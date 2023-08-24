Сбербанк готов профинансировать высокоскоростную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург

На днях президент России Владимир Путин поддержал строительство пилотной высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект обсуждается давно. Но сейчас, похоже, выходит на финальный этап согласования. Финансировать строительство уже готовы ВЭБ.РФ и Газпромбанк. А сейчас к этому процессу готов подключиться и Сбер.

- Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является началом развития сети таких магистралей, - заявил в четверг журналистам зампред Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. К 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 млн человек в год. Это вдвое больше, чем сейчас.

- Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта, - пояснил Попов, сообщают РИА Новости.

Стоимость нового железнодорожного проекта, по оценкам на 2021 год, может составить 1,7 трлн рублей. Часть денег будет выделена из бюджета. Еще часть возьмет на себя РЖД. По расчетам, скорость пассажирских поездов на новой ветке повысится с 200 до 400 километров в час. Кроме того, высокоскоростная магистраль позволит решить проблему и с грузопотоками. С приходом на пути «Сапсанов» грузовое движение перенесли на другие ветки. Это вдвое удлинило маршрут. В итоге скорость доставки грузов снизилась, а цена выросла. Новая магистраль позволит снять эти проблемы и запустить грузовое движение по старому маршруту.