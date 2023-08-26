Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже к середине своей долгой жизни Глеб Анатольевич Панфилов стал одним из ведущих режиссеров страны. Причем его блестящая карьера могла и не состояться: в конце концов, учился он на химика в Свердловске, где провел детство и юность. В ранней молодости работал мастером цеха химочистки на пенициллиновом заводе, но довольно скоро понял, что химичить - не его стезя. Дальше пошел по комсомольской линии: стал заниматься пропагандой и агитацией в горкоме ВЛКСМ. И предложил, в частности, создать в городе любительскую киностудию…

Дальше были короткометражки, сюжеты, снятые для Свердловской телестудии. Потом - Москва и Высшие курсы режиссеров и сценаристов. И дебютный полнометражный фильм - «В огне брода нет», о революции и попавшей в гущу Гражданской войны юной художнице Тане Теткиной. Эта картина через год после выхода в советский прокат отправилась на кинофестиваль в Локарно, где и завоевала главный приз.

История любви Глеба Панфилова и Инны Чуриковой

Главную роль в ней играла Инна Чурикова, ставшая главной и единственной любовью Панфилова. Их невозможно было представить друг без друга; она снималась во всех его картинах, и сыграла там свои самые серьезные, самые тщательно проработанные роли. В интервью Глеб Анатольевич рассказывал: «Впервые я увидел Инну по телевизору, в одной постановке, где она играла девятиклассницу, и меня поразило ее лицо. Я сразу подумал, что такое лицо было у Тани Теткиной. Я был взволнован невероятно. (Панфилов не запомнил, как звали актрису. - Ред.) В течение полугода искал Инну, но тщетно. Даже нарисовал ее и размножил рисунки для своих помощников. Инну искала вся съемочная группа… Мы уже стали смотреть других актрис на роль Тани. Но в один прекрасный день Ролан Быков сказал мне: «Глеб, есть гениальная актриса на роль главной героини в фильме по твоему сценарию (он прочитал мой сценарий)». Я несдержанно спросил: «Кто она?» Быков назвал имя: «Инна Чурикова из Московского ТЮЗа». Мы с Инной всю жизнь благодарны Ролану Быкову за эту встречу…»

Режиссер Панфилов Глеб и его жена актриса Чурикова Инна Фото: Борис КУДРЯВОВ

В другом интервью добавлял: «Встретились мы с Инной на «Ленфильме», где я работал и куда мы вызвали ее на кинопробы. Я вошел в комнату, и на меня подняла свои лучистые глаза девушка с моего рисунка и из телеспектакля, в котором я однажды видел ее, это была судьба».

Лучшие фильмы Глеба Панфилова

Конечно, именно судьба. Вместе они сделали, в числе прочего, «Прошу слова», «Тему», «Вассу» и «Мать» по Максиму Горькому. Но самой известной их совместной работой остался фильм «Начало», в котором Чурикова играла две роли: простой девушки и Жанны д’Арк. Девушка, выбранная на эту роль в фильме, преображается, играя святую покровительницу Франции. Эпизодов с Жанной в «Начале» Панфилову не хватило, всю жизнь он мечтал снять настоящую, большую картину про Орлеанскую деву. Но ему не давали (идиотским, но неотразимым в советское время аргументом было «Она же католичка, зачем русским про нее снимать?»)

Другой темой, к которой он шел всю жизнь, стал расстрел царской семьи. Он вспоминал, как мальчиком, в 1942 году, попал в Дом Ипатьева, где и случилась трагедия. Увидел кровавый отпечаток ладони на стене. Вообразил, что это рука Николая II, оперевшегося о стену, когда его расстреливали. И разрыдался, а потом пулей убежал домой. Потом в фильме «В огне брода нет», прозвучала фраза «Царя шлепнули!» и была процитирована заметка из «Известий» о расстреле. В «Матери» на экране появился Николай II. А в 1988 году Панфилов подписал договор с англичанами, что будет снимать картину о судьбе царя и его окружения. К экрану этот его проект шел 12 лет, и в 2000-м вышел снятый уже без участия англичан фильм «Романовы. Венценосная семья», тут же выдвинутый от России на «Оскар»…

Режиссер Глеб Панфилов актриса Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Годы шли, а Панфилов продолжал активно работать. В 2006-м вышел его сериал «В круге первом» по роману Солженицына, который он прочел еще в 1974-м. Тогда он и представить не мог, что сможет снять экранизацию, да еще и в тесном сотрудничестве с автором (который прочитал закадровый текст). В 2008-м он подарил Чуриковой роль Кручининой в фильме по пьесе Островского «Без вины виноватые», потом - роль Алиеноры Аквитанской в спектакле «Лев зимой» и его телеверсии, потом - роль Елизаветы II в спектакле «Аудиенция», на который невозможно было достать билеты… Даже в свой последний фильм, «Ивана Денисовича», он сумел вписать роль для Чуриковой - и ее героиня, призрачная старица, оказалась вполне уместна в картине о зековских буднях.

Невозможно в небольшом некрологе рассказать обо всех достижениях Глеба Анатольевича, вспомнить все самые удачные сцены из фильмов (самые известные - «Крест! Дайте крест!» в «Начале» и «Они Альенде убили, а ты…» в «Прошу слова»), перечислить все призы (а «Тема», например, как только была снята с полки, получила «Золотого медведя» на кинофестивале в Берлине - многие ли режиссеры могут похвастаться такими достижениями?) Все годы, отпущенные ему в XXI веке, он провел в статусе мэтра, чей авторитет неоспорим.

В январе 2023 года умерла Инна Михайловна Чурикова, и было совершенно непонятно, как Глеб Анатольевич перенесет эту утрату. Он и не перенес. Через несколько месяцев, в мае, накануне 89-летия, у него случился инсульт, приковавший его к кровати. И, если откровенно, мало кто надеялся, что он, в его возрасте, столкнувшись с таким огромным горем, встанет на ноги.

Глеб Панфилов скончался 26 августа. Об этом объявил директор театра «Ленком». О времени и месте прощания и похорон будет объявлено дополнительно.