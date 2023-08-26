Американский сенатор проболтался: За что на самом деле Киев отправляет украинцев на бойню

Грэм не стесняется в своих речах, выбалтывает много чего, что лучше было бы не афишировать Фото: REUTERS

Украину посетил очередной смотрящий из Вашингтона. Влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм не только повидался с президентом Зеленским и выслушал его отчет, но и устроил пресс-конференцию, где озвучил стратегические направления сотрудничества США и Украины. Грэм, хотя и республиканец, относится к тому крылу внутри партии, которое считает необходимым поддерживать Незалежную в ее конфликте с Россией и готов и дальше оплачивать это за счет американских налогоплательщиков. Примечательно, что, как и всякий высокопоставленный американский функционер, Грэм не стесняется в своих речах, выбалтывает много чего, что лучше было бы не афишировать, плевать хотел на всякие дипломатические тонкости. И в этом, в сознании собственной исключительности американские дипломаты схожи с так называемыми свидомыми патриотами. Только у первых исключительная нация – это американцы, а у вторых – те, кто говорят на мове и славят нацистского коллаборанта Бандеру.

И в ходе нынешнего визита Грэм в очередной раз доказал эту аксиому.

Он указал Киеву и Зеленскому, что тем необходимо провести выборы. Что? какие законы? Аборигенов? По которым выборы нельзя проводить во время боевых действий? Не смешите его тапки – в мире существуют только законы США, а для остальных народов любые местные законы должны уступить воле представителей исключительной нации.

- Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно, - буквально шантажировал американский сенатор украинские власти и начал выдвигать условия, при которых США не оставят Киев в беде, в которую сами его и втравили. - В следующем году в Украине должны состояться выборы.

Причем, просто любые выборы или их имитация американского сенатора не устраивают.

- Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы... Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна, - выставил Грэм ультиматум Зеленскому.

Но в этой части ультиматума уже прозвучал и намек на вторе условие, которое Грэм не преминул тут же озвучить – прозрачность использования поставленных США вооружений и контроль за ним.

- Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу, - заявил Грэм и вновь вернулся к главной теме. - И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году.

Два главных и очень ценных признания прозвучали в этих отрывках заявлений сенатора США в ходе этой пресс-конференции.

Во-первых, никогда еще до того высокопоставленные функционеры США так прямо не признавались в том, что Вашингтон руководит нынешней Украиной по всем главным вопросам. Даже когда Байден признавался, что он шантажировал Киев, требуя отправить в отставку Генпрокурора и угрожая иначе заморозить выделение 1 млрд. долларов Украине. Там все же было, хоть и коррупционное давление, но отчасти кадровая проблема по одной персоналии.

И второе, что прозвучало от Грэма – не меньшее откровение. Зацените его фразу: "Украинцы помогают американскому народу". Кто там еще считает в Незалежной, что украинцы борются за свободу, независимость, демократию, за украинский суверенитет. Вам ясно сказано человеком с американского Капитолийского холма - украинцев бросили против России, чтобы помочь Америке. Всего-навсего. Тот вариант, когда подносчики снарядов – не слуги, а хозяева. И они рулят всем процессом. В том числе, и решают, сколько украинцев должны погибнуть заради американских хотелок.

Особенно доставляет, что это признание прозвучало практически в День Незалежности Украины.

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