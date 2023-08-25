Стройная фигура ценнее жизни? Чем опасны современные таблетки для похудения

В живом организме, в том числе человеческом, при разгоне метаболизма возникает больше ошибок на различных уровнях, в том числе на клеточном Фото: Shutterstock

Недавно СМИ и соцсети облетела сенсация: ученые наконец-то открыли панацею для похудения! Вещество под названием СРАСС (аббревиатура на английском) подстегивает метаболизм, снижает холестерин и поддерживает здоровье печени, описывают зарубежные журналисты. А главное, можно есть что угодно, хоть сплошной фастфуд, и — все равно похудеешь. «Опробовано на мышах, которых кормили на убой, но они все превратились в сухих, жилистых бойцов», - сообщает один из Телеграм-каналов. Звучит, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но ведь наука уже достигла таких высот - может, действительно случился долгожданный прорыв в борьбе с эпидемией ожирения? О последних научных разработках для избавления от лишних килограммов мы поговорили с доктором биологических наук, профессором, специалистом по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анчей Барановой.

«НЕ ПРОБУЙТЕ ЭТО ПОВТОРИТЬ»

- Анча, вы могли бы объяснить: как работает новая «чудо-таблетка от жира» на основе СРАСС?

- Сразу скажу: когда я заглянула в оригинал научной работы и представила себе, что кому-то может прийти в голову применить это для людей, то просто ужаснулась. Исследователи Техасского университета в Сан-Антонио (США) занимались фундаментальной биологией, изучали различные закономерности работы организма. И в рамках эксперимента ввели подопытным мышам хелатор магния. Это вещество захватывает магний, собирает в кучку, и он не может попасть в митохондрии, то есть энергетические станции клеток. В качестве хелатора использовали то самое соединение СРАСС. Состав - жуткий. В его основе кобальт и рутений. Оба высокотоксичны. То есть фактически идет отравление организма, и параллельно он лишается магния. Да, мыши сидели на жировой диете (это как человеку объедаться тортиками), но при этом не набирали вес, и у них не было ожирения печени.

- Мы привыкли слышать, что дефицит магния опасен. А тут, получается, он помог похудеть? Почему? И какие могут быть последствия?

- Говорят, что ограничение магния у мышей помогло разогнать метаболизм. В этом утверждении сразу два убийственных факта. Начнем с того, что усиление метаболизма ни в коем случае не повод радоваться. Часто можно услышать «ой, у меня медленный обмен веществ, и я набираю вес». На самом деле исследования показывают: с набором веса метаболизм ускоряется! Чем объемнее тело из-за жира, тем больше энергии расходует организм на поддержание жизнедеятельности. Процессы обмена веществ ускоряются. А из основ физики и химии мы знаем: чем больше скорость работы любой системы, тем выше вероятность сбоев. В живом организме, в том числе человеческом, при разгоне метаболизма возникает больше ошибок на различных уровнях, в том числе на клеточном. А накопление повреждений - это ускоренное старение.

- Выходит, разгон метаболизма, ускоряя старение, фактически сокращает жизнь? Кстати, на научных конференциях я не раз слышала, что опыты по снижению скорости обмена веществ помогают сделать животных долгожителями. А как человек может замедлить свой метаболизм?

- Известно, что метаболизм ниже у здоровых стройных людей (на поздних стадиях рака люди тоже худые, но у них метаболизм очень высокий, это связано с развитием опухоли, там другая история). Поэтому избавление от лишнего веса, разумное ограничение калорий помогает притормозить ускоренное старение.

ОТ ОНЕМЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ДО НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ МОЗГА

- А чем грозит ограничение магния?

- Это жизненно-важный элемент. При поломке гена, обеспечивающего доставку магния в митохондрии (то есть когда он не попадает в организме по назначению. - Ред.), происходит демиелинизация нервных волокон. Это страшно, гораздо хуже, чем лишние килограммы. Немеют конечности, нарушается работа мочевого пузыря, многих других органов, головного мозга. Кроме того, как выяснили ученые в том самом эксперименте с похудением мышей, при дефиците магния стабилизируется определенный фактор. С одной стороны, он помогает сбросить вес, а с другой - резко повышает онкориски. Как вам такая перспектива?

А еще при ограничении магния снижается закачка кальция в кости, они теряют прочность. Плюс начинает расти артериальное давление - магний нужен для поддержания его нормального уровня. Наконец, магний это антистресс для нервов. Нарочно добиваться его дефицита для похудения - просто абсурд!

НА ЗАМЕТКУ

Откуда получить магний

Продукты-рекордсмены по содержанию магния: бобовые (фасоль, чечевица), шпинат, брокколи, бананы, орехи (миндаль, кешью, арахис) и семена (льна, тыквы), черный шоколад.

При дефиците магния, подтвержденном анализом крови, врач может назначить препараты с этим элементом.

«Кстати, магний активнее всего закачивается в митохондрии наших клеток при физнагрузках. Он реагирует на лактат, который выделяется при работе мышц», - поясняет Анча Баранова. Это - дополнительный аргумент, чтобы побольше двигаться.

