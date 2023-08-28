Бывший сотрудник посольства США рассказал, как работал на американскую разведку

С сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Фото: скриншот видео

Сотрудники ФСБ России продемонстрировали кадры задержания минувшей весной бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке (отработал там 25 лет) гражданина России Роберта Робертовича Шонова.

«Не дергаемся, ручки за спину», - говорит за кадром оперативник и ведет задержанного в автомобиль.

Американскому шпиону в тот же день было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

По этой статье жителю Владивостока грозит от 3 до 8 лет колонии строго режима со штрафом в миллион рублей. Но до приговора пока далеко. Cледствие продолжается. Необходимо выявить все обстоятельства противоправной деятельности Шонова.

«С сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов Президента Российской Федерации в 2024 году», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Шонов при задержании признал свою противоправную деятельность.

- Ко мне обратились Силин и Бернстайн, которые просили собирать меня информацию о резонансных событиях негативного толка, искать протестные настроения среди населения, о военной спецоперации, о новых присоединяемых территориях, предстоящих выборах президента России. Бернстайн ставил мне задачу искать лиц из числа лояльных к США бизнесменов, политиков и журналистов, которых они могли использовать как меня для сбора информации, - рассказал на допросе Шонов.

Очевидно, Шонов выбрал правильную позицию. Он понял, что за его противоправной деятельность следили, а задержали когда были собраны доказательства. В связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки (Силлина и Бернстайна пока в качестве свидетелей по уголовному вызвали на допрос в Следственный комитет России), а Лефортовский суд столицы продлил Шонову арест еще на три месяца.

То, что большинство американских дипломатов имеют воинские звания и работают на разведку давно не секрет. Дипломатическая неприкосновенность помогает им перевозить через границы различные материалы и документы без досмотра, но мешают перемещаться по России. В отдельные, чаще приграничные районы, закрытые промышленные зоны проезд для дипломатов и граждан США запрещен без официального разрешения. Вот для этого американская разведка и вербует российских граждан.

- Чаще всего на эту работу нанимают граждан России работающих в американских компаниях, а также бывших сотрудников американских представительств. Последних стало особенно много после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, - пояснили «КП» в правоохранительных органах.

Госдеп США опубликовал в СМИ сообщение, в котором не только «решительно осудил» арест бывшего сотрудника дипмиссии в России, но заявил, что арест «полностью лишен оснований». Американцы в своем известном иезуитском стиле заявили, что после того, как американским дипломатам запретили нанимать россиян, Шонов перешел в местную компанию, которая стала оказывать услуги посольству в Москве «в строгом соответствии с российскими законами и правилами».

«Его работа заключалась в подготовке дайджестов российской прессы», - заявили в Госдепе.

Не понятно, кто в этой ситуации врет: Шонов, который признался в сборе информации в интересах сотрудников американского посольства, или Госдеп, который его защищает. В этой шпионской истории подтвердилась истина, что бывших сотрудников американского посольства не бывает.