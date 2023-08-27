Юра Борисов сыграет Александра Пушкина, в котором «темное и страшное» борется с «просвещенным»

Фото: ЦПШ

— Меня огорчает, что персонажи, которых я буду играть в будущем, будут лысеть (если на них не будет парика), — признавался стремительно теряющий волосяной покров на голове Юра Борисов в интервью два года назад. — Это как-то не многогранно. Наверно, надо найти человека, который сможет делать крутые парики.

Видимо, такой мастер нашелся, потому что Юра в красивейшем парке-заповеднике Павловска снимается в новой картине про Александра Сергеевича Пушкина, где играет, конечно, главную роль.

Фото: кадр презентации

Очередной фильм про «наше все» называется замысловато — «Пророк. История Александра Пушкина». И позиционируется он как мюзикл (!). Что? Да! Юра играет молодого поэта в фильме, отправной точкой к созданию которого послужил голливудский оскароносный проект «Ла-Ла Лэнд». Снимает кино Феликс Умаров.

Фото: ЦПШ

Борисов будет играть Пушкина на пару с юным перспективным артистом Каем Гетцом — парень появился в сериалах «Монастырь», «Пищеблок», «Зона комфорта», а еще играет маленького Игоря Грома в комикс-боевике "Майор Гром: Трудное детство".

— Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта. Одна из задач нашей картины — показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас, — интригует режиссер. — При этом к «солнцу русской поэзии» мы, конечно, относимся с подобающим почтением и любовью. Реализовать нашу идею мы решили в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами. Мы приложим все усилия, чтобы создать удивительную и незабываемую картину.

Также в новом музыкальном проекте появятся Паулина Андреева в образе хозяйки литературного салона, княгини Авдотьи Голицыной, Кирилл Ковбас («Хандра»), играющий Ивана Пущина, а еще Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (поэт Василий Жуковский), Евгений Шварц (Николай II), Сергей Гилев (начальник царской жандармерии Александр Бенкендорф).

Фото: ЦПШ

Снимают «Пророка» в живописнейших местах Ленинградской области — в Павловском парке, дворцовых конюшнях Петергофа, в усадьбе Знаменка, Юсуповском дворце, Госархиве ВМФ, дворе Государственной академической капеллы, мемориальном музее-квартире Пушкина на Мойке и в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: кадр презентации

Основной съемочный блок продлится до декабря, а завершится период съемок в феврале. Премьера мюзикла запланирована на День всех влюбленных — 14 февраля 2025 года.