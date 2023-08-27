«Совсем скоро выступлю с заявлением»: Криптовалютчики пытаются вымогать у Павла Деревянко 45 миллионов рублей

Павел Деревянко, чего уж скрывать, находится сейчас на пике карьеры — после сериала «Домашний арест» волна всенародной славы окончательно накрыла артиста (в одном из регионов России ему даже всерьез побороться за кресло мэра города!). Он без остановки снимается в кино и сериалах («Дылды», «Беспринципные», «Сансара» и др.), сверхприбыльной рекламе оператора сотовой связи, а еще, наконец, проявил и гражданскую позицию, побывав на Донбассе.

Словом, сладкий пирожок для мошенников. Схема классическая, со времен «МММ» ничего не изменилось: вкладываешь больше — вынимаешь больше. Никаких тебе грабительских банковских процентов. Деньги сразу — и много! Кто ж откажется? Вот и Павел послушал знакомого, который напророчил мильены. И поначалу (как это обычно бывает с новичками в мутных заманушных схемах) все шло неплохо. Вложив определенную сумму денег в модную нынче криптовалюту по рекомендации, Деревянко сумел выручить более 1 миллиона рублей. Вошел в раж.

После этого актеру порекомендовали еще одного «специалиста по криповалюте», который предложил увеличить ставки. И получить...84% годовых (на такую наглость даже Мавроди не решался). И в этот момент, судя по всему, отсутствие грамотного подсказа от близких подвело Павла — он крупно влетел. Как пишут телеграм-каналы, сумма потерянных денег может составлять порядка 45 миллонов рублей. Именно на такие сумасшедшие деньги выкатил иск к Деревянко тот самый «криптобизнесмен», гуру легких и быстрых денег. Но и это еще не все. Как это часто бывает с телеграм-каналами, информация оказалось недостоверной. От Павла требуют больше!

— Интересная история, — подтвердил артист денежный спор. — Там требуют гораздо больше. Совсем скоро я выступлю с официальным заявлением, вот и расскажу всей стране, как это было.

Интересно, что три года назад в одном из интервью популярнейший артист уже признавался, что «влетел» на кругленькую сумму, когда пытался заработать на криптоферме (комплекс вычислительной техники, который добывает криптовалютные единицы). Тогда Деревянко вспомнил, что вложился в покупку «машинок» для майнинга, потратив более 5 миллионов рублей на оборудование. Но бизнес прогорел. В итоге Павел был вынужден продать оборудование в рассрочку другому предпринимателю, но денег на момент интервью, по его словам, он так и не увидел.

В 2021 году Никита Михалков раскрыл гонорары некоторых известных русских артистов. По версии режиссера, за рабочую смену Павел Деревянко, который снимался у Никиты Сергеевича во второй части «Утомленных солнцем», получает порядка 300 тысяч рублей. После актер эту информацию не опроверг, уточнив, что съемочный день может стоить больше 300 тысяч рублей, но меньше 500 тысяч рублей.