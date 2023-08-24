Как спецназ Украины сбежал от русского мужика с ружьем и в труса: Большой позор на «день незалежности»

И говорят, что именно после вида этого мужика с карабином на плече украинские спецназовцы ретировались назад на лодки и покинули побережье Фото: скриншот видео

Украина сегодня празднует сегодня свой День Независимости. То есть Незалежности, если выражаться на мове. И, конечно, в такой день глава Военной разведки Незалежной НУР Минобороны. Садист со сладеньким фейсом генерал Кирилл Буданов не мог оставаться в стороне. После длительного перерыва он вылез из бункера, или где он там находится для безопасности, и заявил, что Силы обороны Украины могут достичь любой точки Крымского полуострова.

- Украинская армия может поразить любую часть Крыма по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника, - объявил он. - Те, кто наделал глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую.

Впрочем, вспомнил и свои "глупости", в частности, так и не сбывшиеся лично его прогнозы о занятии полуострова ВСУ до конца весны нынешнего года.

- Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но имеем то, что имеем, - признался Буданов, но тут же нашел себе оправдание. - Прогнозы разведки базируются на фактах, цифрах, ходе событий, прогнозах относительно показателей экономики и т.д. Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент.

Реальность подвела "великого разведчика". Ох уж эта реальность, которая не соответствует его представлениям. А вот сейчас, по его мнению, реальность изменилась, и уровень боевых действий на территории Крыма гораздо интенсивнее, чем в прошлом году.

- То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем, - завершил свой пассаж Буданов.

Боевые действия на территории Крыма? Сейчас? Да он еще больнее, чем казался. Или же это он отчитался о рейде украинского спецназа, который на нескольких моторках высадился у кемпинга в районе мыса Тарханкут? Кстати, представитель ГУР Юсов уже с три короба наврал про то, что украинские спецназовцы, дескать, уничтожили в районе высадки не менее 30 россиян. Кого-кого, если этот кемпинг- поселок даже не охранялся? Получается, мирных граждан России? Вы уж извините, но гибель такого количества граждан не скрыть никакими средствами. Отдыхающие приехали со всех регионов. У всех друзья родственники. Сейчас бы уже многие регионы стояли бы на ушах, если бы сообщения ГУР были правдой. Или в государственный праздник, да еще в День Независимости украинцам можно врать совершенно безбожно?

Да, какая-то группа диверсантов случайно докатилась. Кстати, обычно такие случайные инциденты становится хорошим уроком для наших военных. И больше они не повторяются. Так что, боюсь, что теперь даже на лодочке великий спецназ Украины сможет доплыть, разве что, до дна.

А в Сети появился интересный ролик, на котором ночью по этому кемпингу идет явно разбуженный и очень недовольный русский мужик в труселях, надевает майку, вешает на плечо "Сайгу". И говорят, что именно после вида этого мужика с карабином на плече украинские спецназовцы ретировались назад на лодки и покинули побережье. Получается, что жизни двух десятков подготовленных бойцов спецназа были подвергнуты риску лишь для того, чтобы приколотить к какой-нибудь дощечке украинский флаг. Это уже стало традицией - укры тащили пограничный столб по Харьковом, ставили флаг на Змеином, а вот теперь высадились на Тарханкуте, чтобы прибить свою тряпочку к стене домика. И ведь во всех этих случаях многие не вернулись с задания.

Так это или нет, сказать трудно. Опять же Минобороны России сообщило, что попытка десанта была, но при возвращении на исходные рубежи плавсредства варягов с украинского побережья доблестно потопили, и выжили только очень немногие «флагоносцы».

А Буданов и дальше может развивать свои околоэротические фантазии о победах. Ему не привыкать. Сказал же он в начале этого лета, что "чисто психологически Украина Крым взяла". Чисто психологически, даже тряпку повесила. Возможно, мужик с ружьем обновит исподнее, если не побоится запачкаться.

Вот пусть и дальше Украина "чисто психологически перемогает", но русского мужика с ружьем – боится. Потому что он идет...

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