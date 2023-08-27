Найдена древнейшая дорога в России: по ней проходил путь "из варяг в греки"

Древняя «Гнёздовская дорога». Фото предоставлено Смоленско-Гнездовской объединений экспедицией.

Археологи нашли древнейшую дорогу России! Во всяком случае, из тех, что используются до сих пор и без перерывов. Ей 1100 лет. Открытие сделали ученые Смоленско-Гнёздовской экспедиции Государственного исторического музея, МГУ им. М.В. Ломоносова и музея-заповедника «Гнёздово» под Смоленском.

- Древняя «Гнёздовская дорога» представляет собой впервые зафиксированный археологически сухопутный участок торгового пути «из варяг в греки» и, по всей видимости, в IX-XI веках предназначалась для «волока» речных судов, - так описывают археологи свою историческую, в прямом и переносном смысле слова, находку. Сделать ее помог передовой для археологии метод - воздушное лазерное сканирование.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ КУРГАНОВ

...Сейчас тысячелетняя дорога выглядит как обычная просёлочная грунтовка в лесу. Широкая, хорошо утоптанная. Я гуляла по ней среди сосен, забиралась на курганы, фантазировала, как могли бы выглядеть лежащие в этих курганах люди. Кто они - славяне, викинги, купцы, воины? Я ещё не знала, что это самая древняя дорога страны. Да что я - и сами учёные об этом не подозревали!

Фото предоставлено Смоленско-Гнездовской объединений экспедицией.

Гнездово - один из ценнейших археологических памятников России. Расположен в пригороде Смоленска, рядом с автотрассой и железной дорогой. Увы, часть курганов разрушена или снесена, но это отдельная грустная история.

- В IX-XI веках, в период формирования древнерусского государства и «эпохи викингов» в Северной Европе, Гнёздовское поселение было одним из крупнейших в Восточной Европе с населением до 1000 человек. И представляло собой ключевой пункт торгового пути «из варяг в греки». Речные суда, шедшие из Скандинавии в Византию и обратно, переполненные товарами и добычей, перемещались из речной системы Западной Двины в речные артерии бассейна Днепра, - рассказывает руководитель Смоленской экспедиции Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Вероника Мурашева.

Фото: Юлия СМИРНОВА

В Гнёздово сохранился огромный курганный могильник, несколько тысяч насыпей. Историки считают его крупнейшим подобным комплексом «эпохи викингов» во всей Европе. В IX-XI век на берегах Днепра было до 5 тысяч захоронений! Хоронили древних гнездовцев по-разному. Кого-то сжигали на погребальном костре. Кто-то лежит вместе со своим боевым конем или мечом. Был даже обряд погребения в ладье.

ЛАЗЕР ПРОНИКАЕТ ВГЛУБЬ ВЕКОВ

Недавно археологи решили проникнуть вглубь веков с помощью лазера. Воздушным лазерным сканированием с 2018 года занимается руководитель отряда музея-заповедника «Гнёздово», кандидат исторических наук Василий Новиков. Современная технология называется LiDAR (Light Detection and Ranging), и ее оценили археологи всего мира. В Мексике, например, этим летом благодаря лидарам обнаружили затерянный город цивилизации Майя, а в Англии - целую сеть древнеримских дорог. В Гнёздово же увидели неизвестные до сих пор курганы. И по-новому взглянули на просёлочную дорогу.

– На протяжении многих лет считалось, что грунтовая дорога, которая проходит через Лесную курганную группу и используется жителями современного Гнёздова, была проложена прямо через курганы, и значительная часть насыпей была уничтожена, – объясняет руководитель полевых работ, кандидат исторических наук Иван Савченко.

Фото: Юлия СМИРНОВА

Однако с помощью LiDAR-съемки выяснилось, что это не так: следов захоронений не видно, нет перепадов высот - это характерный признак раскопанных курганов. Все наоборот, поняли ученые! Никто не прокладывал дорогу поверх курганов. Людей хоронили вдоль дороги - насыпи образуют две прямые линии.

Чтобы проверить версию, провели раскопки. Результат тот же. Между двумя рядами курганов - пустая полоса шириной не менее 4 метров. Вполне приличная дорога даже по нынешним временам! «Такое расстояние между курганами подтверждает гипотезу, что ось современной дороги никогда не застраивалась и в древности образовывала широкую просеку, которая могла использоваться в качестве полноценного пути сообщения, пригодного, в том числе, для больших процессий», - делают вывод исследователи.

Фото: Юлия СМИРНОВА

АЛЛЕЯ ВОЖДЕЙ

Интересно ещё и вот что: именно вдоль дороги расположены курганы с самыми богатыми погребениями. В них лежит элита средневекового Гнёздова.

– Мы условно назвали эту дорогу «Аллеей Вождей», - говорит руководитель отряда Смоленской экспедиции ГИМ в Лесной группе, кандидат исторических наук Сергей Каинов.

Кстати, в одном из этих курганов, Л-13, в 1949 году была найдена древнейшая на территории Древней Руси надпись на кириллице. На глиняной амфоре, сделанной в Причерноморье, написано одно-единственное слово. Смысл его до сих пор остаётся загадкой. То ли гороушна (то есть горчица), то ли гороухща (перец-горошек, ценная по тем временам специя), то ли имя владельца глиняного горшка - Горун, Горунша.

В общем, все сходится! Все дороги ведут …нет, не в Рим в нашем случае, а к Гнездовской дороге. И, возможно, она длиннее и важнее, чем известно учёным на данный момент. Сейчас LIDAR-съёмка позволяет проследить участок длиной 450 метров. Он ориентирован с юго-запада на северо-восток. И смотрит - ещё одно совпадение! - на другое древнее городище X-XI веков. Новосёлки, в 5 км от Гнёздова.

На той же оси есть ещё два участка проселочной дороги с северо-восточной ориентацией - 1100 и 800 метров. Скорее всего, и они относятся к древней дороге. Новосёлки могли выполнять функцию форпоста, базы военного отряда, прикрывавшего богатое Гнёздово, предполагают историки. Как раз с этого направления через речку Дубровенка к Гнёздову подходил путь «из варяг в греки» (один из его маршрутов), соединявший Западную Двину и Днепр. Возможно, это отрезок преодолевали волоком - лодки перетаскивали суше.

В общем, скромная на первый взгляд грунтовка на самом деле - один из величайших торговых путей в истории!

Фото: Юлия СМИРНОВА

КСТАТИ

Китайская парча, арабские надписи и скандинавские артефакты

Чего только не находили археологи в Гнёздове! Красный халат из китайской парчи, расшитый драконами. Арабские и византийские монеты. Множество мечей, в том числе каролингские - такими бились и древнерусские дружинники, и скандинавские воины. Перстень с сердоликом и надписями на арабском языке. Скандинавские артефакты - молоточки Тора, например.

Все это изобилие и разнообразие ещё раз подтверждает: на Днепре, был крупный центр международной торговли. Жили в Гнездове и ювелиры, и кузнецы, и гончары. А скандинавов, кстати, на Смоленщине тысячу лет назад обосновалось много - до четверти населения Гнёздова в составляли выходцы из нынешней Швеции и с Аландских островов! Остальные жители - славяне, возможно, ещё представители балтийских и финно-угорских народов.