Герой спецоперации «Z» старший сержант Бураченков сорвал высадку вражеского десанта на остров

Старший сержант Анатолий Бураченков и сержант Александр Астанин Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истина - благосклонна одному достоинству», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал: «Предположения и предрассудки все расстраивают».

ЗАСТАВИЛ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ ОТСТУПИТЬ

Сержант Александр Астанин

«Перед экипажем тяжелой огнеметной системы сержанта Александра Астанина была поставлена задача – не допустить прорыва обороны противником. Враг, стремясь восстановить контроль над поселком, предпринял попытку прорыва обороны и атаковал позиции подразделения, в составе которого действовал сержант Астанин, используя при этом боевые бронированные машины. Расчет Астанина одним из первых вступил в бой с украинскими боевиками. Умело маневрируя на поле боя, сержант Александр Астанин нанес точное огневое поражение по выдвинувшимся колоннам бронетехники и живой силе противника. В результате умелых действий экипажа передовые отряды противника были уничтожены. Потеряв значительное количество бойцов, украинские боевики были вынуждены отступить».

СОРВАЛ ВЫСАДКУ ВРАЖЕСКОГО ДЕСАНТА НА ОСТРОВ

Старший сержант Анатолий Бураченков

«В зоне проведения специальной военной операции на одном из направлений, артиллерийскому расчету под командованием старшего сержанта Анатолия Бураченкова поступила задача на уничтожение вражеского миномёта, поддерживающего высадку украинского десанта с катеров на один из островов. Оперативно рассчитав установки по цели, Анатолий передал целеуказание наводчику, после чего расчет самоходной артиллерийской установки приступил к поражению позиций минометов противника. Украинские боевики, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию расчета Бураченкова. Несмотря на угрозу жизни, находясь под огневым воздействием со стороны боевиков, старший сержант продолжил выполнять задачу и вести огонь по огневой позиции противника. Благодаря грамотным действиям расчета Бураченкова противник потерял 2 минометных расчета и до 10 человек живой силы, в результате, оказавшись без артиллерийской поддержки, десант противника не смог высадиться на остров и так же был уничтожен. Командир самоходной артиллерийской установки старший сержант Анатолий Бураченков оперативно вывел орудие из зоны поражения вражеской артиллерии на новые огневые позиции и продолжил выполнять задачи вместе со своим расчетом, при этом не допустив потерь среди личного состава».