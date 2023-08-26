«Тут помню, тут не помню»: пять признаков, как отличить деменцию от обычных возрастных изменений

Чем раньше диагностирована деменция и начато лечение, тем медленнее она будет развиваться Фото: Shutterstock

По данным ВОЗ каждый год количество людей с деменцией в мире увеличивается на 10 млн и к 2030 году по прогнозам составит 74,7 млн человек. В группе риска в первую очередь лица старше 65 лет, рассказал KP.RU психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов. В то же время уже начиная с 40-45 лет у современного человека зачастую наблюдается снижение скорости обработки информации (то, что мы называем «туго соображаю». - Ред.), отметил врач. Как отличить обычные возрастные изменения от ранних симптомов деменции? Эксперт назвал 5 основных признаков, при появлении которых нужно обратиться к врачу-неврологу или психиатру.

1. Возникновение проблем с кратковременной памятью. «В этом случае человек забывает события, которые произошли недавно», - поясняет Александр Поликарпов.

! Обратите внимание: речь не идет о машинальных, постоянно повторяющихся действиях. У любого может вылететь из головы, выпил он или нет повседневные таблетки, приводит пример врач. Это делается на автомате и может не задерживаться в кратковременной памяти. Тревожный звонок, если человек забыл, что включил плиту, на которую поставил вариться суп. Или в упор не помнит, что пару дней назад встретился с друзьями, с которыми давно не виделся.

2. Человек начинает путать имена. Регулярно затрудняется подобрать правильное слово.

3. Появляются трудности с ориентацией во времени и (или) в пространстве.

Да, на свой «географический критинизм» по жизни жалуются многие. Но при дебюте деменции не до шуток. Человек оказывается в месте, где бывал много раз, и не может понять: где он и куда идти дальше. Не может вспомнить, какой сейчас месяц, год (отметим, что число и день недели путают многие абсолютно здоровые люди).

4. Пропадают привычные навыки. Речь идет не только об утрате способности вязать спицами или выпиливать лобзиком. Возникает ступор при попытке разогреть еду в микроволновке, проверить показания счетчиков воды и тепла, приготовить какое-то привычное блюдо.

5. Появляются заметные психо-эмоциональные изменения. «Человек с деменцией зачастую ведет себя агрессивно или испытывает тревогу без причины», - описывает доктор Поликарпов. Конечно, при современном ритме жизни и хроническом стрессе такие симптомы очень распространены и без деменции. Но если они возникают в сочетании с другими признаками (см. выше), то стоит обратить пристальное внимание.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как жить дальше, если деменция подтвердилась?

«Комсомолка» писала о том, какими методами сейчас диагностируют деменцию. Подтверждение диагноза всегда становится шоком для пациента и его близких. Как жить дальше?

- Чем раньше диагностирована деменция и начато лечение, тем медленнее она будет развиваться. И тем выше шансы снизить выраженность симптомов, улучшить качество жизни больного человека и его близких, - обнадеживает Александр Поликарпов.

Если в семье есть пожилой человек с деменцией, то при общении с ним врач советует придерживаться таких правил:

- Говорите максимально просто, без сравнений, сложных оборотов.

- Убирайте все, что может отвлекать, мешать сосредоточиться при общении. Выключайте телевизор, радио, компьютер.

- Не торопите больного человека. Важно понимать: ему нужно больше времени, чтобы подбирать слова, формулировать свои мысли.

- Избегайте конфликтов. Даже если страдающий деменцией человек раздражен, ему нужна ваша поддержка и терпение. Важно оставаться спокойным и сохранять позитивный настрой.