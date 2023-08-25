22 россиянина будут судить за сотрудничество с Украиной: ФСБ предупредила о наказании за поджоги военкоматов

ФСБ России опубликовало кадры задержаний юношей и девушек, которых поймали сразу после поджогов военкоматов и железнодорожного оборудования.

ФСБ России опубликовало кадры задержаний юношей и девушек, которых поймали сразу после поджогов военкоматов и железнодорожного оборудования. Их дистанционной вербовкой занимались украинские националисты из запрещенной в России организации «Маньяки.Культ убийц» (МКУ) под руководством гражданина Украины Егора Краснова, который работает на украинские спецслужбы.

Вот задержанный за поджоги в Ярославле молодой человек отвечает на вопросы во время допроса:

- За что задержаны?

- За поджоги военкоматов.

- Действовали по чьему указанию?

- По указанию военнослужащих Украины.

- Как вы с ними познакомились?

- В интернете, они еще предлагали поджечь оборудование на железнодорожных путях.

Дальше кадры задержаний и допросов таких же поджигателей в Ростове, Перми и Омске.

- Зачем поджог, - спрашивают оперативники во время задержания еще одного поджигателя.

- Чтобы не призывали участвовать в боевых действиях на Украине.

Другой заявил, что поджог здание сельской администрации, где хранились списки призванных граждан.

В ФСБ пояснили, что в ходе расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры ОАО «РЖД», свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб.

Такая вербовка молодых людей идет с началом СВО в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков.

«Резко возросло количество объявлений о «быстром заработке». Основной упор сделан на вовлечении в противоправную деятельность молодежи, пожилых людей, радикалов, маргинальных слоев населения, а также несовершеннолетних и лиц с психологическими заболеваниями, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершенных деяний», - пояснили в ФСБ России.

Одни задержанные граждане говорят, что доверившись неизвестным мошенникам в интернете, по телефону уже «не понимали что делают». Другие, что их вербовал известный на Украине мошенник Егор Краснов, который работает на украинские спецслужбы.

В ведомстве отметили, что на этапе рассмотрения в судах сейчас находятся еще 22 таких уголовных дела.

«Сомнений нет – все преступники понесут заслуженное и суровое наказание. В очередной раз напоминаем, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу в интернет пространстве, социальных сетях и мессенджерах по вовлечению граждан России в противоправную деятельность», - подчеркнули в ФСБ России.

КАК ВЕРБУЮТ НАШИХ СОГРАЖДАН

- Представляются по телефону сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, использую технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета» с целью «защиты от мошенников».

- Под угрозой уголовного преследования, склоняют к совершению поджогов административных зданий якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

- Вербовщики сообщают своим «подопечным», что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило, от 10 до 20 тысяч рублей, и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты.

- Для придания достоверности своим словам, присылают фотографии документов, имеющих сходство с удостоверениями сотрудников указанных организаций и ведомств.

КАКИЕ СРОКИ ГРОЗЯТ ЗА ПОДЖОГИ?

- Украинские националисты обещают, что пожарные приедут, все потушат, и ничего грозить за это не будет.

- В реальности, все такие преступления раскрываются по «горячим следам». А за них дают реальные срока. Поджоги зданий квалифицируются судами как террористический акт, диверсия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (в зданиях всегда есть дежурный). Тут можно сразу получить 15 лет колонии.

- Переводы денег по рекомендациям лже-банкиров, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов на так называемые безопасные счета фактически используются для финансирования украинских вооруженных сил и националистических формирований. Это расценивается уже как содействие террористической деятельности (срок -10 лет колонии строго режима).

Ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях Удмуртской и Чувашской республик, Краснодарского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей уже осуждены по статьям 205, 281 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на сроки от 8 до 19 лет, а отдельные из них с отбыванием части наказания от 2 до 4 лет в тюрьме.

ВНИМАНИЕ!

- Помните – реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

- «Продвижение идей М.К.У. в сети Интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к созданию атмосферы страха, росту социальной напряженности», - говорится в заявлении Генпрокуратуры России.

- В прошлом году директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за период с 2021 по 2022 гг. правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества «Маньяки. Культ убийц».

- Сам руководитель запрещенной в России националистической организации "МКУ" Егор Краснов подозревается в организации 11 убийств в Московской и Ленинградской областях и находится в международном уголовном розыске.