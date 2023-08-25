В РАМТе новый главный режиссер - Марина Брусникина

Спешит на сбор труппы актриса Татьяна Матюхова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

РАМТ – один из лучших московских театров с потрясающей труппой и худруком Алексеем Бородиным. Возможно, актеры молодежного театра не такие медийные как в некоторых других столичных театрах, но то, что они талантами не обделены, театральной публике хорошо известно. Начало сезона – это всегда обмен новостями. Что было, пока театр находился в отпуске: несколько свадеб, юбилеи, рождение детей... Со дня на день должна стать мамой во второй раз актриса Анна Тараторкина (дочь Георгия Тараторкина и Екатерины Марковой). Но это домашние радости.

Актриса Анна Тараторкина скоро станет мамой во второй раз. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Главная новость, имеющая отношение к работе: в РАМТе появился новый главный режиссёр - Марина Брусникина. Она подставила своё женское плечо худруку Алексею Владимировичу Бородину. Брусникина здесь человек не чужой, уже поставили 4 спектакли. Её работа в театре на постоянной основе вызвала в труппе ликование. В её постановке и первая премьера сезона – «Здесь дом стоял» (11, 12 и 14 сентября). Спектакль, построенный на воспоминаниях старожилов театра о доме, быте и любимых вещах. Пространство Маленькой сцены превратится в большую многокомнатную квартиру, где «живут» актеры Лариса Гребенщикова, Алексей Блохин, Татьяна Шатилова, Юрий Григорьев, Владимир Василенко, Татьяна Курьянова, Андрей Бажин, Андрей Сорокин, Ольга Гришова и другие.

Режиссер Марина Брусникина получает заслуженные поздравления. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

15 и 16 сентября режиссер Андрей Рыклин выпустит спектакль «Сердце Запада» по рассказам О.Генри. Уличное пространство театрального двора РАМТа преобразится в кабаре, где развернется авантюрная ковбойская история. В ролях: Дмитрий Кривощапов, Алексей Бобров, Александра Розовская.

На Большой сцене режиссер Филипп Гуревич поставит спектакль для семейного просмотра «Ленинградские сказки». Это мистическое путешествие одной ленинградской семьи по исторической памяти нашей родины через события 30-40-х годов XX века.

Актриса Нелли Уварова перед открытием нового сезона. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В ролях: Владимир Зомерфельд, Татьяна Матюхова, Александр Девятьяров, Виктория Тиханская, Константин Юрченко, Анна Дворжецкая и другие.

Худрук театра Алексей Бородин начнет работу над спектаклем по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных».

Во второй половине сезона Марина Брусникина приступит к постановке романа Ивана Шмелева «Лето Господне».