Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России нанесло минувшей ночью удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отметим, что по данным разведки на этот военный аэродром шли регулярные поставки комплектующих для беспилотников и снарядов НАТО.

Генерал- лейтенант также рассказал о потерях ВСУ на других участках боевого соприкосновения: на Купянском направлении в огне тяжелых огнеметных систем сгорели до 120 егерей ВСУ, на Запорожском у Работино и Успеновки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, на Донецком до 240, на Краснолиманском более 80, на Южно-Донецком до 130, на Херсонском до 15.

Кроме 785 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за сутки пять артиллерийских систем М777 (США), немецкую самоходку «Panzerhaubitze 2000», польскую «Krab», танк, семь бронемашин, десятки единиц другой военной техники советского образца.

За это время армейской авиацией был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, ракетными войсками в Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37 и склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 144 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины над Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников ВСУ.

Отметим, минувшие сутки киевский режим продолжал с помощью беспилотников терроризировать мирных граждан российских населенных пунктов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

466 - самолетов.

247 - вертолетов.

6152 - беспилотных летательных аппарата.

433 - зенитных ракетных комплекса.

11527 - танков и других боевых бронированных машин.

1145 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6079 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12463 - единицы специальной военной автомобильной техники.