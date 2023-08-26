Валерия показала редкое фото сына, живущего в Швейцарии

Валерия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерия – любящая мама троих детей. Ее младший сын Арсений и дочь Анна живут в России. А вот старший сын Артемий давно обосновался в Швейцарии. Артистка нечасто рассказывает о нем. В день 29-летия старшего наследника певица опубликовала на своей странице в соцсети его редкое фото и нежно поздравила сына с днем рождения.

«Старший сын - это звучит гордо. Мне не верится, что мальчишка-сорванец, который в детстве давал всем жару, вырос в такого умного, доброго, сильного, надёжного, заботливого молодого человека. Тёмочка мой, с днем рождения! Будь, пожалуйста, здоров и счастлив! Пусть карьера движется в гору, а понятия и принципы ни за что не меняются. Люблю тебя и очень горжусь!» - написала Валерия.

Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group. Четыре года назад Артемий женился, женой сына звезды стала его одноклассница Наталья Коренная. Мать Натальи несколько лет назад возглавила АО "Кузнецкие ферросплавы" - одно из градообразующих предприятий Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру.

В день 29-летия старшего наследника певица опубликовала на своей странице в соцсети его редкое фото и нежно поздравила сына с днем рождения. Фото: соцсети.

Дочь Валерии Анна тоже училась в Европе, но, в отличие от брата, образование за границей не пошло ей на пользу. В 13 мама отправила наследницу учиться в элитную школу в Швейцарии. Валерии рекомендовали ее как институт благородных девиц для богатых наследниц. Певице очень понравилось красивое здание и окружающая его природа. Но именно там у Анны Шульгиной начались серьезные проблемы. В этом заведении, из окон которого открывался чудесный вид на Женевское озеро, Анна узнала, что такое наркотические ломки и алкоголь. Шульгиной пришлось учиться с одноклассницами, которые были на два года старше ее. 15-летние девушки жили по своим жестким законам и тихих «отличниц» не жаловали.

- Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа, - призналась Валерия в одном из интервью.

Отучившись в школе год, Анна приехала в Москву на каникулы. Провела дома все лето, а за два дня до отъезда в Швейцарию решила попрощаться с московскими друзьями. Дочь не отвечала на звонки, хотя было уже за полночь. Валерия обзвонила всех друзей Ани – они все оказались дома. Артистка очень переживала и даже собиралась обратиться в полицию, когда дочка явилась домой – пьяная, зареванная, с размазанной по лицу тушью.

- Конечно, она получила от меня по полной. Тогда я дала ей затрещину в первый и последний раз в жизни. А на следующий день мы решили, что ни в какую школу она не поедет, - вспоминала Валерия.