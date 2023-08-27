Почему передачу «Кто хочет стать миллионером» стало почти невозможно смотреть

Сейчас в программе участвуют обычные люди, которым новая ведущая Юлианна Караулова никаких поблажек не дает

Будем откровенны: когда в «Миллионере» участвовали звезды, Дмитрий Дибров им подсказывал. Очень аккуратно, очень нежно, интонациями, неожиданными вопросами наталкивал на правильный ответ. И понятно, почему: глупо терять звезду на пятом вопросе, ее надо любыми способами дотащить хотя бы до девятого-десятого.

Сейчас в программе участвуют обычные люди, которым новая ведущая Юлианна Караулова никаких поблажек не дает (а зачем?) За редчайшими исключениями невозможно представить, чтобы этот эталон корректности всерьез кому-то помогал, - максимум так, чуть-чуть. И игра преобразилась.

Это правильно, наверное, что теперь участники - обычные люди. Во всем мире так, - чтобы у каждого телезрителя создалась иллюзия, что он может принять участие в игре и победить, как тот миллионер из трущоб. Но отныне для игроков дойти до 25 тысяч - уже большое достижение, и дошедшим Караулова отвешивает отдельный комплимент.

Вот игрок представляется: «Знакомые меня знают как человека очень эрудированного, сообразительного». Его спрашивают: «Кто автор книги, которую в метро читала Людмила в фильме «Москва слезам не верит?»

А. Эрнест Хемингуэй

B. Эрих Мария Ремарк

C. Жорж Сименон

D. Борис Пастернак

Положим, это не самый простой вопрос. Я-то помню эту сцену, но в фильме она скорее проходная. Игрок звонит маме, та отвечает «Пастернак». Игрок берет подсказку «50/50», остаются Ремарк и Пастернак. Он упорно говорит: «Пастернак». Он не помнит, что действие разворачивается в конце 50-х, и что Пастернака в то время травили. Простительно. В конце концов, может, он думает, что у Ирины Муравьевой в руках была изданная в 20-е книга стихов. Ответ принимается. И тут Юлианна Караулова говорит:

- Людмила читает в метро книжку, которая называется «Три товарища». Знаете, кто ее написал?

- Наверное, Пастернак?

Караулова спокойна, будто наелась фенибута.

- Нет, это Эрих Мария Ремарк.

И это еще ерунда. Другого игрока, аттестующего себя как приколиста, спрашивают: «Что в советском мультфильме измеряли в попугаях?»

А. Яркость

B. Длину

C. Громкость

D. Количество сбитых свиней

Игрок мнется. «У меня тотальная ненасмотренность советских мультиков. Как-то не срослось». Отвечает с помощью зала (к счастью, 90% знают, какой вариант правильный).

Дальше его спрашивают: «Какой злак фигурирует в названии романа Джерома Дэвида Сэлинджера?»

А. Пшеница

B. Овёс

C. Кукуруза

D. Рожь

Игрок берет 50/50. В зале посмеиваются.

- Не знаете такого романа?

- Правда, блин, я вообще… А где вот эти [вопросы], после которых смеются? «Как собачка гавкает», вот это вот? Должны быть вопросы умные, а должны быть веселые! Мы все разные! У меня все выветрилось из головы! Все, вообще!

Караулова внимательно на него смотрит.

- На меня учительница физики так же смотрела!

Остаются два варианте, «кукуруза» и «рожь».

- Помните ли вы какие-нибудь романы, в названии которых фигурирует кукуруза?

- Нет.

- А рожь?

- Нет.

Ткнув пальцем в небо, он угадывает «Над пропастью во ржи». Какое счастье, что он ничего не знал еще и про рассказ Стивена Кинга «Дети кукурузы».

Но и попугаи с Сэлинджером - далеко не предел. Еще одну участницу спрашивают, какое небесное тело расположено ближе всего к Земле.

А. Солнце

B. Луна

C. Меркурий

D. Венера

- Ой, у меня с астрономией как-то... (Пауза). Я не знаю!

Юлианна Караулова предполагает, что у участницы от волнения ступор, и все-таки решает помочь. Голосом детского психиатра говорит:

- Ну, давайте методом исключения. Какие объекты точно далеко от Земли?

- Планеты!

- А кто у нас тут планеты?

- Меркурий и Венера!

- Ну вот, исключаем их, осталось два варианта. Так что дальше от Земли, Солнце или Луна?

- Давайте 50/50. Я хочу сказать, что Солнце. Но высаживались вроде как на Луну… Хотя они на Солнце и не смогли бы высадиться, там же как бы горячо…

Караулова с легким, спокойным восхищением смотрит на женщину:

- Да, если бы на Солнце высаживались, было бы странно. Хотя и интересно. Так, может быть, уже что-нибудь ответим?

- Луна. Там пятна…

- На Солнце тоже пятна, - шепчет Караулова.

- Ну, я вообще к Солнцу ближе… Все, давайте 50/50…

Могу себе представить, как комментировал бы все это Александр Гордон, если бы ведущим передачи после Диброва стал он. Но Караулова невозмутима и ласкова. Типичная фраза игрока в новом варианте «Миллионера»:

- Гоген? По-моему, я его видел в Третьяковской галерее. Теперь буду знать, что его зовут Поль.

- Нет, вы знаете, в Третьяковской галерее висят картины русских художников.

Ни грамма яда в голосе. Она все-таки мадам фенибут.

Не так давно по интернету гуляла картинка из польского варианта «Кто хочет стать миллионером». Три скриншота, один за другим. На первом участнице задают вопрос (на польском, но все понятно): «Лев, которого убил Рамон Меркадер - это…»

А. Симба

B. Троцкий

C. Толстой

D. Муфаса

На втором скриншоте (50/50) остаются два варианта: Симба и Троцкий. На третьем она выбирает Симбу и с печальной улыбкой смотрит куда-то в сторону.

Не так давно по интернету гуляла картинка из польского варианта «Кто хочет стать миллионером»

Звезды в массе своей наверняка такие же. И все же благодаря Диброву, аккуратно окучивавшему знаменитостей, казалось, что у нас такого быть не может. Конечно же, может. Теперь и в России. Всего-то и надо было заменить ведущую и игроков.

P.S. Есть одна причина, по которой я не имел права писать эту заметку: я недавно с катастрофическим счетом проиграл на одной телевикторине, посвященной советскому кино. Она была не столько на знание, сколько на скорость нажимания кнопок. Но все равно, я умудрился глупейшим образом ответить на вопрос про один очень известный фильм. Наверное, я тогда авансом расплатился за этот высокомерный текст. А передача с моим участием в эфир еще не вышла; очень надеюсь, что до сентября Земля налетит на небесную ось, и она никогда не выйдет.