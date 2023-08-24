Третий очаг сибирской язвы за полгода обнаружен в России: почему инфекция всплывает все чаще

Сибирская язва – она вечна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежская область стала уже третьим очагом сибирской язвы в России за последние полгода. В марте заболевание нашли в Чувашии, в начале июля стало известно о четырех зараженных в Туве. Теперь сибирскую язву обнаружили у жителя села Красные Холмы, который разделал у себя на подворье зараженную телку. По сообщениям управления ветеринарии Воронежской области заразившийся сибирской язвой гражданин скрыл свою корову от планового осмотра ветеринаров и не дал провести вакцинацию теленка. После разделки туши животного он продал зараженное мясо незнакомым людям, которые «установлены» и с ними проведены «оперативные мероприятия», сообщается на страничке управления ветеринарии Воронежской области во ВКонтакте. Вторым очагом распространения сибирской язвы на территории области стал рынок «1000 мелочей».

Один раз – случайность, два – тенденция, а три – закономерность? Почему в России участились случаи вспышки сибирской язвы и как можно заразиться этой достаточно тяжелой бактериальной инфекцией? «Комсомолке» рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

На территории России существует огромное количество опасных по сибирской язве районов, отмечает эксперт.

- Сибирская язва – она вечна, - говорит Владимир Никифоров. – Если когда-то, скажем, в летописях было упоминание, что на определенной территории пала корова от сибирской язвы, то и на сегодняшний день это же место будет считаться эпидемиологически опасным очагом сибирской язвы, поскольку возбудитель этого заболевания способен образовывать крайне устойчивые ко внешним условиям споры, которые неубиваемы при температуре от – 50 до + 50. Споры сибирской язвы могут лежать в земле и 100, и 200, и 300 лет и ждать своего часа.

Ежегодно в России регистрируются от 2 до 10 случаев заболевания сибирской язвой среди людей, говорит эксперт. Во времена Советского Союза за счет республик Средней Азии цифры доходили и до 50 случаев заражения в год.

Сибирская язва – это классическая зоонозная инфекция, которая передается от животного к животному, а человек случайно попадает в эту цепочку при уходе за домашним скотом, при разделке туш убитых животных и употреблении зараженного мяса и других продуктов животного происхождения.

- Через неповрежденную кожу сибирская язва не проходит, для заражения нужны микротравмы, поэтому болезнь проявляет себя, как правило, язвами на руках. Если, к примеру, почесать грязными руками верхнее веко, то язвы появятся и там, - говорит эксперт.

Основная профилактика распространения сибирской язвы – это вакцинация по эпидемиологическим показаниям, соблюдение санитарных и ветеринарных норм работы с животными на территориях, где уже бывали вспышки болезни.

- Все последние вспышки, — это еще одно подтверждение фразы Карамзина, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Забой больного животного без ветеринарного контроля запрещен, а происходит как раз так, что животное забивают «втихаря», а мясо потом пытаются продать где-то на обочине, - говорит эксперт.

- Владимир Владимирович, получается, что для жителя большого города риск заболеть сибирской язвой минимален?

— Это так, однако если житель большого города будет участвовать в забое больного животного где-нибудь в деревне, то риск заразиться сразу возрастет. Или, скажем, если вы где-нибудь в Средней Азии купите на базаре носки ручной вязки из шерсти верблюда, а верблюды болеют сибирской язвой, то риск получить инфекцию также существует, потому что вы не знаете, от какого верблюда была взята эта шерсть.

- Как можно оценить риск перерастания отдельных вспышек в эпидемию?

- От человека к человеку сибирская язва не передается, поэтому риск эпидемии равен нулю. Обычная кожная форма сибирской язвы легко лечится антибиотиками широкого спектра действия. Особую опасность для жизни представляет легочная форма сибирской язвы и такое заражение можно вызвать искусственно, сибирская язва существует в форме биологического оружия у стран - изгоев, но при контакте с больным заразиться сибирской язвой практически невозможно, - говорит Владимир Никифоров.