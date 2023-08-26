Байден зря смеется: Тюремное фото Трампа стало мемом, его рейтинги взлетели

Полиция сделала снимки бывшего президента США Трампа и других обвиняемых по этому делу Фото: REUTERS

Шериф округа Фултон в американском штате Джорджия сдержал свое обещание и подверг унизительной процедуре фотографирования 45-го президента США Дональда Трампа, прибывшего позавчера в тюрьму этого округа, дабы в соответствии с законом сдаться в руки правосудия.

Трампа выпустили под залог до начала слушаний, но тюремная фотография облетела Интернет и стала настоящим мемом.

Магшот – именно так называют в Америке фото в анфас и профиль, сделанное при попадании в тюрьму. В английском это два слова - mug (кружка) и shot (снимок), то есть фотография, которую печатают на подарочных и сувенирных кружках.

Сам Трамп сказал, что позирование перед тюремным фотографом вызвало у него неприятные ощущения, «тем более, что ты не сделал ничего плохого».

Одним из первых на тюремное фото Трампа отреагировал президент Джо Байден. Отвечая на вопрос журналиста, он рассмеялся и неожиданно назвавший своего предшественника и возможного конкурента на предстоящих в 2024 году выборах «симпатичным парнем». Однако, возможно, Байден зря смеется.

Трамп уже извлек громадную пользу из своего краткосрочного пребывания за решеткой.

Во-первых, его рейтинги в очередной раз обновили все мыслимые пределы: сегодня за Трампа готовы проголосовать более 60% республиканцев. Плюс миллиардер начал извлекать из своего формального позора немалую выгоду: он первым разместил свой магшот в социальных сетях с отсылкой на свой собственный сайт, где собираются пожертвования на его предвыборную кампанию. А заодно позволил сыну начать продажи разнообразной продукции – футболок, кепок и, конечно же, кружек с напечатанными на них магшотом. Вся выручка также поступит в казну кампании Трампа.

Американские СМИ называют это фото историческим, считая, что оно войдет в учебники истории, поскольку Трамп стал первым в истории США президентом, оказавшимся в тюрьме.

И, конечно же, суровое выражение лица Трампа разлетелось на мемы. Его магшот превращают в грозного мафиозо.

Или сравнивают со злодеями фильмов Стенли Кубрика и со средневековым тираном Виго Жестоким.

И даже (конечно же, в шутку) предлагают использовать и в качестве официального портрета 45-го президента США.