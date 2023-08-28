Эдуард Бояков: Современная культура - это культура аборта. Тут нам нужна революция

Не бывает культуры без цензуры, уверен Эдуард Бояков. Но цензура это не репрессии, а понимание того, что нужно на самом деле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НУЖНА КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

- В прошлом году здесь, в студии «КП», передо мной сидел Захар Прилепин (дай бог ему здоровья) и паниковал: мол, большинство творческой интеллигенции в России не поддерживает СВО. Что скажете?

- Я тоже готов - наша культура действительно в колониальном статусе. Нужна консервативная революция.

- Что?! Опять?!

- Не в виде кровавых репрессий. Есть много примеров. Например, в начале 90-х при защите «Белого дома» погибли люди, но их количество несравнимо с погибающими в автомобильных авариях. И при этом в 90-х мы пережили полноценную революцию - смену кода, ориентиров, идеологии. Того, что называли социально-экономической формацией.

- Когда вы возглавили МХАТ, было ожидание, что появился театр «консервативной идеи», но вы пожаловались - сверху ставят палки в колеса.

- Совершенно верно. Сопротивление было огромное.

- Сверху?! Но почему?

- Любая революция - конфликт. Вы хотите перестроить дизайн в своей пекарне, забрать детей из садика, где их учат однополой любви... Вся жизнь состоит из столкновений.

МЫ ЖИВЕМ ПО ЗАПАДНЫМ СЦЕНАРИЯМ

- Вот сейчас переписали учебник истории. Зачем? Не идем ли мы по граблям СССР?

- Нет. Вы думаете, что учебники возможны без идеологии? Вы думаете, что во французском нет идеологии, американском, китайском?!

- Но это как сказать «вы представьте себе суп без соли». Трудно представить. Но пересоленный - хуже.

- Правильно. Только здесь надо не про соль говорить, а про деготь, который может испортить мед. Об искренней идеологии. Нужно понимать Россию. А от этого мы очень далеки... А новые учебники хорошие. Автор одного из них, Спицын, православно-консервативно-монархически ориентированный человек…

Наша история сейчас ближе к XVII веку. Я имею в виду раскол церкви, начало серьезных реформ Алексея Михайловича, старообрядчество, рождение Петра Первого и запуск вот этих тенденций европеизации и подчинения России. Смотрите, после Петра каждый следующий правитель продолжал процесс европеизации. После Петра у русских царей не было ни одной русской жены. И до сих пор мы живем по западным сценариям.

- В XVII веке, кстати, Петр привез парики, табак и другие европейские новшества…

- И мы получили Киркорова, Шнура и Аллу Пугачеву! И эта катастрофа имеет - я вам как специалист говорю - прямое отношение к XVII веку. Это те же парики, это те же перья.

- А в какое время вы нас зовете?

- До Петра власть и народ жили в согласии. Несмотря на нравы и жесткость тех времен.

- А как же крепостное право?

- Перестаньте, Владимир! Что вы говорите?! Ни о каком крепостном праве в Московском царстве XVI - XVII веков не было речи! (На самом деле крепостное право на Руси тогда уже было. - Ред.) Было уважение к человеку труда, согласие с властью… Со времен Андрея Боголюбского, Александра Невского до Ивана Грозного царь служил народу.

- Это Иван Грозный служил народу?

- Служил! Его имя Иван Великий. Грозным или Terrible (ужасным) его назвали английские историки, потому что он был антизападник.

Кстати, Грозный был автором сотен духовных сочинений - писал литургическую музыку, писал стихи, молился и постился 200 дней в году.

Наша история - делегирование народом власти и полномочий государю. Тогда русские в порядке!

РУССКИЙ НАРОД ЛЮБИТ ПОБЕЖДАТЬ, А НЕ ПОТРЕБЛЯТЬ

- В вашу Школу Нового театра приходит молодежь. Как у них устроены мозги?

- Они были либеральными, западными. У Запада мягкая сила невероятная - маркетинг, потребление, западный рынок, финансовая система. Она пронизывает все нутро, за исключением души.

Мы уже третий год набираем студентов с 14 лет. И здесь я вижу надежду. Они трезвее 18 - 20-летних, чище. Их можно воспитывать в любви к русской культуре, к слову. Они воспринимают это естественнее. 18-летние уже инфицированы рекламой дурацких товаров, которые не нужны.

- Какой вред наносит реклама?

- Она насаждает идеологию потребления и человеческого удовольствия.

- Этой культуре сто тысяч лет. Человек всегда хочет сытно есть, спокойно жить, сладко спать.

- Не для сытности, не для спокойствия современная культура. Человека обманывают, он вступает на тропу зависимости от удовольствий. А русская культура - культура аскетики, терпения, победы над тяжелыми условиями, в которых мы возникли как народ. Раньше в средней русской семье было 7 детей. А современная культура - это культура аборта.

- Вы уверены, что современный русский народ хочет жить в аскезе? Даже если вы его туда загоните, он все равно будет стоять в очередях за дефицитом и ворчать на кухнях!

- В СССР на кухнях ворчали, потому что культура потребления уже началась. И мы все понимали - советские чиновники живут в богатстве. Они вруны, преступники, воры, они обманывали народ, а себе делали теплые унитазы.

«КУЛЬТУРКА» ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРУШЕНА»

- Писателю Глуховскому дали 8 лет тюрьмы заочно (он является иностранным агентом). Вы одобряете?

- Глуховский - какой-то с ума сбрендивший истерик. За что ему дали, понятия не имею. В моем мире его нет...

- А есть в вашем мире проблема, что многие уезжают из страны?

- Кто не хочет быть со страной и с народом, пусть бегут. Проблема, что на их место приходит серость и пустота. И это катастрофа. Виновато отсутствие долгосрочной культурной государственной политики…

- Вы организовали фестиваль «Традиция». Видимо, это одна из попыток заменить «серость и пустоту»?

- Это островок свободы. Там выступают выдающиеся музыканты - семья Лундстрем, хор Сретенского монастыря… Или Андрей Котов - крупнейший исследователь, специалист по русской корневой культуре. Он как никто знает не просто русское народное пение, а русский музыкальный ключ, который мы теряем. Мы сначала лишаем себя русской культуры, потом возводим на пьедестал певцов типа Моргенштерна (признан иноагентом. - Ред.)... Вся эта «культурка» должна быть разрушена.

Я считаю, если кто-то из деятелей искусства не поддерживает политику государства, значит, он не имеет права получать государственную дотацию…

Вы смотрите на меня так хитро, как будто думаете: «Бояков оправдывает цензуру». Не бывает государственной культурной политики без ограничений. Сегодня политика Запада - разрушение традиционной семьи. Это поддерживается очень серьезными деньгами. Назначаются министрами лесбиянки, генералы на съезде американской армии женятся друг на друге и плачут от счастья. Это все готовилось с начала ХХ века.

- Вы сказали, что ненавидите СССР, но именно от цензуры многие советские режиссеры просто стонали.

- Повторяю, цензура неизбежна. Я дружил с руководителями западных институций, был в американских Рокфеллер-центрах и знаю, как это работает. Это репрессивный механизм, который не снился ни «совку», ни сегодняшней России. Россия, если говорить про творчество, самая свободная страна в мире.