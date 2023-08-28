Последние новости о ситуации вокруг Украины на 28 августа 2023 года: Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России, Боррель подвел итоги санкций

Зеленский сказал, что не отправит украинские войска завоевывать Россию. Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПОЙДЕТ ВГЛУБЬ РОССИИ

Президент Украины Зеленский сделал в это воскресенье ряд громких и ошеломительных заявлений. Так, например, он объявил, что не считает нужным посылать украинскую армию вглубь России.

- Мы готовы воевать долго, если не будем терять людей. Минимизируя жертвы, как, например, Израиль. В то же время, на территорию России конфликт не должен перейти, поскольку это большой риск, что мы останемся одни, - напыщенно объявил он, продолжая превращать в фарш подготовленные резервы в провалившемся наступлении. И даже дал понять, что после выхода ВСУ на границу с Крымом может начать переговорный процесс с Москвой. - Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова.

Кроме того, он рассказал, что предложит Раде прировнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения, успокоив, что это не будет ни сопровождаться расстрелами, ни "Сталинскими репрессиями". "Нелох", как он когда-то себя назвал, вряд ли отдает себе отчет, что такое действие лишь породит в Незалежной новую волну гигантской коррупции, поскольку возбуждение уголовного дела по статье о госизмене не предусматривает никакой меры пресечения, кроме содержания в СИЗО под стражей без права внесения залога. И силовики наверняка воспользуются этой дубинкой, чтобы обогатиться на коррупционерах ставя их перед дилеммой: возбуждать или нет. Нет, без расстрела на месте с конфискацией это все равно не заработает.

Что же касается конфликта на территории России, это даже пожелание не теляти, а вашему поросяти нашего волка поймати. Аккуратнее надо с расширяющими сознание веществами манипулировать.

БАЙДЕН ПОЛУЧАЛ ВЗЯТКИ С НИЩЕЙ УКРАИНЫ

По свидетельству бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина, который дал интервью Fox News, Джозеф и Хантер Байден получали взятки из Украины в бытность нынешнего президента США вице-президентом при президенте Обаме. Байдену припомнили, как он публично хвастался, что выставил Порошенко ультиматум, грозя перекрыть финансовую помощь из Вашингтона, и "сукин сын" Шокин был уволен в течение 6 часов.

- Я не хочу иметь дело с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение заключается в том, что да, это было именно так. Их подкупали. И тот факт, что Джо Байден отдал 1 миллиард долларов США в обмен на мое увольнение – разве это не случай коррупции? - заявил Шокин. Свидетельства экс-прокурора подтвердил и сам телеканал.

- Бывший деловой партнер Хантера Девон Арчер, который также входил в совет директоров Burisma, на закрытом слушании в Комитете по надзору Палаты представителей в июле показал, что на фоне давления со стороны офиса Шокина и других организаций, расследующих Burisma, руководители компании обратились к Хантеру за помощью. Арчер сказал, что Хантер "позвонил в Вашингтон", чтобы помочь уволить Шокина", - говорится в статье. "Он сказал, что сообщил украинским чиновникам, что США задержат до 1 миллиарда долларов помощи, предназначенной для их страны, если Шокин останется на своем посту, - сообщил Fox News. Шокин также сообщил, что его дважды пытались после этого отравить, а один раз он даже перенес клиническую смерть.

Но этот скандал, судя по всему, только начало новой постановки "Вашингтонского балета".

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНОМ НА СЕНТЯБРЬ

Президент Украины Зеленский рассказал о планах своей активности на сентябрь. Понапланировал столько, что если даже половину обещанного не выполнит, никто не заметит:

- "Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений".

- "Гарантии безопасности для Украины. Уже скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности".

- "Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу".

- "Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам".

- "Украину услышит Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", - пообещал Зеленский в своем Телеграмм-канале.

Что касается совещаний, то их можно и по десятку в день проводить, а вот вывезти жену Олену в Нью-Йорк на шоппинг за казенный счет надо. Иначе не простит, и можно и спать отправиться на коврик у двери.

ГОРДЫЙ, НО ТУПОВАТЫЙ БОРРЕЛЬ ПОДВЕЛ ИТОГИ САНКЦИЙ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подвел итоги санкциям против России и опубликовал цифры статистики.

