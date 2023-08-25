Появление второй Суперлуны в августе грозит мегаземлетрясением

Мегаземлетрясение в первую очередь грозит США. Фото: Shutterstock

Красиво…Страшно красиво

Московский планетарий напоминает: в ночь с 30 на 31 августа 2023 года Луна станет полной и достигнет перигея своей орбиты - окажется очень близко к Земле на расстоянии всего 357 181 км от неё. Наступит Суперлуние – второй раз за один и тот же месяц. Первое – было 1 августа.

Красиво, но опасно. Особенно сейчас: два мощнейших «гравитационных удара» подряд могут дестабилизировать недра так, что те пойдут вразнос. И ответят со страшной силой – или чередой мощных землетрясений или одним мегаземлетрясением. Или, не дай бог, и тем, и другим.

Суперлуна страшно красива. Фото: Shutterstock

Известно, что поверхность Земли подстилает фундамент примерно из двух десятков больших и малых литосферных плит. Они двигаются, упираются друг в дружку, сжимаются и копят напряжение. Периодически оно «разряжается» землетрясениями.

Еще в прошлом году сейсмологи из Вашингтонского университета (Washington University in St. Louis) доказали: заметнее, чем что-либо еще на литосферные плиты влияет гравитация Луны. Собственно, она их главным образом и двигает.

Наш естественный спутник то ослабляет хватку, отдаляясь, то усиливает, приближаясь. Чем вносит сумятицу в процессы деформации и напряжения в недрах. Добавляет им буйства. Совсем спокойно там – в глубине – никогда не бывает.

Статистика, которую много лет собирал российский математик-энтузиаст Михаил Ковалев, свидетельствует: наш естественный спутник и в самом деле, провоцирует усиление сейсмической активности. Наиболее сильное воздействие длится около двух недель – неделю до того, как Луна станет «Супер» и неделю после.

Сравнение размеров видимого диска Луны, когда она в апогее и в перигее.

Примеров – десятки. Есть просто ужасающие. Катастрофическое землетрясение 2004 года в Юго-Восточной Азии, за которым последовало чудовищное цунами. Смертоносные землетрясения на Гаити и в Чили в 2010 году. Землетрясение с магнитудой 9,1 в Японии в 2011 году, в результате которого вода залила атомную станцию Фукусима. Все они почти совпали с появлениями на небе Суперлуны. То есть выпали на «критические дни».

В начале августа 2023 года – в первое Суперлуние – ничего столь уж трагического не произошло. Но недра кое-где все же ощутимо трясло:

5 августа – землетрясение магнитудой 5,4 в китайском Цзинани, 6 августа - в китайской восточной провинции Шаньдун, магнитуда 5,5 и 52 афтершока. 8 августа - в Танзании, магнитуда 5,6.

Самое опасное место под Луной

Быть готовыми к потрясениям в прямом и переносном смысле надо быть всем сейсмически опасным районам – давать точные прогнозы для конкретных мест еще никто не научился. Но ученые другого Вашингтонского университета (University of Washington) – в Сиэтле - рискнули указать на самое опасное место. Его поведение давно настораживает.

Еще в 2015 году на дне Тихого океана примерно в 100 километрах от береговой линии американского штата Орегон сейсмологи обнаружили подозрительные «дырки». Они появились в районе, где небольшая океаническая тектоническая плита Хуана де Фука (Juan de Fuca) подныривает под североамериканскую (North American plate). Разлом между ними, известный как «Зона субдукции Каскадия» (Cascadia Subduction Zone), тянется вдоль западного побережья США и Канады более, чем на 900 километров - от острова Ванкувер до Северной Калифорнии.

Схема дырок в океанском дне, которые настораживают сейсмологов.

Из «дырок», а точнее расщелин, бьет ключом, что называется. Они обильно извергают горячую жидкость с пузырьками.

Анализ жидкости продемонстрировал, что она брызжет прямо из разлома. И с каждым днем все сильнее и сильнее. Одно это не сулит ничего хорошего. Теряя жидкость, разлом лишается смазки - лубриканта. В результате трение между плитами усиливается. Напряжение копится и нарастает. Может «рвануть» в любой момент. А тут еще Суперлуна…

«Горячий источник» ученые назвали Оазис Пифии, намекая на древнегреческую прорицательницу, которая пророчествовала, нанюхавшись галлюциногенных газов.

Согласно нынешним – уже «научным пророчествам», грядет не просто землетрясение, а мегеземлетрясение магнитудой более 9. Плюс полное разрушение прибрежных городов. Сообразно протяженности разлома.

Гуд бай, Америка

Южнее «Оазиса Пифии» расположен 1300-километровый разлом Сан-Андреас (San Andreas Fault), который располагается между тихоокеанской и североамериканской плитами.

Геологическую службу США (US Geological Survey - USGS) беспокоят небольшие, но весьма активные разломы Хэйуорд (Hayward fault) и Нью-Мадрид в Миссури (New Madrid fault). В предыдущие 2 тысячи лет недра в этих местах буянили с интервалом в 100-220 лет.

В последний раз Нью-Мадрид устраивал землетрясения магнитудой более 8 в 1811 и 1812 годах. Жертв было немного, потому что районы, подвергшиеся мощным ударам из недр, были малонаселены. Но трясло так, что сами по себе звонили колокола на колокольнях в Южной Каролине – более, чем за тысячу километров от эпицентра. А река Миссисипи текла вспять.

Землетрясений давно не было. А тут Сеперлуния зачастили…

Худший вариант: «бабахнут» все четыре разлома. От США и половины не останется.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

То больше, то меньше

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается не вокруг центра Земли – геоцентра, а вокруг барицентра - общего центра масс системы Земля-Луна. Этот барицентр находится в 4600 километрах от геоцентра и колеблется в течение месяца на 600 километров.

Наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется - в апогее. Минимальное расстояние 356400 километров. Максимальное 406700 километров.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров.

А бывает и Микролуние. Этот термин используют, когда до полной Луны боле 400 000 километров.

Видимый диск Суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче диска Микролуны.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Супер-Суперлуния (или Мегалуния?) ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).