Гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс: «Бойцы были очень рады. Это главное» Фото: Личный архив героя публикации

Почти неделю назад общественность взбудоражило видео с музыкантами группы «Звери» — гитаристом Германом Осиповым и солистом Ромой Зверем — на снятом проектом WarGonzo ролике видно, как артисты прибыли в расположение бойцов ОБТФ «КАСКАД» и выступили перед ними, принимая заявки прямо по ходу импровизированного выездного концерта.

Фото: скриншот

Некоторые оказались воодушевлены таким поворотом событий («Зверь — наш!»), некоторые удивились, иные начали рисовать мемы про «возвращение блудного сына», ведь еще на старте СВО в официальных соцсетях группы «Звери» появилось обращение к слушателям с перефразированной цитатой Льва Толстого (из антивоенного манифеста «Одумайтесь!»), касающейся любых боевых действий. Как стало известно «КП», Рома не осуждал СВО, однако внутри группы существовала некая полемика по поводу того, как разрешить конфликт России с режимом Зеленского на Украине — отсюда появился эмоциональный пацифистский пост в прошлом году. В связи с чем мы решили поговорить с гитаристом коллектива (на кадрах с донбасского выступления он находится по правую руку от Зверя) Германом Осиповым — сын прекрасного запорожского культуролога, писателя и музыканта Гарика Осипова (Граф Хортица) снимался с Романом в картине «Лето», получал за нее приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек, а в Донбасс с гуманитарной помощью и выступлениями стал приезжать с 2015 года.

Фото: СОЦСЕТИ

— Герман, как ни странно, ваша поездка в Донбасс вызвала сильный резонанс в обществе. Люди обсуждают и ликуют: «Звери» наши! Ожидали такого всплеска? Как вообще принималось решение о поездке внутри группы? Знаю, что на решение Ромы повлияли и вы.

— Идея поехать на Донбасс появилась давно, поскольку Рома в конце 80-х - начале 90-х годов жил в Мариуполе, и у него на Донбассе живут родственники. Информацию о происходящем он получал от них напрямую, из первых рук, и эта информация не оставляла его равнодушным.

— Но ведь и вы там не впервые.

— Лично я впервые ездил на Донбасс весной 2015 года с гуманитарной помощью. У меня с самого начала не было сомнений по поводу происходящего, первая же поездка утвердила в моей позиции. С апреля 2022 года регулярно бываю там.

— Гуманитарная помощь?

— В качестве аккомпаниатора Юлии Чичериной или в составе проекта WarGonzo. С Юлей мы выступаем в расположениях [воинских подразделений], на передовой, в госпиталях. Вместе с Семеном Пеговым выступаем с поэтически-музыкальными программами перед бойцами; также я пишу музыку для некоторых его репортажей, помогаю проекту по мере сил. Какое-то время назад я познакомил Рому [Зверя] с Семеном, и мы начали продумывать и готовить нашу поездку. Договорились и поехали.

— Как прошла поездка? Как вас встретили? Некоторые думают, что на переднем крае все сурово, брутально, строго, жестко.

— Мы выступали для бойцов из ОБТФ «КАСКАД». Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное. В прямом смысле слова делились с нами своими мыслями и надеждами. Такая откровенность очень трогает.

Фото: Личный архив героя публикации

— Очевидцы говорят, что Рома был как будто ошарашен тем, что увидел. Некоторые списывают это состояние на утомительную дорогу, но вам-то, музыкантам, не привыкать к гастролям. Как считаете, его «прибило» увиденное? Что он говорил в ходе и после поездки?

— Рома, конечно...был ошарашен. Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. И, главное, все правильно оценить. Потом [после концерта] посетили город юности Ромы — Мариуполь. Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобожденном и восстанавливаемом городе.

Рома Зверь у дверей своей школы в Мариуполе Фото: Личный архив героя публикации

— Как относитесь к тем, кто упрекает Романа в «переобувании», кивая на давний пост о мире во всем мире? Появились даже мемы про возвращение блудного сына.

- Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне СВО абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы. Возможно, они не в курсе о том, что я с самого начала спецоперации постоянно бываю там [в зоне боевых действий], и Рома всегда меня в этом поддерживает.

Фото: Личный архив героя публикации

— Видел, что в инстаграме, некоторые начали писать вам «отписка» после фото с Донбасса в бронежилете. Много друзей или товарищей пришлось потерять после того, как открыто заявили гражданскую позицию? Вот, например, Кирилл Серебренников, снявший фильм "Лето", за который вы с Романом на Каннском фестивале получали награду за лучший саундтрек к «Лету», не писал по поводу событий в зоне СВО? Или вы ему?

- Мне часто приходится сталкиваться с неприятием моей позиции по поводу происходящих событий, но правда на нашей стороне, а это самое главное!

- Есть ли планы еще раз посетить ЛДНР? И насколько это, на ваш взгляд, необходимо тем, кто находится под обстрелами?

- Будем продолжать поддерживать наших бойцов! Но — без подробностей, ибо, как гласила надпись на советском плакате, — «Не болтай!». Там [на линии боевого соприкосновения] не любят анонсы. А людям там, и гражданским, и военным, наши поддержка очень нужна.

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