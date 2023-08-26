Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 августа 2023 года: Зеленский и заместитель одесского военкома оформили покупку на своих тещ, Генштаб ВСУ приказал усилить мобилизацию

Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна Фото: EAST NEWS

ДВЕ ТЕЩИ – ДВА МИРА

Египетский журналист Мохаммед-Аль-Алави обнародовал свое расследование о том, что Зеленский купил для своей тещи (на ее имя) Ольги Кияшко дорогую виллу стоимостью $5 млн в прибрежной зоне Красного моря, в районе, известном множеством роскошных владений. Например, рядом с виллой Зеленского находится поместье, принадлежащее Анджелине Джоли. По утверждению журналиста, которое он подтвердил опубликованными документами, президент Украины использовал для покупки западные деньги, тратя на покупку предметов роскоши значительную часть сумм, получаемых от натовских стран в виде финансовой помощи. Договор купли-продажи был подписан пани Кияшкой 16 мая нынешнего года.

Одновременно на Украине стало известно, что следствие расследует незаконное обогащение заместителя одесского военкома Дениса Галушко, теща которого, начиная с 2020 года, купила и перепродала несколько престижных иномарок, а также жилой дом и земельный участок. Общая стоимость покупок тещи Галушко составила около 11 миллионов гривен, что на порядок больше заработка и сотрудника военкомата, и его тещи. Но теща Зеленского будет кайфовать на Красном море. А теща Галушко может оказаться в тюрьме.

Поистине, два мира – два Шапиро.

ПЯТЬ СТРАН-СОЮЗНИКОВ УКРАИНЫ ПОПРОСЯТ ЕС ПРОДЛИТЬ ЗАПРЕТ НА УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО ДО КОНЦА ГОДА

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус объявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна и других культур до конца года. Напомним, срок действия нынешнего запрета истекает 15-го сентября.

- Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна, - цитирует польского министра агентство Reuters.

Лучшей иллюстрации к словам Зеленского о "единой евроатлантической семье" с Украиной в ее составе и не придумаешь, даже если будешь очень стараться и изощряться.

ГЕНШТАБ ПРИКАЗАЛ УСИЛИТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ. ХАРЬКОВ ВЗЯЛ ПОД КОЗЫРЕК

По сведениям из Киева, опубликованным информированным украинским ТГ-каналом, "Генштаб ВСУ просит Офис Президента не тянуть с новыми правилами мобилизации, чтобы успеть набрать новые резервы на зиму".

- Для организации нового наступлениях на весну 2024 года необходимо призвать в ряды ВСУ 200 тысяч человек, а сейчас в месяц ТЦК набирают 7-9 тысяч, что не позволяет даже перекрыть потери, - считает Генштаб, тем самым признавая гигантские потери ВСУ в ходе "контрнаступа".

И первыми отозвались на призыв Генштаба на востоке Украины. Замглавы Областной военной администрации Харькова Семенуха во время совещания с местными силовиками, властями и военкомами заявил, что в области усилят мобилизационные мероприятия.

- В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий, – проинформировал Семенуха собравшихся.

Как и было сказано - до последнего украинца!

КИЕВ МАНЕВРИРУЕТ С ГТС НАПЕРЕВЕС

Интересная информация по транзиту российского газа в Европу поступила с Украины. Напомним, недавно министр энергетики заявил, что после окончания срока действия договора о транзите российского газа он продлеваться уже не будет. И вот более свежую позицию Киева по данному вопросу озвучил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.

- Украина не будет инициировать переговоры о продлении договора о транзите российского газа после 2024 года, однако открыта к предложениям со стороны стран-партнеров. Причина ясна - мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Мы ждем позиции "Газпрома" или властей России, - заявил украинский посол. - Украина открыта к любой ситуации в плане транзита, потому что в настоящее время природный газ транзитом идет через Украину в Молдавию, включая Приднестровье.

То есть Киев снова изменил свою позицию. Если слова посла - правда, то Украина предлагает заинтересованным европейским импортерам самим заключать с российской стороной контракты на поставки газа, а с Незалежной – на оказание транзитных услуг.

И нашим, и вашим – и споем, и спляшем.

