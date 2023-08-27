Егор Крид проговорился о напряженной обстановке на съемках "Голос. Дети": "Атмосфера накаляется"

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

Первый канал доснял и готовит к выпуску премьеру десятого, юбилейного, сезона шоу «Голос.Дети», которое пройдет в уникальном формате all star. Теперь проект называется «Голос. Уже не дети», и идти он будет по особенным правилам. Во-первых, впервые в детском проекте будет четверо судей вместо трех. Во-вторых, впервые на сцене сойдутся в очной схватке чемпионы прошлых лет (Алиса Кожикина, Даниил Плужников, Елизавета Качурак, Аделия Загребина и другие). В-третьих, зрители увидят всего шесть выпусков особенного формата шоу.

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

А еще — и это тоже новшество — создатели проекта собрали за красными креслами непривычную аудитории конфигурацию состава наставников. Ранее Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид за талантливых детей в «Голосе» ни разу друг с другом не боролись. Теперь будут. И единственный рэпер среди вокальных тренеров поделился нюансами атмосферы съемок. Там не все так гладко, как кажется на совместном фото.

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

— Состав наставников и правда непривычный, — признается Егор Крид. — Пока притираемся друг к другу. Стараюсь, как могу, разбавлять атмосферу, которая иногда накаляется. Не хватает порой колкого юмора Василия Михайловича (Басты — работавшего с Кридом в предыдущих версиях шоу). Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом.

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

Вести проект будет Яна Чурикова — без помощницы Агаты Муцениеце, с которой обычно работал Дмитрий Нагиев.

«Голос. Уже не дети», Первый, 1 сентября, 21.45