Режиссера Светлану Джимбинову до сих пор не похоронили: родственники ждут выдачи тела

Светлана Джимбинова.

Появились новые подробности о Светлане Джимбиновой, чье тело, превратившееся в мумию, было найдено две недели назад в квартире на Университетском проспекте.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что якобы телом режиссера завладели неизвестные люди. По крайней мере, такой информацией поделился со СМИ внучатый племянник покойной, Мерген Джимбинов.

- Какой-то неизвестный человек назвался родственником тети Светланы и берется ее хоронить. Кто он, мы не знаем, - сообщил Джимбинов и даже предположил, что неизвестный гражданин может быть черным риэлтором.

Однако выяснилось, что это не так. Как рассказал "КП" брат Мергена Джимбинова, незнакомец на самом деле оказался родственником покойной, но по материнской линии. (Светлана Бемовна калмычка по отцу, а ее мать, Надежда Тростянская, была русской).

По словам источника, Светлана Джимбинова будет кремирована, а ее прах поместят в ту же ячейку на Донском кладбище, где находится прах ее отца и брата Станислава, скончавшегося в 2016 году. Однако, пока речи о похоронах не идет. До сих пор ведутся следственные работы и тело родственникам еще не выдано.

По данным следствия, тело покойной пролежало в квартире более полутора лет.

- Что там произошло до сих пор непонятно. Похоже, там поработали "профессиналы", - недвусмысленно отмечает собеседник.

По словам родственников, в последние годы Светлана Бемовна боялась за свою жизнь. Она полагала, что причиной смерти брата Станислава стала его библиотека. Огромное собрание книг насчитывала 150 тысяч томов. женщина считала, что люди, заинтересовавшиеся книгами, поспособствовали уходу брата из жизни и якобы теперь, став наследницей, под удар попадает и она сама.

Известно, что незадолго до смерти Станислав Джимбинов вел переговоры, чтобы пристроить библиотеку в Литературный институт, где он работал, но не успел.

- Он умер от того, что рядом не было человека, который поднес бы ему стакан воды, - говорит его студентка Юлия.

Джимбинов упал и сломал руку. Лангетку наложили плохо, профессор испытывал адскую боль, которую пытался заглушить таблетками аспирина: поскольку в доме не было ни еды, ни воды, он толок лекарства и глотал, не запивая. В итоге - желудочное кровотечение и смерть.

Косвенным образом Джимбинов действительно умер из-за библиотеки: он упал, пытаясь достать книгу с верхней полки. Однако криминала в его смерти обнаружено не было, да и сами сотрудники Литинститута сомневаются словам сестры Джимбинова:

- За книгами охотились в советские времена, но не сейчас, - говорит преподаватель Литинститута поэт Виктор Куллэ. - Все книги из коллекции Джимбинова можно купить у букинистов по пятьдесят рублей штука.

В свое время в доверительной беседе со студентами Станислав Джимбинов рассказывал, что сестра Светлана живет фантазиями. Когда-то она работала в театре Вахтангова, но ее некрасиво "ушли", после чего женщина стала замыкаться в себе. По словам брата, она продолжала жить театром и видела галлюцинации наяву о том, как играет на сцене, как ей аплодируют и дарят цветы. Временами она путала явь и грезы.

Родственники подтверждают слова Джимбинова о странностях тетушки. Изначально они полагали, что причиной интереса черных риэлторов могли оказаться квартиры Джимбиновой. (Светлана была владелицей трех квартир и участка со старенькой дачей в 67 километрах от Москвы по Киевскому шоссе).

- Я даже боюсь интересоваться, на кого это теперь записано, - признавался внучатый племянник Мерген.

Однако теперь, когда, судя по всему, оказалось, что с недвижимостью все в порядке, внучатые племянники озвучивают версию с книгами:

- Все говорят, квартиры, квартиры. Но никто не понимает, что квартиры - это не главное. Книги, главную ценность представляли они, - посетовал собеседник КП.

При этом, какие именно издания имеются в виду - никто не знает. В 2016 году на похоронах брата, где родственники видели Светлану живой в последний раз, женщина пообещала, что передаст злополучную библиотеку Литинституту. Однако так и не сделала этого.

- Возможно, причина в том, что Литинститут был на ремонте, - говорит Виктор Куллэ. - Физически хранить книги было негде, главное здание открылось буквально только что.

Родственники говорят, что сейчас их первоочередная задача - достойно похоронить тетушку и не попасться на провокации журналистов, желающих раздуть скандал из-за наследства. Деньги на похороны собирают со всех родных, так как Вахтанговский театр, последнее место работы Джимбиновой, помогать в организации похорон не стал.

КСТАТИ

Портрет Светланы Джимбиновой до сих пор висит в Вахтанговском театре. Режиссер поставила в театре шесть спектаклей. Одна из последних работ - спектакль "Колокола" по пьесе Геннадия Мамлина, главные роли в котором сыграли Юлия Борисова и Юрий Волынцев. В спектакле рассказывается о балерине, попавшей в автокатастрофу и ставшей затворницей. Целыми днями она разглядывает игрушку: танцующую балерину в бутылке. "Комическое одиночество. Танец в пустоте", - эти слова, произнесенные в спектакле, сегодня кажутся лейтмотивом жизни самой Светланы Джимбиновой.