Дима Билан выступил с обращением после скандала

Дима Билан Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях разразился небольшой скандал: оказалось, что Дима Билан получил за выступление на Международном детском культурном форуме гонорар в 5,4 млн рублей. Все бы ничего, да только дети, участвовавшие в конкурсах на форуме, в общей сложности получили всего лишь 3 миллиона призовых. То есть гораздо меньше, чем Дима за один небольшой концерт (он исполнил 13 песен).

Посыпались обвинения в адрес Билана и организаторов: как так можно? Дети старались, готовились к конкурсам, страдали, можно сказать, с боем вырывали свои денежки, а этот пришел, привычно спел - и за час заработал на однокомнатную квартиру…

Но у Димы нашлись защитники. Во-первых, 4-5 миллионов - это его обычный гонорар за выступление, и оплата была проведена строго официально, деньги он получил вовсе не в конверте.

Во-вторых, вспомнили, что на мероприятиях типа Дней города (в том числе в маленьких городах со скромным бюджетом) то и дело выступают известные певцы, и берут гонорар в несколько миллионов. «Это их работа и их ставка! Людям нужен праздник!» - кипятились поклонники певца в соцсетях.

Сейчас Билан дал официальный комментарий в своих социальных сетях.

- Уважаемые журналисты, хотел бы попросить не придумывать и не публиковать истории, ко мне не относящиеся и содержащие неправдивую информацию. Касательно сложившейся ситуации с выступлением на детском культурном форуме. Форум обратился ко мне с просьбой выручить их и выступить у них на мероприятии. В связи с тем, что артистка, чье выступление было запланировано изначально, не успевала вернуться из поездки, и организаторам было необходимо срочно заменить артиста. (Говорят, артистка, о которой идет речь - Полина Гагарина. - Ред.) А я находился следующим в списке [певцов], кого дети хотели бы увидеть на этом празднике, сразу после нее. Это было коммерческое предложение от фонда. И я согласился [их] выручить и выступить на тех же условиях. А также я отказался от запланированного выступления в Турции в этот день, чтобы поддержать это мероприятие для детей.