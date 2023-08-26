Так Виктория выглядит в соцсетях. Фото: соцсети.

Виктория Боня твердо решила омолодиться. Хотя в свои 42 года она прекрасно выглядит, телеведущая считает, что ей пора лечь под нож пластического хирурга. Эскулапа, достойного работать с ее лицом, Боня нашла за океаном. Виктория обратилась к хирургу, который в свое время перекраивал лица супермоделей Кендалл Дженнер и Беллы Хадид.

Поначалу американский хирург отказал россиянке, сославшись на плотный график и длинный список стоящих в очереди пациентов. Но потом все же согласился прооперировать Боню, заломив за операцию кругленькую сумму в 240 тысяч долларов (24 миллиона рублей). Виктория торговаться не стала и согласилась на все условия врача. Более того, она даже разрешила хирургу разместить в соцсетях свои честные снимки без фильтров и фотошопа (наверное, впервые в жизни).

А так Боня выглядит на самом деле. Фото: соцсети.

Появившиеся в Сети фото повергли поклонников теледивы в глубокий шок. На снимках Виктория сильно отличается от той юной нимфы, которую ее подписчики привыкли видеть на отретушированных кадрах в соцсетях. К тому же пластический хирург снабдил фото нелестными комментариями типа «когда она улыбается, у нее вокруг глаз появляется очень много морщин». Вряд ли замечания эскулапа подняли самооценку Бони, хотя для своих 42 лет она выглядит очень молодо и ухоженно.

Пластический хирург Виктории Бони опубликовал ее честные фото без фильтров и фотошопа. Фото: соцсети.

Сама Боня уверяет, что решила обратиться к пластическому хирургу в первую очередь для того, чтобы стать обладательницей «лисьих глазок».

«Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть, - сообщила Виктория. - Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов».

Хирург снабдил фото нелестными комментариями типа «когда она улыбается, у нее вокруг глаз появляется очень много морщин». Фото: соцсети.

Кроме подтяжки хирург собирается вставить Боне импланты в щеки. Об этом сообщила сама телеведущая, сняв видео примерки импланта.

«Шок-контент! Доктор сделал разметочки, я попросила показать, потому что такого вы нигде не видели. Просто посмотрите на форму, имплант будет такой же, только прозрачный. Он накладывается на костную ткань. У меня кость слишком низко расположена и что угодно делай, хоть гель туда закачивай - бесполезно», - рассказала модель.

42-летняя модель заплатила за омолаживающую подтяжку лица 28 миллионов рублей. Фото: соцсети.

Судя по всему, пластику Бони обеспечил ее состоятельный поклонник. До этого любимый мужчина оплачивал телеведущей ее восхождение к горным вершинам, стоившие весьма недешево. Теперь же, видимо, он решил оплатить каприз телезвезды и профинансировал ее операцию.

Кроме подтяжки хирург собирается вставить Боне импланты в щеки. Фото: соцсети.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый сериал с Аглаей Тарасовой, хайп на крови от Малахова и деньги для ВСУ от Хаматовой (подробнее)