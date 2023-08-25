9 млн сим-карт в России могут отключить: что делать, чтобы не остаться без связи

Отключение произойдет, если владельцы не подтвердят информацию в ближайшие 15 дней после получения уведомления
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Тут вот какое дело. Среди 9 млн «неблагополучных» сим-карт (на днях Роскомнадзор отчитался, что обнаружил именно столько симок с неактуальными персональными данными), может оказаться и мой номер. На прошлой неделе поменяла паспорт по возрасту, поэтому мои прежние данные теперь утрачены. Тревожно, знаете ли. В наше время к номеру мобильного телефона привязаны очень многие услуги, включая банковские. Отключение сим-карты грозит оставить ее владельца вообще без необходимых для жизни инструментов.
И все же, стоп, паника. Читаем внимательно новость: отключение произойдет, если владельцы не подтвердят информацию в ближайшие 15 дней после получения уведомления.
Давайте подробнее разберемся, что все это значит и зачем это нужно.
Итак, в России действует закон, согласно которому продажа сим-карта и ее регистрация происходит только при предъявлении паспорта покупателя. В противном случае, вам сим-карту не продадут.
- До недавнего времени государство закрывало глаза на то, что данные документа владельца и те, по которым была выдана сим-карта, не совпадают, - говорит ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп (Mobile Research Group) Эльдар Муртазин. – Но в прошлом году решено было привести в порядок базы данных, чтобы вывести из тени те сим-карты, которыми либо никто уже не пользуется, либо помочь их владельцу внести новые данные.
Именно поэтому с марта 2023 года в стране заработали штрафы для операторов мобильной связи за подобные нарушения.
- От 300 до 500 тысяч рублей за сим-карту, неправильно оформленную на физическое лицо, от 1 до 2 млн, если оформлена на юридическое лицо, - уточняет эксперт. – Такие штрафы операторы платить не хотят, поэтому будут отключать таких абонентов.
Стоит отметить, что в этом году Роскомнадзор создал систему для автоматизированной проверки данных об абонентах. Операторы подключились к ней и с ее помощью актуализировали данные своих клиентов. Так, например, работодатели, предоставляющие корпоративную мобильную связь, передавали данные операторам, а сотрудники подтверждали номер на Госуслугах через активацию сим-карты.
В ведомстве рассказали, что на данный момент есть актуальные данные о 270 млн человек. Это 80% от общего числа. Осталось «разбудить» оставшиеся 20%.
- Все 9 млн номеров отключать невыгодно, поэтому операторы начали рассылать уведомления в виде смс, - говорит Эльдар Муртазин. – Если человек не реагирует на смс, ему будут звонить. Не один-два раза, а настойчиво. Не отвечает, тогда временное отключение. Если человек так и не объявляется, то постоянное.
По словам эксперта, 7 млн абонентов точно подтвердят свои данные. Среди них немало тех, кто менял паспорт по утере или возрасту, и не предупредил сотового оператора о об этом. Сейчас самое время это сделать. (Как? – см. «Конкретно»). По мнению аналитиков, это те люди, которые все делают в последний момент. Удастся, скорее всего, достучаться и до молчунов. Тех, кто пользуется сим-картой, оформленной на другого человека. Например, кто-то кому-то подарил сим-карту и нынешний пользователь не в курсе, что можно переоформить ее на себя. Все просто: прийти в салон с паспортом, написать заявление и ее тут же переоформят. Около миллиона сим-карт могут быть отключены. Владельцу может быть невыгодно «светить» себя, его нет в живых, находится в местах не столь отдаленных, болен и т.д.
- Если с вашей сим-картой все в порядке, то никаких уведомлений не ждите, - уверяет эксперт Эльдар Муртазин. – И не бойтесь пропустить смс или звонок, потому что если данные не актуализированы, то вас точно «достанут».
Вот только не надо думать, что такое только в России происходит. На самом деле, в мире актуализация данных по сим-карте происходит во многих странах. Например, в Таиланде в свое время всех абонентов заставили зарегистрировать свои сим-карты (это можно было сделать как в офисе оператора, так и в любом магазине), чтобы исключить «серые» номера, которые зачастую используют телефонные мошенники. По большому счету это необходимо для безопасности самих же абонентов, чтобы убрать лазейки для жуликов.
КОНКРЕТНО
- прийти с паспортом в офис сотового оператора,
- связаться с абонентской службой своего мобильного оператора и продиктовать свои данные,
- привязать запись на госуслугах к личному кабинету мобильного оператора и обновить данные.