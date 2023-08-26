Поляки в бешенстве: Украинские беженцы избили местных за отказ кричать нацистские лозунги

Численный перевес был на стороне беженцев

Пока президенты Украины и Польши лобызаются друг с другом чуть ли не взасос на зависть собственным женам и президенту Франции с именем Эмануэль, польско-украинская дружба укрепляется столь "стремительным домкратом", что вскоре может обрушиться на голову кого-либо из этих президентов (скорее всего, Дуды, поскольку в Польше скоро выборы).

Не в каком-нибудь тихом провинциальном городке, а в столичной Варшаве группа свидомых беженцев с Украины (все хлопцы гарные, как на подбор, кровь с молоком) не стесняла себя в праздновании Для Незавимости Незалежной. Алкоголь, веселые и патриотические песенки, шумная компания колобродила, уходя в отрыв. И оторвалась. 12 свидомых украинских патриотов на выезде и передержке нашли 8 местных поляков. И потребовали от них ни много ни мало, а проскандировать хором бандеровский лозунг "Слава Украине!"

Полякам этот лозунг явно не нравился. Но численный перевес был на стороне беженцев, глядя на которых никто бы не назвал их неразвитыми в физическом отношении. В умственном, конечно, да, но кто будет мерять IQ поздним вечером у группы украинцев, да еще в государственный праздник Украины, хоть и в Варшаве. Один из поляков попытался найти компромисс, сказав, что для них как для граждан Польши "это не важно". Другой согласился, но с условием, что украинцы прокричат "Слава Польше!"

Последнее предложение так возмутило украинских беженцев, что они тут же наваляли полякам, да так, что один или двое из них оказались в больнице. И что особенно удивительно в этой ситуации - полиция Варшавы задержала всех украинских буянов, но, проведя, судя по всему, профилактическую беседу, отпустила их восвояси.

Можно сказать, что обе стороны заложили новые краеугольные камни в фундамент польско-украинской дружбы. Не зря поляки, которые устали терпеть, даже организовали антиукраинский флешмоб с оскорбительными названиями Wi-Fi в отношении беженцев из Украины. Местные жители массово называют свои сетки "украинские свиньи", "Украина - это ад", "убийцы с Украины", "украинцы, валите домой" и прочими названиями, характеризующими симпатии местного населения к беженцам.

Видимо, ну очень допекли поляков беженцы и беженцами. А ведь это в Польше начинаются только цветочки. Ягодки уже начинают созревать. Как сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на аналитическое агентство Dun & Bradstreet на основе статистики, за первое полугодие 2023 года в Польше приостановили деятельность 110,5 тысячи компаний — на 66% больше, чем за весь 2022 год. Больше всего пострадало строительство — там прекратили работу 27 тысяч компаний, что составляет четверть от всех закрытий.

Главное статистическое управление Польши фиксирует уже не первый месяц падение показателей промышленного производства в 25-ти отраслях из 34-х: "Наиболее сильно в прошлом месяце упала производительность в наиболее энергоемких отраслях, зависимых от газа. Падение объемов производства в химической промышленности составило 20%, в металлургии 17%, в деревообрабатывающей промышленности 23%, в электроэнергетике в 14,5%, в производстве резины и пластика 10%". Падает и производство на немецких заводах в Польше, которые скупили германские фирмы, польстившись на дешевизну местной рабочей силы.

Снижение ВВП, несомненно, скажется и на располагаемых доходах местного населения. Которое и без того не радо от того, что выплачиваемые им в казну налоги тратятся на потомков тех самых бандеровцев, которые убивали предков нынешних поляков. А до того ляхи и козаки с упоением и остервенением резали друг друга на протяжении веков. Так что польско-украинская "дружба" имеет давние исторические корни. И в ближайшее время, вне всякого сомнения, еще даст новый урожай.