В БРИКС С САНКЦИЯМИ НЕ ВОЗЬМУТ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объявил неприятную новость для всего западного мира. По его словам, приглашение какой-либо западной страны в БРИКС или даже на мероприятие объединения в качестве гостя в настоящее время и ближайшем будущем совершенно исключено. И причина тому – западные санкции, причем, не только против России, а вообще.

- Важнейшим критерием для вхождения в БРИКС стало неприменение потенциальным участником БРИКС противозаконных санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения. Все приглашенные на сегодня в БРИКС страны, безусловно, соответствуют этому критерию, объяснил заместитель Сергея Лаврова. - Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник по отдельности проводят ровно противоположную линию.

Действительно, если разобраться, то лишь те санкции имеют право на законное существование, которые имеют мандат от ООН. А все остальные измышления Вашингтона и его союзников – от лукавого.

Теперь стал понятен окончательный "отлуп", который получил президент Франции Макрон, который настойчиво просился на саммит, но его не пустили в "джунгли" и отправили наслаждаться жизнью в "цветущий европейский сад", как выразился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ГРЕКИ ВЫДЕЛЯТ КИЕВУ ПВО, НО НЕ ТО

Греческое издание Pronews Greek со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщило о разрыве Грецией договора с Россией на обслуживание советских ЗРК, поставленных еще несколько десятилетий тому назад. На вооружении греческой армии находятся 21 комплекс "Тор-М1" и 38 комплексов "Оса-АКМ". Именно их Афины, скорее всего и передадут ВСУ, не исключено, что через третьи страны. Такое количество комплексов ПВО ближнего радиуса действия могло бы стать серьёзным аргументом в борьбе с российским ударными вертолетами, в частности, с Ка-52, которые сокрушают используемую ВСУ в наступлении бронетехнику. Но дело в том, что Украина просила у Греции в первую очередь комплексы С-300. А согласия на передачу этих ЗРК Афины пока так и не дали.

К тому же, старые комплексы ПВО без должного обслуживания, поставок запчастей уже трудно будет считать полноценными. Характерный тому пример - завирусившийся видеоролик, в котором экипаж "Осы" пытается пустить ракету ПВО, но та, пролетев метров 80 от точки запуска, втыкается в землю.

ШОЛЬЦ ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ "ХОРОШИХ РУССКИХ"

Deutsche Welle сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против запрета для российских артистов выступать в Германии.

- Русская культура - это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить, - заявил Шольц во время встречи с жителями Мюнхена. Но если кто подумал, что Шольцы выступил против "политики отмены", тот ошибается.

Просто по мнению немецкого канцлера, есть немало россиян, которые не согласны с политикой Путина. А потому он уверен, что против "хороших русских" не надо применять санкции, а вот "пропагандисты" не должны получать приглашения для выступлений в Германии.

В общем, "обиженная ливерная колбаса" в своем репертуаре полумер и полушагов. И можно быть уверенным, что радикально настроенных беженцев с Украины такое "половинчатое" заявлений Шольца не устроит. Напомним, ранее в Германии украинские музыканты уже отказались выступать на одной сцене с российской оперной певицей Анной Нетребко, которая попыталась стать "хорошей русской" для Запада.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латвия, Литва и Польша закрытием границ с Белоруссией сделают хуже только себе и своим гражданам.

- Количество банкротств в ЕС во втором квартале 2023 года достигло самого высокого уровня с 2015 года.

- "Национальный совет по защите Отечества" Нигера дал послу Франции Сильвену Итте 48 часов, чтобы покинуть страну.

- Государственное бюро расследований Украины раскрыло преступную схему в Ивано-Франковске, по которой родственники чиновников и местные футболисты фиктивно служили в ВСУ и получали военные зарплаты, не покидая своих домов (родственники чиновников) и стадиона (футболисты).

- Гостелевидение Латвии больше не будет транслировать православные службы, потому что "во время православной службы произносится молитва за патриарха Русской православной церкви".

- Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас, требовавшей разорвать все связи с Россией, за полтора года заработал около 1,5 млн евро на поставках товаров в РФ. Оппозиция требует отставки Каллас, но та улыбнулась в ответ и отказалась покинуть пост.