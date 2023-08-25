Роза Сябитова: «Раздражаем не мы с Ларисой, а герои программы»

Роза Сябитова и Лариса Гузеева с 28 августа возвращаются на экраны после перерыва длиною полтора года. Их новый соведущий — искусственный интеллект. Фото: Первый канал

Стартует 15-й сезон программы «Давай поженимся!». После перерыва длиною полтора года на экраны возвращается телешоу «Давай поженимся!», куда приходят пока еще одинокие люди, чтобы найти спутницу (или спутника) жизни. Обновили декорации, добавили к бессменным ведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой современного помощника – искусственный интеллект. Программа идет в ногу со временем. Искусственный интеллект станет делать прогнозы по совместимости, давать советы: одним словом, сотрудничать как умеет. Но смысл программы остался прежним – помочь холостякам и холостячкам создать семью.

Накануне премьеры KP.RU обсудила со свахой Розой Сябитовой задачи программы в новом телесезоне.

- 15 лет «Давай поженимся!» на экране. Как изменились сегодняшние герои, которые приходят в поиске второй половины на передачу?

- Все изменилось. Жизнь не стоит на месте. Целое поколение прошло через программу и сейчас мы видим, что герои совсем другие. У нас даже законодательно три года назад установили возраст молодежи до 35 лет включительно, до этого он был до 30 лет. Некоторые женихи и невесты до 40 лет вообще не задумываются о семейной жизни, «стакане воды» и т.п.: они ищут себя, делают карьеру, наслаждаются жизнью, живут сыто, хорошо. Как они сами говорят: сейчас 30 лет – это вторые 20, только вот они стали умнее и лучше. Мне как сватье немного сложно. Но я перестраиваюсь под новые реалии. Я не должна ломать молодежь под наше клише, наоборот, нужно их понять и помочь. И найти новые способы достучаться до молодежи, найти с ними общий язык и донести информацию: почему семья - это очень важно, почему, несмотря на достижения медицины, родить ребенка надо успеть до определенного возраста… Конечно, они совершают большие ошибки, потому что – они первое поколение взрослых детей. Повзрослеют? Да, но к 50 годам. Им будет очень плохо? Да, будет плохо. Потому что в 50 лет мы наслаждаемся жизнью, а они будут проходить подростковый период своего ребенка, и вряд ли успеют родить больше… И на пенсию они выйдут намного позже. Моя задача – понять новую психологию этого поколения, разработать новые инструкции, не отказываясь от старых. На программе будем вместе искать пути решения.

Роза Сябитова объясняет почему молодежь стала часто разводиться. Фото: Первый канал

- Как вычисляете врет герой или говорит правду?

- Есть много способов заметить ложь: поведение, жесты и т.д. И я владею этими способами распознавания лжи. Кроме того, до записи программы я получаю и внимательно изучаю «верстки» - расшифровки многочасовых интервью редактора с героями программы, которые содержат массу информации об участнике передачи. Когда герой начинает рассказывать про себя какие-то фантазии и небылицы (особенно молодые этим грешат), тогда я сразу об этом говорю. И у меня, и у Ларисы есть свои способы, как выявить эту ложь более художественно. Мы умело выводим героя на чистую воду. То как мы с Ларисой этого достигли вырезают - и остается нужная информация, которая идет в программу. Это телешоу, где ограничено время эфира и нужна динамика.

- Как заполнить анкету для участия в «Давай поженимся» таким образом, чтобы на нее обратили внимание и пригласили на передачу?

- Формат телешоу предусматривает публичный диалог, который разворачивается вокруг какой-то истории, которая может вызвать у зрителей эмоциональный отклик, неподдельный интерес. Если участник сообщит, что вырос в прекрасной семье, получил отличное образование и не было у него никаких драматических историй в личной жизни – то, что мы обсуждать будем? Нужна интересная история, а мы с Ларисой будем задавать интересные, провокационные вопросы относительно данного сюжета. Фантазировать не надо. Истории, которые выдумывает жизнь, никогда сам не придумаешь.

Герои 15-го сезона передачи. Чтобы стать участником «Давай поженимся!» надо заполнить анкету на сайте Первого канала. Фото: Первый канал

- А возраст имеет значение?

- «Давай поженимся» - это не телевизионное брачное агентство. Брачное агентство у меня и там есть ограничение по возрасту: я не беру возрастных. А на программе «Давай поженимся» нет никаких возрастных рамок. В любом возрасте люди хотят создать семью, а мы им помогаем. Просто степень успешности будет разной, она во многом зависит от требований возрастного жениха или возрастной невесты. Более того, на программе «Давай поженимся!» появляются очень разные участники (за что некоторые нас осуждали) – блогеры, «уточки» (так уже давно в народе называют женщин, чрезмерно увлеченных изменением формы губ). Но и эти герои тоже хотят создать семью. Наша программа является отражением разных поколений, тенденций в обществе. Раздражаем не мы, а эти герои. Если у человека есть желание создать семью, но его внешний вид или жизненная философия отличается от моей классической, то это не значит, что мы не пустим его на передачу. Пустим!

Обновленная студия программы. Фото: Первый канал

- Чтобы уменьшить число разводов предлагают разные инициативы на региональном уровне. Одна из последних резонансных: предложение заключать брак, предъявив справки об отсутствии наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции. Как думаете, подобные инициативы могут на что-то повлиять?

- Инициатива хорошая. Подобных инициатив было достаточно много. Но как брак регистрировали без справок, так и регистрируют. И я думаю, что такой закон вряд ли появится на федеральном уровне. Но не в этом дело. Проблему разводов у молодежи не решат никакие справки. Я много общаюсь, снимаюсь с молодежью. Я долго изучала эту тему, в том числе с коллегами психологами. К какому выводу мы пришли. Проблема в том, что сейчас молодежь живет под девизом быть счастливыми, так как это их единственная жизнь. Они вступают в брак, но и в браке стремятся оставаться независимыми. Мы то понимаем, что это невозможно, а после появления ребенка вообще ни о какой независимости не может быть речи. Соответственно, когда они женятся с такой философией, то понятно почему при первых сложностях идут разводиться. Ситуация с разводами еще усугубляется и тем, что это поколение у нас инфантильное и нетерпеливое. В 35 лет у человека часто еще нет семьи, он не закалился, не несет ответственности за другого члена семьи… Единственное, что они сейчас делают - это бегут от проблем, которые делают их несчастными. Если в семье плохо, то надо разводиться. Если работа не устраивает, то надо уходить и искать другую. Но мы же, взрослые люди, понимаем, что это не является решением проблем. Что будет происходить? У кого-то будут крепкие браки, потому что родители или более взрослый партнер помогут сформировать готовность к трудностям. Кто-то не сможет этого понять и останется одиноким. Есть вероятность того, что число одиноких людей будет больше, чем у нашего поколения. Такова данность.

- То есть помогает заключить успешный брак чаще всего пример и помощь родителей?

- Семейный сценарий никто не отменял. К примеру, мы с сыном внутри семьи договорились - в 35 лет мы его женим. И сын дал согласие на это. А до 35 лет он делал все что хотел. У нас такая семейная философия. У меня дочка дважды замужем, родила дочь. А многие ее подруги и в 31 год, и в 35 лет не замужем. Я воспитываю так и имею соответствующий результат. Другие - по-другому. Влияние семьи – это очень важно. Если вы своей жизнью сможете показать детям, что семья - это хорошо, то у них возникнет желание эту семью заводить.

СМОТРИТЕ С 28 АВГУСТА ПО БУДНЯМ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ПРОГРАММУ «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

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