самым тяжким испытанием. Но она меня поняла…» После рождения сына Нико артист закончил отношения со стюардессой и начал новые: стал общаться с ней по-дружески как родитель общего сына. А любить и жить продолжал с женой Карлой. 16 лет назад у Тото Кутуньо диагностировали онкологию: он прошел курс лечения, болезнь отступила — но периодически случались рецидивы. Жена была рядом с артистом, поддерживала и просила поменьше работать.

В Милане в церкви Святых Нерея и Ахиллея прошло прощание с певцом и композитором Тото Кутуньо Фото: EAST NEWS

На похоронах супруга Карла Кутуньо и его сын Нико стояли рядом: плакали… Когда траурная церемония вышла из церкви, то раздались громкие аплодисменты. У входа в церковь собралось около 500 человек. Были музыканты с аккордеоном и гитарой они начали играть знакомую всем мелодию. А толпа подхватила хором песню Тото Кутуньо L'Italiano: «Прошу я, дайте спеть мне, в руки возьму гитару. Прошу я, дайте спеть мне ведь я – итальянец».