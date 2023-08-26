Герой спецоперации «Z» рядовой Воротилкин заставил врага бежать с поля боя

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

СОРВАЛ АТАКУ ПРОТИВНИКА

Гвардии ефрейтор Олег ЕПАНЕШНИКОВ

Гвардии ефрейтор Олег Епанешников Фото: Минобороны РФ

«Гвардии ефрейтор Олег Епанешников, управляя беспилотным летательным аппаратом, выполнял боевую задачу по поиску вражеских целей, корректировке огня расчетов российской артиллерии, а также осуществлял контроль огневого поражения живой силы и техники украинских националистов. В ходе боевой работы, находясь на линии боевого соприкосновения, Олег Епанешников обнаружил охраняемый замаскированный полевой склад боеприпасов украинских боевиков. Оценив обстановку, Епанешников оперативно передал на командный пункт полученную информацию и координаты целей, продолжая вести наблюдение. На основе предоставленных данных, российской реактивной артиллерийской батареей был нанесен удар по указанным точкам. В ходе огневого поражения Олег осуществлял корректировку огня. В результате удара реактивных систем залпового огня был уничтожен склад боеприпасов, боевая бронированная машина, пикап и более десяти националистов. Благодаря своевременным и точным данным, полученным от гвардии ефрейтора Олега Епанешникова и прицельному огню артиллеристов, удалось сорвать планы противника по развертыванию сил на данном направлении».

ЗАСТАВИЛ БЕЖАТЬ ВРАГА С ПОЛЯ БОЯ

Рядовой Алексей Воротилкин

Рядовой Алексей Воротилкин Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в составе которого действовал рядовой Алексей Воротилкин, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в ходе боев с украинскими вооруженными формированиями. Противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные позиции и перешел в наступление. Получив приказ от командира своего подразделения, Воротилкин быстро и своевременно занял огневую позицию вблизи вероятного направления продвижения противника. Действуя в составе подразделения, в ходе отражения атаки превосходящих сил противника, рядовой Воротилкин нанес огневое поражения из ПТУР бронетехнике и живой силе врага. В результате профессиональных действий рядового Воротилкина противник потерял две бронированные машины и до 15 человек. Нанесенный рядовым Алексеем Воротилкиным урон не позволил украинским боевикам развить наступление и вынудил их бежать с поля боя».