«Неделя знаний со Сбером»: мастер-классы по финансовой грамотности и спецпредложения для участников

Фото: Shutterstock

С 28 августа по 2 сентября в России пройдет «Неделя знаний со Сбером». Каждый день участники смогут слушать лекции, вебинары и мастер-классы от экспертов дирекции академических партнерств Сбербанка, СберОбразования, СберСовы, молодежных акселераторов Сбера и территориальных банков. Кроме того, можно будет пройти бесплатные видеокурсы. «Неделя знаний со Сбером» будет полезна и интересна всем, кто хочет больше узнать о цифровой и финансовой грамотности, о предпринимательстве, творчестве, развитии мягких навыков, а также освоить новые навыки в удобном формате. Участники узнают, как определиться с выбором профессии и какие продукты Сбера помогут в развитии проектов и бизнес-идей.

Также в эти дни можно будет воспользоваться скидками и спецпредложениями на образовательные продукты Сбера и компаний-партнеров.

Принять участие в мероприятиях смогут все желающие, независимо от возраста и места проживания. Мероприятия пройдут онлайн и офлайн. Лекции, вебинары и мастер-классы будут собраны на сайте «Недели знаний со Сбером». Посмотреть трансляции всех онлайн-мероприятий также можно будет в виртуальном пространстве «КоМета».

- Сбер развивает проекты и цифровые решения, чтобы каждый получил возможность учиться на протяжении всей жизни, осваивать цифровые навыки и актуальные профессии. Все больше людей используют образовательные ресурсы ежедневно не только для рабочих задач, но и для того, чтобы продлить свое когнитивное долголетие. При разработке цифровых решений мы ориентируемся на потребности обучающихся и требования работодателей к будущим специалистам, - поясняет директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.

По ее словам, Сбер делает свои образовательные продукты доступными, актуальными и увлекательными, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал и раскрыть талант.

- В рамках мероприятия можно будет познакомиться с флагманским проектом индустрии образования Сбера – «Школой 21», а также получить скидки и спецпредложения от образовательной платформы Edutoria, онлайн-университета творческих профессий «Муза» СберУниверситета и других проектов Сбера и компаний-партнеров, - говорит Наталья Журавлева.

Кроме того, участникам будут доступны лектории от онлайн-университета творческих профессий «Муза» и литературного движения «Прочитай»; профориентационная игра для школьников «Добро пожаловать в Сбер»; лекция «О Сбере и карьере в Сбере» (для молодёжи старше 18 лет); мастер-класс «Публичные выступления»; вебинары «Как накопить на мечту: финансовое здоровье и полезные сервисы по управлению личными финансами», «Страхование: страх или уверенность? Мифы о страховании и реальность», «Инвестиции в будущую пенсию: как сохранить привычный уровень жизни» и другие образовательные проекты.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начнет в рамках «Недели знаний со Сбером» цикл образовательных мероприятий нового учебного года. В него входит конкурс ФинСпринт в рамках Олимпиады школьников «Высшая проба», профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады, конкурс «Это твой Выбор» и новый сезон проекта Амбассадоры финансовой грамотности.

ШПАРГАЛКА «КП»

Что когда?

28 августа

«Неделю знаний со Сбером» откроют лекции спикеров СберУниверситета: «Как быть осознанным лидером сегодня» и «Почему цифровая трансформация не случается и как это исправить».

Очно эти лекции можно будет послушать с 18:00 в офисе Сбера на Кутузовском, 32, корпус Г (для этого потребуется регистрация). Также лекции можно будет посмотреть онлайн.

- Также в 18:00 начнется онлайн-вебинар от СберСовы «Финансовое планирование: как достичь целей в заданные сроки», который научит составлять личный финансовый план и правильно соотносить риски и доходность.

- В 19:30 учитель и методист Светлана Антонова проведет донлайн-вебинар для родителей «Мягкие навыки ребенка. Что еще важно в школе, помимо учебных предметов?».

- С 28 августа по 2 сентября подростки смогут принять участие в бизнес-марафоне «От идеи до единорога». Он пройдет в шести городах - Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Иркутске и Сочи. Участники будут придумывать свою бизнес идею и пробовать себя в роли предпринимателя. По итогам марафона ребята смогут подать заявку в акселераторы для школьников и студентов, где под руководством наставников смогут создать настоящий бизнес.

29 августа

С 10 до 18 часов в главном офисе Московского банка ПАО Сбербанк (Оружейный переулок, 41) пройдет ярмарка «НеШкольный маркет». На ней выпускники проекта «Бизнес-уик-энд. Старт» Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы представят свою продукцию: футболки, экофутляры для ручек, интеллектуальные игры и многое другое. Вход на ярмарку — свободный.

2-3 сентября

СберУниверситет 2 сентября проведет экскурсию для всех желающих по территории кампуса, но для этого участникам нужно будет зарегистрироваться.

Завершит «Неделю знаний в Сбере» конференция «HR + Маркетинг». Она пройдет в кампусе СберУниверситета в Истринском районе Московской области. В течение двух дней участники объединятся, чтобы ответить на главный вопрос мероприятия: Как стать lovemark — брендом, который вызывает восторг не только у клиентов, но и у сотрудников?

Реклама. ПАО «Сбербанк». LjN8KQXGX