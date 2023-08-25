Осталась подруга без милого друга

В отношениях мужчины и женщины есть двое. Помощников и советчиков быть не должно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жили-были две подруги - Саша и Маша. Дружили они давно и близко. Обменивались новостями, печалями и радостями, обсуждали своих возлюбленных - сначала «парней» и страсти, потом «мужчин» и серьезные отношения.

Саша была страстной и смелой, запросто знакомилась на вечеринках, писала мужчинам первой, расставалась с ними без сожалений.

Маша хотела стать писательницей, изучала психологию, не любила вечеринки. Мужчин Маша после развода выбирала… осторожно. Так осторожно, что уже два года была одна.

Маша восхищалась Сашиной смелостью и огнем. Саша ценила Машу за мудрую поддержку, умение все объяснить.

НО ТУТ ПРИШЕЛ ГОША

Саша встретила Гошу на берегу синего моря. Он был чертовски привлекателен, романтически печален, немногословен и удивительно свободен. Саша решила этого загадочного «Печорина» охмурить. И пошла в атаку. У Гоши не было шансов. Он клюнул.

Саша отправляла Маше миллион сообщений в день - рассказывала о каждом взгляде, каждом слове, засыпала подругу фотографиями нового возлюбленного.

Маша искренне радовалась за подругу и как будто сериал смотрела. Увлеченно ожидая новой серии.

Саша вернулась домой счастливая, влюбленная. Они с Машей встречались каждый день, потому что Саше нужно было делиться с подругой своими приключениями.

А Маша… слушала, слушала и при отсутствии своих собственных отношений очень живо включилась в отношения подруги. И Гоша, которого она не видела ни разу в жизни, стал ей уже как родной. Маша знала про Гошу все - его виды улыбок, все его предпочтения в еде, что он любит читать и смотреть, какие у него отношения с мамой…

Маша пару раз намекнула Саше, что та слишком уж увлекается пересказом подробностей. Но Саша фыркнула и уверенно продолжила, объяснив это тем, что иногда совсем не понимает этого Гошу, его вкусы и интересы. «Он такой же умный, как ты, - сказала Саша, - вот и объясняй мне, что он имеет в виду». Маше польстило замечание подруги. И отказать Саше в поддержке она не могла.

ЧТО-ТО СТАЛО ХОЛОДАТЬ

Но вскоре пламя романтики между Сашей и Гошей стало затухать. Гоша начал как будто отдаляться. Саша нервничала и не понимала, что происходит. Она отправляла Маше не только фото, но и скриншоты всех переписок с Гошей. «Вот что он имеет в виду? Ты же психолог, объясни мне!» Или даже так: «Маша, что мне ему ответить? Как бы ты написала?» И Маша сочиняла ответы.

Потому что подруга просила поддержки, участия.

И вот Маша сама не заметила, как стала через Сашу переписываться с Гошей. Он даже начал ей нравиться. Прямой, откровенный, честный парень. И интересы у Маши с Гошей были похожие, книжки нравились одни и те же.

Но вдруг Маша поняла, что слишком уж увлекалась чужими отношениями и перестала быть «вторым пилотом».

А Саша и Гоша расстались. Прошел месяц или даже больше.

Саша решила устроить большую вечеринку, пригласить туда весь мир и там попробовать вернуть Гошу. Маша, конечно же, тоже была приглашена.

Она сидела в уголке и ела голубику. Саша дала ей задание: «Увидишь Гошу, зови его, сажай рядом и общайся. Как психолог, ты все увидишь и мне расскажешь. И выведай у него, что он там обо мне думает».

Маша себя ненавидела. Зачем согласилась?

Но вот она увидела его, подошла и объяснила, что она подруга Саши, а Саша сейчас подойдет. И они стали болтать… и время как-то остановилось. Он был хорош собой, да. Но сложнее было то, что он был Маше хорошо «знаком», как будто они дружат уже много лет, и она ведь все о нем знает…

Маша сбежала с вечеринки и прорыдала всю ночь.

Саше она сказала, что больше в их отношения с Гошей точно не полезет.

Гоша окончательно порвал с Сашей. Саша погрустила недельку и нашла Стаса.

Все было спокойно и хорошо.

И ВОТ ИХ СТАЛО ТРОЕ

Пока однажды Гоша не написал, что понимает абсурдность ситуации, но ничего с собой поделать не может, хочет общаться с Машей, просит встречи…

Маша измучилась. Говорить Саше или нет? Решила не говорить, потому что не о чем. Они с Гошей больше никогда не встретятся, а Саше лишний раз расстраиваться не надо. Все.

Но Саша каким-то волшебным образом увидела в Машином телефоне сообщение со знакомой аватаркой. Гоша??? Пишет Маше???

Саша рвала и метала. Она обвинила Машу в том, что та, подлая гадина, увела у нее мужчину. Пользуясь доверчивой подругой, она подползла к ее парню и соблазнила его!

Маша пыталась объяснить, что они с Гошей никогда не встретятся, потому что она, Маша, любит и ценит Сашу!

Но Саша уже рисовала картины, как Маша и Гоша все это время за ее спиной встречались и смеялись над ней…

Послесловие

Саше нужен был такой вывод, чтобы свалить на кого-то ответственность за неудачные отношения.

Да, Маше нужно было с самого начала не лезть в отношения подруги и ее парня. Слушать - да. Участвовать - нет.

Три сердца было разбито.

Саша не смогла пережить предательства подруги.

Маша потеряла подругу.

Гоша, влюбленный в Машу, был отвергнут.

Вывод? В отношениях мужчины и женщины есть двое. Помощников и советчиков быть не должно. Потому что тогда это уже трое.