СРАБОТАЕТ ЛИ «ПРИРУЧЕНИЕ» БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА

Недавно на встрече с журналистами замминистра здравоохранения Татьяна Семенова рассказала о малоизвестном для широкой публики способе похудеть, который сейчас тестируют российские специалисты. Это воздействие на блуждающий нерв (вагус), который связывает наш кишечник с мозгом. В экспериментах применяется электростимуляция вагуса через кожу, то есть путем присоединения специальных датчиков. Подробности и результаты тестирования пока не сообщаются.

- Такой метод известен достаточно давно. В США, например, официально зарегистрированы и продаются специальные устройства для электростимуляции вагуса, - говорит Анча Баранова.

- Люди благодаря им худеют?

- Результаты есть, но не сказать, чтобы очень впечатляющие (от редакции: мы надеемся, что российские ученые усовершенствуют технологию и добьются лучшего эффекта). Путем воздействия на блуждающий нерв пытаются замедлить прохождение пищи через желудок. При ее задержке дольше сохраняется ощущение сытости. Человек, по идее, реже и меньше хочет есть. Проблема в том, что такая манипуляция не затрагивает многие другие механизмы, лежащие в основе нарушения пищевого поведения и набора веса. В итоге у кого-то стимулятор вагуса вообще не работает, у кого-то дает малозаметный эффект.

В ТЕМУ

Баллон в желудке и дырочка в животе: какие еще технологии применяют для снижения веса

На что еще идут люди, чтобы избавиться от лишних килограммов? Как рассказала KP.RU Анча Баранова, в США, где уровень ожирения у населения один из самых высоких в мире, применяются, например, такие методы.

- Стома и мешочек для еды. Этим жутковатым способом в Америке уже воспользовалось несколько сотен тысяч человек. Сбоку в животе делается прокол (стома), туда вставляется трубочка с краником и мешочком на конце. «Ты идешь с друзьями в ресторан, ешь сколько влезет стейков и тортиков. Через 20 минут, когда наступило насыщение, но пища еще не отправилась усваиваться в желудок, выходишь в туалет, открываешь краник, и стравливаешь съеденное в мешочек», - описывает Анча Баранова.

- Баллон в желудке. В этом случае через рот с помощью эндоскопа человеку внутрь вводится сдутый баллон. В желудке он надувается, заполняет место. Благодаря этому человек насыщается меньшим количеством еды и худеет. Потом баллон можно удалить.

- Бариатрические операции. Они набирают популярность и в России. «Это очень жесткий способ. Человек добровольно идет на калечащую операцию с необратимыми последствиями (полномасштабная бариатрия). Либо лайт-вариант, когда можно отыграть назад, но после самой операции все равно есть ощутимые последствия», - поясняет Анча Баранова.

СПРАВКА «КП»

Полномасштабная бариатрия - хирургическое вмешательство, которое меняет анатомию желудка и процесс усвоения пищи в кишечнике. Например, человеку удаляется часть желудка (он превращается в узенькую трубочку). Или проводится гастрошунтирование - в этом случае к верхней части желудка пришивают тонкую кишку — с таким расчетом, чтобы часть кишечника не участвовала в переваривании пищи.

Лайт-вариант бариатрии - так называемое бандажирование желудка. На него надевается устройство вроде кольца-ошейника, желудок пережимается, и это ограничивает поступление пищи.

«После необратимой бариатрической операции человек всю жизнь будет страдать ферментной, витаминной недостаточностью, должен постоянно принимать определенные препараты, соблюдать ограничения в питании, - отмечает Анча Баранова. - В то же время есть доказанный факт: бариатрия помимо снижения веса во многих случаях реально излечивает сахарный диабет. Буквально через пару суток у человека проходит инсулинорезистентность. Причем, загадка в том, что это происходит не благодаря снижению веса - после бариатрии люди худеют в течение нескольких недель. А проблемы с чувствительностью инсулина исчезают намного раньше. Почему - ученые пока точно понять не могут».

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Конечно, самый безопасный и полезный для организма способ похудеть - это изменение образа жизни. Правильное питание, физнагрузки, здоровый сон - в общем, тот самый банальный ЗОЖ, - говорит профессор Анча Баранова. - Проблема в том, что на практике большинство людей по разным причинам не может похудеть таким способом. Иначе у нас не набирала бы обороты всемирная эпидемия ожирения.

Между тем чуть меньше 10 лет назад в борьбе с лишним весом произошел прорыв, плоды которого начали массово использоваться только сейчас. И именно сегодня практически во всех странах мира резко сократился доступ к желанному средству. К тому же оно обрастает множеством мифов - как страшилок, так и преувеличений пользы.

О том, что переворачивает индустрию похудения и может иметь не только медицинские, но и мощные социальные последствия - во 2-й части нашего интервью с Анчей Барановой. Также мы обсудим прорывной метод с опытным практикующим врачом-эндокринологом, доктором медицинских наук Зухрой Павловой.

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