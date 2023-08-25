9 млн сим-карт в России могут отключить: что делать, чтобы не остаться без связи

Отключение произойдет, если владельцы не подтвердят информацию в ближайшие 15 дней после получения уведомления Фото: Shutterstock

Тут вот какое дело. Среди 9 млн «неблагополучных» сим-карт (на днях Роскомнадзор отчитался, что обнаружил именно столько симок с неактуальными персональными данными), может оказаться и мой номер. На прошлой неделе поменяла паспорт по возрасту, поэтому мои прежние данные теперь утрачены. Тревожно, знаете ли. В наше время к номеру мобильного телефона привязаны очень многие услуги, включая банковские. Отключение сим-карты грозит оставить ее владельца вообще без необходимых для жизни инструментов.

И все же, стоп, паника. Читаем внимательно новость: отключение произойдет, если владельцы не подтвердят информацию в ближайшие 15 дней после получения уведомления.

Давайте подробнее разберемся, что все это значит и зачем это нужно.

ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ

Итак, в России действует закон, согласно которому продажа сим-карта и ее регистрация происходит только при предъявлении паспорта покупателя. В противном случае, вам сим-карту не продадут.

- До недавнего времени государство закрывало глаза на то, что данные документа владельца и те, по которым была выдана сим-карта, не совпадают, - говорит ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп (Mobile Research Group) Эльдар Муртазин. – Но в прошлом году решено было привести в порядок базы данных, чтобы вывести из тени те сим-карты, которыми либо никто уже не пользуется, либо помочь их владельцу внести новые данные.

Именно поэтому с марта 2023 года в стране заработали штрафы для операторов мобильной связи за подобные нарушения.

- От 300 до 500 тысяч рублей за сим-карту, неправильно оформленную на физическое лицо, от 1 до 2 млн, если оформлена на юридическое лицо, - уточняет эксперт. – Такие штрафы операторы платить не хотят, поэтому будут отключать таких абонентов.

Стоит отметить, что в этом году Роскомнадзор создал систему для автоматизированной проверки данных об абонентах. Операторы подключились к ней и с ее помощью актуализировали данные своих клиентов. Так, например, работодатели, предоставляющие корпоративную мобильную связь, передавали данные операторам, а сотрудники подтверждали номер на Госуслугах через активацию сим-карты.

В ведомстве рассказали, что на данный момент есть актуальные данные о 270 млн человек. Это 80% от общего числа. Осталось «разбудить» оставшиеся 20%.

СМС, ЗВОНКИ И ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Все 9 млн номеров отключать невыгодно, поэтому операторы начали рассылать уведомления в виде смс, - говорит Эльдар Муртазин. – Если человек не реагирует на смс, ему будут звонить. Не один-два раза, а настойчиво. Не отвечает, тогда временное отключение. Если человек так и не объявляется, то постоянное.

По словам эксперта, 7 млн абонентов точно подтвердят свои данные. Среди них немало тех, кто менял паспорт по утере или возрасту, и не предупредил сотового оператора о об этом. Сейчас самое время это сделать. (Как? – см. «Конкретно»). По мнению аналитиков, это те люди, которые все делают в последний момент. Удастся, скорее всего, достучаться и до молчунов. Тех, кто пользуется сим-картой, оформленной на другого человека. Например, кто-то кому-то подарил сим-карту и нынешний пользователь не в курсе, что можно переоформить ее на себя. Все просто: прийти в салон с паспортом, написать заявление и ее тут же переоформят. Около миллиона сим-карт могут быть отключены. Владельцу может быть невыгодно «светить» себя, его нет в живых, находится в местах не столь отдаленных, болен и т.д.

- Если с вашей сим-картой все в порядке, то никаких уведомлений не ждите, - уверяет эксперт Эльдар Муртазин. – И не бойтесь пропустить смс или звонок, потому что если данные не актуализированы, то вас точно «достанут».

Вот только не надо думать, что такое только в России происходит. На самом деле, в мире актуализация данных по сим-карте происходит во многих странах. Например, в Таиланде в свое время всех абонентов заставили зарегистрировать свои сим-карты (это можно было сделать как в офисе оператора, так и в любом магазине), чтобы исключить «серые» номера, которые зачастую используют телефонные мошенники. По большому счету это необходимо для безопасности самих же абонентов, чтобы убрать лазейки для жуликов.

КОНКРЕТНО

Как предоставить новые данные:

- прийти с паспортом в офис сотового оператора,

- связаться с абонентской службой своего мобильного оператора и продиктовать свои данные,

- привязать запись на госуслугах к личному кабинету мобильного оператора и обновить данные.