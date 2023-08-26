Парад горняков, фейерверк и SHAMAN на сцене: как в Кузбассе отметили День шахтера

Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем шахтера. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Жители Кузбасса отмечают День шахтера. Для региона, добывающего больше половины российского угля, это один из главных и любимых праздников в году. Потому и торжества проводят масштабно, начиная с 24 августа.

«День шахтера - главный профессиональный праздник в Кузбассе. Угольная промышленность - базовый сектор экономики нашего региона. Несмотря на кризисы, угольная отрасль Кузбасса в последние пять лет не снижала темпы развития. Искренне благодарю шахтеров и ветеранов-угольщиков за поистине героический труд», - обратился в этот день к жителям области губернатор Сергей Цивилев.

С прошлого года в Кемерове и Новокузнецке появилась красивая традиция – проводить парады горняков. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Право принимать у себя праздник ежегодно переходит к разным муниципалитетам региона. В 2023 году столицей Дня шахтера стал Кемеровский муниципальный округ.

«Подготовка Кемеровского округа к Дню шахтера заняла два года. За это время округ преобразился: отремонтировали много дорог, появились новые социальные объекты, места для занятий спортом и отдыха», - рассказал губернатор.

Для участия в параде в Новокузнецк приехали 15 тысяч шахтеров. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Особое внимание при подготовке к празднику в муниципалитете уделили модернизации социальных объектов. К началу учебного года в деревне Береговой после капитального ремонта откроется школа, реконструированная по губернаторской программе «Моя новая школа». Еще в двух образовательных учреждения - в поселке Металлплощадка и в селе Верхотомское – ремонт пока продолжается. Впервые за много лет новое образовательное учреждение строят в поселке Пригородный: первых учеников школа примет в 2024 году. А в деревне Береговая и в селе Верхотомское построили два детских сада с бассейнами. Еще один детсад возводят в селе Березово.

Ветераны труда – почетные участники праздника. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

За два года в Кемеровском округе отремонтировали 52 дороги. В городах и поселках обновили парки и общественные пространства. Для занятий окружной детской хоккейной команды построили ледовый дворец «Металлист». Лед для тренировок в нем зальют в сентябре, а пока что в новом спортивном комплексе прошел торжественный прием, посвященный Дню шахтера.

«Большую работу проделали наши строители, вложили в эти объекты свою душу. Сегодня мы благодарим их. И самое главное - оценка жителей округа: шахтеров, их жен, детей, которые будут жить здесь и радоваться плодам ваших трудов», - отметил Сергей Цивилев со сцены ледового дворца.

Шествие в Новокузнецке собрало и молодежь, и представителей старшего поколения. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

КОНЦЕРТЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Праздничные мероприятия в честь Дня шахтера прошли по всему региону: для кузбассовцев организовали концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, ярмарки и другие интересные активности. В Кемерове эпицентром торжеств 25 августа стала Московская площадь. Днем по ней прошел торжественный парад шахтеров северной агломерации, а вечером на большой сцене выступил певец SHAMAN.

Не менее насыщенная программа ждала и жителей Новокузнецка. В столице южной агломерации тоже прошел парад горняков. А вечером на Театральной площади для горожан спели солисты «Хора Турецкого». Вечером в небе над Кемерово и Новокузнецком тысячами огней загорелся праздничный салют.

Губернатор Сергей Цивилев с удовольствием фотографировался с кемеровцами. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Губернатор Сергей Цивилев в Новокузнецке встретился с ветеранами отрасли и вручил 33 работникам горнодобывающих предприятий федеральные награды. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования центральной обогатительной фабрики «Сибирь» угольной компании «Южный Кузбасс» Александр Дробжев и машинист экскаватора «Разреза «Березовский» группы компаний «Стройсервис» Андрей Ширай отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены 23 работника угольной промышленности. Еще семь сотрудников угледобывающих компаний получили звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Благодарность Президента Российской Федерации объявлена электрослесарю «Шахты «Полосухинская» Павлу Федорцеву.

Государственных наград удостоены 23 шахтера Северокузбасской агломерации. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены машинист экскаватора участка открытых горных работ Разреза «Пермяковский» компании «Стройсервис» Максим Гавва и машинист экскаватора этого предприятия Сергей Коломников, машинист экскаватора «Шахты Беловская» компании «КАРАКАН-ИНВЕСТ» Александр Ельцов, начальник лаборатории Энергоуправления угольной компании «СУЭК-Кузбасс» Игорь Самойлов и машинист экскаватора «Барзасского товарищества» компании «Стройсервис» Олег Уткин. Звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» удостоены 16 человек, 2 работника угольной промышленности получили почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

ШАХТЕРСКИЕ ПАРАДЫ

Глава региона также принял участие в одном из самых зрелищных событий праздника – парадах шахтерских делегаций юга и севера агломерации. Чтобы пройти шествием по центру Новокузнецка, в город приехали 15 тысяч представителей организаций угольной и металлургической промышленности из 11 муниципалитетов. В Кемерове в праздничных колоннах прошли более 7 тысяч человек из 22 городских и муниципальных округов.

«Шахтерский труд неразрывно связан с транспортом, металлургией, энергетикой и другими сферами. Мы все - одна большая команда Кузбасса. В прошлом году мы ввели новую традицию - проводить парады шахтеров в Кемерове и Новокузнецке, чтобы вспомнить все предшествующие поколения великих тружеников, которые строили наш регион, защищали страну в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали Кузбасс после Победы. Их цель - показать, что сегодня кузбассовцы продолжают традиции предыдущих поколений. Мы хотим, чтобы это видели дети и гордились, что живут в великом регионе-труженике. Это поможет им смело и уверенно идти по жизни», - рассказал Сергей Цивилев.

В Кемерове глава региона вместе с ветеранами труда возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса». Это давняя традиция, которую здесь свято чтут.

На Московской площади областного центра допоздна работали выставки, в том числе экспозиции ретроавтомобилей и мототехники. Здесь же, в спортивной зоне, можно было выполнить нормативы ГТО, сыграть в большие напольные шашки и шахматы, пострелять в тире и проявить себя в силовом экстриме. А в детской зоне педагоги проводили для ребят мастер-классы по изготовлению тематических «шахтерских» сувениров.

Кульминацией праздника стало вручение символа Дня шахтера и объявление следующей столицы праздника. В 2024 году его примет у себя Новокузнецкий муниципальный округ.