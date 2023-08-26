НАТО меняет стратегию ВСУ к зиме: Раскрыто содержание секретных переговоров генералов

Командование НАТО провело секретное совещание с Главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе. Фото: Кадр видео

Английское издание The Guardian сообщило, что около 10 дней тому назад Командование НАТО провело секретное совещание с Главкомом ВСУ Валерием Залужным на польской границе. Британский генштаб даже опубликовал фотографию с этого рандеву военачальников. На совещании присутствовал не только главком НАТО Каволи, но и глава генштаба Британии Радакин, роль которых становится все весомее на фоне того, что американские стратеги и военачальники все более дистанцируются от украинской тематики. Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Милли вообще оказался в роли дурачка, которого недобросовестные информаторы из Киева "обманули на четыре кулачка" по поводу своих якобы успехов в контрнаступе, а он растрезвонил на весь мир, будто ВСУ прорвали первую линию обороны российских войск. И что ему теперь делать, не в отставку же подавать? А пятно на мундире такое, что не отстирать.

Одним словом, на польской границе на этом совещании обсуждали очень интересные темы, как свидетельствуют информированные источники.

- Главным вопросом повестки дня было то, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму и долгосрочная стратегия, поскольку конфликт неизбежен. Приближается к 2024 году, - сообщает английская газета.

Опаньки! Планы боевых действий на предстоящую изнурительную зиму! Это уже серьезная заявку не то что на победу, но и даже не на перемогу. Скорее, заранее начатая подготовка к предстоящей зраде. И совершенно ясно, что инициаторами изменения повестки выступили тут военные деятели Запада, которые и поставили перед Залужным новые задачи.

А задачи сложные. Как свидетельствует популярный и весьма информированный украинский ТГ-канал, западная техника, которая сейчас ездит по украинским полям с немецкими крестами на бортах, за прошедшие 80 лет и в новом поколении не избавилась от своей потомственной болезни – неготовности к использованию в условиях зимы.

- Ожидаются серьёзные проблемы с матчастью и ремонтом, что гарантированно отразится на ходе боевых действий (то есть, многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать технику пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием), - констатируют эксперты канала. - Отметим, что прошлой зимой в ВСУ уже столкнулись с этой проблемой — неблагоприятные погодные условия приводили к примерзанию люков, траков на гусеничной технике, а также промерзанию и обледенению узлов и агрегатов.

Да уж, фашистские танки зимой просто не могли сдвинуться с места, танковые катки примерзали так, что те же "Тигры" и "пантеры" при всей мощности своих двигателей просто не могли оторвать примерзшие гусеницы от земли. А сейчас, как отмечают эксперты, в наибольшей степени зиме не могут противостоять БТР и БМП. Впрочем, в отличие от войск немецко-фашистских оккупантов нынешние ВСУ имеют и другие недостатки.

- Ситуация усугубляется тем, что украинские военные не обучены ремонтировать военную технику западного образца. И хотя многие украинские специалисты обучались за границей на определённых машинах, однако спектр поставляемой Западом техники и вооружения ВСУ оказался намного шире, - констатирует украинский ТГ-канал. - Например, у тех же американских танков Abrams сложная, незнакомая для украинских бойцов система, при этом танки много весят, и это нужно учитывать и совмещать с погодными условиями.

Генерал Мороз, который прилет на смену полковнику Распутице (осенней), может еще раз свою весьма серьезную роль для того, чтобы вновь заявленный Drang nach Osten в очередной раз превратился бы в "Драп nach Westen".

История повторится. А уж в каком там виде, будущее покажет.