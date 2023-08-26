Тонкий политик и интеллектуал: Скончался экс-глава Администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов

Сергей Филатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 августа, на 88-м году жизни скончался политик и общественный деятель Сергей Филатов.

В 1990-м он был избран народным депутатом РСФСР. В ходе путча ГКЧП, в августе 1991-го, возглавлял штаб обороны «Белого дома». С 1993-го по 1996 год был главой Администрации Президента России. В 1997-м возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.

Сергея Александровича мы вспоминали вместе с шефом протокола первого Президента России Владимиром Шевченко.

- Владимир Николаевич, вы же работали с Сергеем Филатовым несколько лет. Каким он вам запомнился?

- Это был прекрасный человек, прекрасный специалист, который умел держать коллектив. Обстановка была сложная, очень непросто шла работа в парламенте с документами. Сергей Александрович внес большой вклад в становление нашего аппарата, в создание коллектива. После 1996-го структура Администрации президента менялась, и он тогда уже как-то отошел от работы.

- Сергей Филатов мне запомнился как чиновник-интеллектуал.

- Да, это был интеллектуальный и очень подготовленный, грамотный человек, умеющий работать, особенно с творческой интеллигенцией, с этой частью. Филатов тогда взял на себя многие такие вопросы, которые, конечно, сегодня могут обсуждаться немного с другой стороны, что-то типа там «про разгул демократии». Но это хорошо говорить тогда, когда ты не проходил эти пути. Когда их пришлось проходить, тогда никого рядом не было.

- Как к нему Борис Николаевич относился?

- Тут по-разному было. В принципе, аппарат тяжело шел.

- Мне запомнился случай, когда был ремонт 1-го (президентского) корпуса Кремля . А там же был кабинет-квартира Ленина. И Владимира Ильича нужно было выселять, а это довольно сложный процесс. И как раз тогда я писал материал о привидениях в Кремле. В Кремле же есть привидения, правильно?

- (Смеется). Конечно, есть.

- И я «раскрыл» один сюжет. Кабинет-квартира Ленина была как раз над филатовским кабинетом. И он слышал речь вождя в обед - «Что такое советская власть». Потом оказалось, что там просто были экскурсии, включали запись известного выступления Ильича.

- И мы в кабинет-квартиру Ленина ходили, там была такая вот обстановка…

- А ещё Филатов же до ночи работал, а ночью наверху – скрип половиц. Кто-то вроде ходит. И он туда даже охранников посылал. То есть Ленин жил по соседству с Филатовым и Ельциным. И я однажды Сергея Александровича встретил в театре. И говорю: я вот тот самый Гамов, который писал про привидения в Кремле, который - про вас… Он говорит: да. Так рассмеялся: «Я читал, ты написал все абсолютно правильно». Так пошутили. Такой очень светлый человек.

- Совершенно верно. Светлая память ему.

- Вы еще с Наиной Иосифовной (вдова Бориса Ельцина) не обсуждали эту печальную новость?

- Нет еще. Надо осторожно подходить к этим всем вещам. Потому что она сейчас у нас под другим контролем… - Не будем продолжать. При случае ей - привет от земляка -оренбуржца. А Сергея Александровича Филатова будем помнить, земля ему пухом, светлая память. - Это точно.