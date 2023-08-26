Меладзе второй раз пытается продать особняк на Рублевке: певец задрал цену, несмотря на первый провал

У Меладзе украинский паспорт, а в России у него был вид на жительство Фото: Борис КУДРЯВОВ

Роскошный дом на Рублевке, принадлежащий композитору Константину Меладзе, вновь выставлен на продажу. В первый раз это случилось в феврале 2023 года. Тогда недвижимость могла уйти за 300 миллионов рублей, но покупателя на нее не нашлось. Однако скидку Меладзе делать не собирается, - наоборот. Сейчас, как сообщает телеграм-канал Mash, особняк в коттеджном поселке «Миллениум парк» выставлен на продажу за 350 миллионов. Причем на этот раз официальным продавцом выступает пожилая мать композитора.

Площадь дома - 700 квадратных метров, прилегающего участка - 36 соток. В доме есть спортзал, хаммам, камин.

Сразу после начала СВО Константин Меладзе и его супруга Вера Брежнева переехали в Италию, где у них есть вилла близ озера Гарда в Ломбардии. У Меладзе украинский паспорт, а в России у него был вид на жительство.

15 августа этого года стало известно, что этого самого вида на жительство у Меладзе больше нет. И нет статуса индивидуального предпринимателя, которым он мог похвастаться ранее: было официально сообщено, что ИП Меладзе «прекратил деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации». До того стало известно, что срок вида на жительство истек и у Веры Брежневой.