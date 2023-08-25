«Вода России» и Комсомольская правда подвели итоги Челленджа!

Фотографии победителя конкурса Евгении Цой

Конкурс проходил в два этапа. Для участия в первом нужно было сделать фото кого-либо или чего-либо, отраженного в воде или через призму чистой воды. А чтобы поучаствовать во втором, требовалось снять короткое селфи-видео, используя конкурсную маску «ВКонтакте». И вот сегодня настал день подведения итогов. Встречайте наших победителей.

Главный приз – захватывающее путешествие на Камчатку на двоих – получает Евгения Цой с лаконичными, но супер оригинальными фото в модернистском стиле. Желаем Евгении интересного путешествия и с нетерпением ждем ее фотографий с побережья Авачинского залива.

3 место - Михаил Копычко

Второй приз — ноутбук Xiaomi ReadmiBook 14 II 1920x1080 достается Михаилу Копычко. Его фотографии отраженных в воде храмов покорили сердца членов жюри конкурса. Поздравляем!

Фотографии победителя конкурса Евгении Цой

Но и это не все. Еще шесть человек — участники первого этапа — получат умные станции Яндекс Лайт с голосовым помощником «Алиса». Ищите себя в списке призеров и любуйтесь работами наших замечательных конкурсантов.

3 место - Анастасия Романова

- Фотограф Алиса

- Лена Копылова

- Екатерина Архипова

- Альбина Вершинина

- Anastasia Romanova

- Светлана Черкашина

Фотографии победителя конкурса Евгении Цой

Теперь – о втором этапе. Он отличался от первого. Если фото оценивали члены жюри конкурса, то видео рандомно выбирал генератор случайных чисел, что дало шанс абсолютно каждому. Шесть человек получат умные часы Xiaomi Readmi Watch 2 Lite Global - список ниже.

3 место - Альбина Вершинина

- Lilian Sy

- Юлька Тарасенко

- Елизавета Нестеренко

- Людмила Парыгина

- Анастасия Костенко

- Ксюша Владимировна

Фотографии победителя конкурса Евгении Цой

И еще шесть счастливчиков станут обладателями классных беспроводных наушников Xiaomi Readmi Buds 4. Вот они:

- Ангелина Москвина

- Влад Жолобецкий

- Наталья Молодцова

- Марина Александровна

- Мари Александровна

- Леонид Гершуни

Дорогие призеры! Наша команда в ближайшее время свяжется с вами, так что будьте готовы! Вы уже являетесь виртуальными волонтерами нашей акции, теперь ждем Вас на наших уборках берегов! Выбирайте ближайшую к вам или создавайте свою на сайте.