По его данным, за прошлый год произошло "беспрецедентное разъединение связей" между Евросоюзом и РФ. Импорт из России в Европу в 2022-м году снизился на 58% (на 60% - импорт, не связанный с энергетикой). В 2023-м этот процесс, как он считает, ускорился.

- Падение импорта неэнергетических товаров превысило 75% за первый квартал 2023 года, а для энергетических товаров падение еще больше - минус 80%, - заявил Верховный еврокомиссар по внешней политике ЕС.

Похожие процессы произошли и в обратном направлении. Из Европы, по данным Борреля, экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий в Россию упал на 78% в 2022 году - по сравнению с 2019-2021 годами. А общий экспорт из ЕС в РФ упал на 52%.

Найдите человека, который бы смог ему на пальцах (иначе он рискует не осилить в интеллектуальном плане), что практически все, что Европа нам отказалась поставлять, пришло в Россию от других поставщиков. А вот в "цветущем саду" Европы, как выразился Боррель, что-то уже не только прогнило, но и протухло.

ТАКТИКА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Китайский военный эксперт Го Сюань рассказал, что Украина в своем наступлении использует тактику Первой Мировой войны.

- Эта тактика требует очень и очень большой численности войск: атакующие обычно в три-шесть раз превосходят численность обороняющихся, - заявил он и резюмировал. - Однако из десятка подобных сражений во время Первой мировой победоносными оказались два, а цена, заплаченная за это, была очень высока.

Это он еще про тактику козаков Запорожской сечи не знает.

ИЗ США ПРИЛЕТЕЛО ГЕНЕРАЛУ СЫРСКОМУ

New York Times пишет, что глава Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска. Газета также сообщила, что недавние заявления Сырского о переброске российских подкреплений в этот район "не имеют независимых подтверждений".

- По мнению Пентагона, Киеву следовало сосредоточить на одном участке линии фронта чрезмерное количество сил для попытки прорыва. Вместо этого украинское командование попыталось разделить войска и огневую мощь так, чтобы оно считалось как можно более справедливым и равным между востоком и югом, - указывает издание причину недовольства Сырским в Пентагоне.

Однако, стоит заметить, что было бы справедливее для американцев высказывать свое недовольство не Сырским, а Зеленским, поскольку Сырский лишь выполнял указания своего президента.

Впрочем, всем понятно, что до тех пор, пока он нужен Вашингтону, Зеленский, если и не священная корова, то где-то близок к этому статусу.

РУМЫНИЯ ПОСТАРАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ УКАЗАНИЯ США

Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента Джеймс О'Брайен поделился с журналистами, что США считают реальным через несколько месяцев восстановить зерновой экспорт Украины до довоенного уровня.

- Думаю, мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды и сухопутные пути Украины. И мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне средних довоенных показателей, - заявил он агентству Reuters.

И уже есть, по крайней мере, один потенциальный вариант реализовать директиву Вашингтона. Как сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, его страна намерена удвоить транзит украинского зерна. Для достижения этой цели планируется увеличить размеры грузовых барж вдвое, разрешить судам с зерном совершать ночные рейсы. Бухарест также откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит свою железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов.

Один вопрос – откуда для всего этого взять деньги. У Евросоюза их нет, про Киев промолчим, остается опять доить Вашингтон. Но тот в ответ заберет у румын не только молоко, но и саму их корову, причем, вместе с рогами.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с Владимиром Путиным

- Украинский боксер Александр Усик победил нокаутом британца Даниеля Дюбуа. Примечательно, что в начале боя Дюбуа нанес Усику удар якобы ниже пояса, хотя на всех повторах видно, удар пришелся совсем не в пах. Конечно, при условии, что первичные половые признаки не расположены на его теле выше пояса. Дюбуа подал протест.

- Как заявили в Минобороны Ирана, несколько европейских стран сделали запросы военному ведомству республики по вопросам приобретения иранских БПЛА. Работает "русская реклама"!

- Командование "Центр" ВВС Украины сожгло пианино в память о трёх лётчиках, погибших при крушении двух учебно-боевых самолётов L-39. Говорят, что это традиция американских и британских пилотов, появившаяся во время Второй Мировой войны, но в данном случае больше похоже на акцию протеста против одного эстрадного номера президента Зеленского. Но пианино-то в чем виновато?