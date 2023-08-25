"Работали в офисе, работали на даче": Россияне рассказали, как провели это лето

Выяснилось, что 16% участников опроса совсем не успели отдохнуть этим летом - у них было много работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и лето заканчивается. Уже через неделю наступит календарная осень. Школьники и студенты вернутся в учебные заведения. А у многих взрослых прошла пора отпусков. Мы спросили у подписчиков “Комсомольской правды”, а как они провели три жарких (а местами и не очень) летних месяца.

Выяснилось, что 16% участников опроса совсем не успели отдохнуть этим летом - у них было много работы. “Работа и еще раз работа. Походу я не устала”, — пишет подписчица.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие предпочли скоротать летние дни на даче - среди участников опроса таких 11%. “Дайте лета, мы и на даче отдохнем”, — написал участник опроса. Видимо это касается тех регионов, где большую часть жаркого сезона были дожди.

Лишь 2% опрошенных провели отпуск за границей. Большинство все же выбрало отдохнуть на родине - 11% участников опроса провели лето в путешествии по России. И еще 16% успели насладиться солнцем на море.

Большая часть участников опроса (31%) сообщили, что на отдых у них нет денег.

6% отвечающих заявили, что лучше всего отдохнуть дома на диване - это видимо те, у кого отпуск случился, но денег на него нет.

При этом появились и те, кто успел все сделать этим летом. "Работали в офисе, работали на даче, поездили по России. Было бы желание", — сказала одна из читательниц "КП".

Отвечая на опрос многие подписчики “КП” рассказали в комментариях, что заканчивающееся календарное лето - это не повод закончить сезон отпусков. Кто-то еще в сентябре продолжит путешествия по России, некоторые хотят поймать последние летние дни на море в Сочи, а кто-то продолжит свои поездки на дачу.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 12,8 тысяч человек.