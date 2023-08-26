Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 августа 2023 10:10

Поляки в бешенстве: Украинские беженцы избили местных за отказ кричать нацистские лозунги

Украинцы избили поляков, отказавшихся кричать "Слава Украине"
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Численный перевес был на стороне беженцев

Численный перевес был на стороне беженцев

Пока президенты Украины и Польши лобызаются друг с другом чуть ли не взасос на зависть собственным женам и президенту Франции с именем Эмануэль, польско-украинская дружба укрепляется столь "стремительным домкратом", что вскоре может обрушиться на голову кого-либо из этих президентов (скорее всего, Дуды, поскольку в Польше скоро выборы).

Не в каком-нибудь тихом провинциальном городке, а в столичной Варшаве группа свидомых беженцев с Украины (все хлопцы гарные, как на подбор, кровь с молоком) не стесняла себя в праздновании Для Незавимости Незалежной. Алкоголь, веселые и патриотические песенки, шумная компания колобродила, уходя в отрыв. И оторвалась. 12 свидомых украинских патриотов на выезде и передержке нашли 8 местных поляков. И потребовали от них ни много ни мало, а проскандировать хором бандеровский лозунг "Слава Украине!"

Полякам этот лозунг явно не нравился. Но численный перевес был на стороне беженцев, глядя на которых никто бы не назвал их неразвитыми в физическом отношении. В умственном, конечно, да, но кто будет мерять IQ поздним вечером у группы украинцев, да еще в государственный праздник Украины, хоть и в Варшаве. Один из поляков попытался найти компромисс, сказав, что для них как для граждан Польши "это не важно". Другой согласился, но с условием, что украинцы прокричат "Слава Польше!"

Последнее предложение так возмутило украинских беженцев, что они тут же наваляли полякам, да так, что один или двое из них оказались в больнице. И что особенно удивительно в этой ситуации - полиция Варшавы задержала всех украинских буянов, но, проведя, судя по всему, профилактическую беседу, отпустила их восвояси.

Можно сказать, что обе стороны заложили новые краеугольные камни в фундамент польско-украинской дружбы. Не зря поляки, которые устали терпеть, даже организовали антиукраинский флешмоб с оскорбительными названиями Wi-Fi в отношении беженцев из Украины. Местные жители массово называют свои сетки "украинские свиньи", "Украина - это ад", "убийцы с Украины", "украинцы, валите домой" и прочими названиями, характеризующими симпатии местного населения к беженцам.

Видимо, ну очень допекли поляков беженцы и беженцами. А ведь это в Польше начинаются только цветочки. Ягодки уже начинают созревать. Как сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на аналитическое агентство Dun & Bradstreet на основе статистики, за первое полугодие 2023 года в Польше приостановили деятельность 110,5 тысячи компаний — на 66% больше, чем за весь 2022 год. Больше всего пострадало строительство — там прекратили работу 27 тысяч компаний, что составляет четверть от всех закрытий.

Главное статистическое управление Польши фиксирует уже не первый месяц падение показателей промышленного производства в 25-ти отраслях из 34-х: "Наиболее сильно в прошлом месяце упала производительность в наиболее энергоемких отраслях, зависимых от газа. Падение объемов производства в химической промышленности составило 20%, в металлургии 17%, в деревообрабатывающей промышленности 23%, в электроэнергетике в 14,5%, в производстве резины и пластика 10%". Падает и производство на немецких заводах в Польше, которые скупили германские фирмы, польстившись на дешевизну местной рабочей силы.

Снижение ВВП, несомненно, скажется и на располагаемых доходах местного населения. Которое и без того не радо от того, что выплачиваемые им в казну налоги тратятся на потомков тех самых бандеровцев, которые убивали предков нынешних поляков. А до того ляхи и козаки с упоением и остервенением резали друг друга на протяжении веков. Так что польско-украинская "дружба" имеет давние исторические корни. И в ближайшее время, вне всякого сомнения, еще даст новый урожай.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯУкраинский кризис