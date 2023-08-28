Шаурму призовут к порядку: в Госдуме призвали разработать стандарт популярного фастфуда

Для народного фастфуда предлагают ввести знак качества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С таким предложением после серии отравлений выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

- Некоторые спрашивают: зачем вообще депутату Госдумы заниматься шаурмой и обращаться в Роспотребнадзор? Это не мелочи, - объясняет свою позицию депутат. - За последний год спрос на шаурму вырос в два раза на фоне подорожания пиццы и роллов. Шаурма остается самым народным фастфудом. Ее едят и шахтеры, и депутаты Госдумы. Но по стране катится волна отравлений.

Депутат напомнил, что в Братске шаурмой отравились 35 человек, во Владимире - 107, в Москве в «Бистро-24» - 35. При этом у 16 пострадавших в столице обнаружили сальмонеллез. Удивительно, но эта точка продолжала какое-то время работать даже после многочисленных жалоб.

- Мясо было сухое и невкусное. На следующий день все четверо, кто ел эту шаурму, слегли с температурой 39 - 40, - рассказывал в интернете ранее один из клиентов «Бистро-24».

Сейчас кафе уже опечатали, как сообщается, специалисты забраковали там 598 килограммов мяса, сопроводительных документов на продукцию не было.

Вопрос-ребром Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Я предлагаю не трясти предпринимателей, а, наоборот, помочь им, - делится депутат. - Сделать специальный знак качества. Кто готовит из свежих продуктов по всем стандартам - получит плюс в карму. И новых покупателей. А люди сохранят здоровье.

Сам Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что на сайте ведомства «Здоровое питание» уже есть рецепт «ЗОЖ-шаурмы»: куриный окорочок, огурец, помидор, перец болгарский, укроп, лаваш, сметана, соль и приправа «четыре перца».