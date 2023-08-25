«Открываем Дальний»: В России пройдет масштабный автопробег с участием блогеров и журналистов «Комсомольской Правды»

Фото: Алексаандр Шпаковский

Итак, старт назначен на 26 августа из Республики Бурятия. Всего путешественники проедут более 4 тысяч километров, нитка маршрута - Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Завершится автопробег, организованный Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с «Комсомольской правдой» при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, накануне Восточного экономического форума-2023. Автомобильным партнёром пробега «Открываем Дальний» выступает компания Chery, предоставившая 3 кроссовера для поездки.

- «Открываем Дальний» - уникальный проект, - начал разговор Гасан Гасанбалаев. - Потому что сам Дальний Восток уникален. Благо, что сейчас все больше людей хотят его узнать. Туристический поток ежегодно увеличивается. Например, только в этом году порядка 3 млн человек посетили Приморский край. Но чтобы автопробегом пройтись по Дальнему Востоку, на мой взгляд, такого еще не было.

- Почему такое название «Открываем Дальний»?

- Эту территорию нужно открывать, смотреть, там очень много прекрасных природных мест. Но вместе с тем сейчас там появляются большие образовательные, культурные, социальные объекты, новые предприятия, не побоюсь этого слова, обновление городов, которые тоже нужно показывать россиянам, чтобы они эту территорию рассматривали, возможно, не только с туристической точки зрения, но и приезжали туда работать, учиться, заводить семьи. Автопробег стартует с территории Республики Бурятия, которая в 2018 года вошла в состав Дальневосточного федерального округа. Дальше мы посетим Забайкальский край. Из Забайкальского края мы переедем в Амурскую область, из Амурской области – в Хабаровский край. Ну, и завершится все это на территории Приморского края, в городе Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдет крупнейшее экономическое международное событие – Восточный экономический форум.

- Цель журналистов, блогеров, которые станут участниками этого автопробега, - посмотреть, как меняется территория?

- Совершенно верно. В 2013 году президент нашей страны Владимир Путин объявил, что Дальний Восток – это приоритет на весь XXI век. Мы видим, как территория трансформируется, появляются новые социальные объекты, новые предприятия, реализуются крупные инвестиционные проекты с десятками тысяч новых рабочих мест, запускаются новые образовательные программы, начинают строительство кампусы мирового уровня. . За 10 лет территория позитивно трансформировалась. Вот это все нужно показать. У нас есть уникальные программы и проекты, которые реализуются только на территории Дальнего Востока. Например, программа «Гектар», где совершенно бесплатно, в электронном режиме ты можешь выбрать до гектара земли под любой законный вид деятельности. Можно построить дом, заниматься предпринимательской деятельностью, выращивать различные сорта овощей - практически все что угодно. У нас уже есть очень много интересных примеров, реализованных на «дальневосточных гектарах». Уже около 120 тысяч человек получили бесплатно землю на Дальнем Востоке, и эта цифра постоянно растёт. Мы ежегодно эту программу усиливаем, вводим дополнительные меры поддержки. И каждый регион, где реализуется программа, тоже старается помогать освоению участков, подводит инфраструктуру, предлагает свои региональные меры поддержки предпринимательской деятельности.

- На территории Дальнего Востока действуют и льготные ипотечные программы. Расскажите подробнее.

- Дальневосточная ипотека - самая востребованная на территории России. У нас уже более 77 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, оформив займы под 2% годовых. По сути, человек получает квартиру почти в рассрочку. У этой программы есть ограничения по возрасту, она рассчитана для молодых семей, до 35 лет. Но мы, например, в прошлом году распространили эту программу без привязки к возрасту для врачей и учителей. Достаточно жить и работать по специальности на территории Дальнего Востока не менее 5 лет. Для строительства индивидуального жилья на «дальневосточных гектарах» ипотека тоже без привязки к возрасту. Достаточно взять «гектар» под жилищное строительство , и ты уже сможешь претендовать на эту меру поддержки. Мы эти программы ежегодно совершенствуем, чтобы сохранилась востребованность. Программа стимулирует рост строительства жилья. Сейчас строится столько, сколько не строилось с советского времени на Дальнем Востоке. Появляются новые крупные жилищные комплексы, в том числе по программе «Дальневосточный квартал». Цель автопробега - как раз глазами журналистов и блогеров показать, что территория развивается.